La angustia de la figura de Alemania que falló el penal decisivo ante Paraguay: “Me ha pasado por la cabeza miles de veces”

Jonathan Tah asumió el rol de sexto ejecutor ante Paraguay, su primer penal en toda su carrera profesional (REUTERS/Brian Snyder)

Jonathan Tah rompió el silencio tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El defensor del Bayern Múnich fue el sexto ejecutor en la tanda de penales y su disparo se fue por encima del travesaño, lo que selló la caída germana por 4-3. Esa imagen quedó grabada, y él mismo lo admitió.

La derrota ante la Albirroja dejó a la selección alemana fuera del torneo por tercera vez de forma prematura, después de las eliminaciones en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022. Esta vez, al menos, Alemania llegó a la instancia de playoffs como líder del Grupo E, pero el resultado fue el mismo: regreso anticipado a casa. Y, dentro de ese golpe colectivo, Tah cargó con una cuota personal que no tardó en reconocer públicamente.

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A través de una publicación en Instagram, el defensor de 30 años escribió: “El penal fallado me ha pasado por la cabeza miles de veces y uno intenta de alguna manera dirigirlo hacia la portería con sus pensamientos. Pero la realidad es que la pelota no estaba dentro. Y eso duele”. La frase, directa y sin evasivas, resumió el estado de ánimo de uno de los referentes del bloque defensivo germano.

Lo que volvió aún más llamativo su papel en la serie fue el contexto que rodeó su lanzamiento. Según informó Bild, el equipo tuvo dificultades para encontrar un sexto ejecutor, y otras figuras del plantel habrían dudado antes de dar un paso al frente. Tah fue quien asumió esa responsabilidad, un gesto que el medio alemán destacó con fuerza, sobre todo porque se trató del primer penal de su larga carrera profesional. Antes de su turno, Kai Havertz y Nick Woltemade ya habían fallado desde los doce pasos.

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Dennis Schröder, Granit Xhaka y Cacau le dejaron mensajes de apoyo a Tah tras su publicación en Instagram

El golero paraguayo Orlando Gill, de 26 años, fue protagonista del otro lado. Ante el disparo de Tah, el portero se lanzó hacia la esquina contraria mientras el balón se marchaba por encima del arco. La secuencia quedó como el cierre de una noche que Alemania preferiría olvidar, pero que Tah prefirió enfrentar de frente.

Pese al dolor, el defensor no dejó espacio para la autocompasión. “¡La próxima vez lo tiraría otra vez! Con plena convicción y confianza para hacerlo limpio para Alemania. Eso no funcionó esta vez, pero no me impedirá intentarlo de nuevo la próxima vez. ¡Como equipo seguimos adelante y yo sigo adelante, pase lo que pase!“, escribió en la misma publicación. La postura contrasta con la magnitud del momento: un torneo perdido, un penal fallado y una carrera que, hasta esa noche, no había incluido ese tipo de lanzamiento.

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La eliminación tuvo otro capítulo amargo para Tah antes de llegar a los penales. En la prórroga, el defensor anotó de cabeza lo que parecía ser el gol de la clasificación alemana, pero el VAR anuló la jugada por una falta previa de Nick Anton sobre Gill. El tanto que no fue también formó parte de su relato: “Estoy increíblemente decepcionado y triste por haber sido eliminados del torneo. Para ser sincero, todavía no me he dado cuenta del todo”, reconoció.

Tras la publicación, la sección de comentarios se llenó de mensajes de figuras del deporte. El campeón mundial y europeo de básquetbol Dennis Schröder le escribió: “Estoy contigo”. El excompañero de Tah en el Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, reaccionó con un emoji de corazón. El exjugador de la selección alemana Cacau fue más explícito: “Anímate. Solo respeto hacia ti”. El propio FC Bayern también dejó su mensaje: “El orgullo no es una expresión”.

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El propio jugador cerró su descargo con una frase que sintetizó su posición ante lo ocurrido: “Aceptar que uno ha dado todo por jugar un torneo exitoso y luego aún no ser suficiente, cae más duro”. Sin excusas, sin señalamientos hacia afuera.