Una estrella de Hollywood recordó su singular encuentro con Maradona: “Fue una de las mejores noches de mi vida”

Colin Farrell recordó su encuentro con Diego Maradona en Buenos Aires en 2005

Colin Farrell recordó su encuentro con Diego Maradona en Buenos Aires en 2005 y definió aquel encuentro como “una de las mejores noches de mi vida”. Según relató el actor irlandés dos décadas después, aquel episodio quedó unido para siempre al viaje que hizo con su padre y a la admiración que sentía por el campeón del Mundial de México 1986.

Farrell evocó el cónclave 21 años después en el ciclo televisivo After Hours, conducido por James Corden y centrado en alternativas del Mundial de Fútbol. El viaje surgió durante un rodaje en Uruguay de la película Miami Vice, cuando una demora de una semana en la filmación le abrió una pausa inesperada.

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“Estábamos filmando en Uruguay y hubo un problema que hizo que el rodaje se pospusiera por una semana. Mi papá estaba conmigo, era la primera vez que me visitaba en un set”, explicó. “Yo siempre quise ir a Buenos Aires por Diego Maradona, por el Mundial de México 86. Él era un dios para mí. Entonces le dije a mi padre ‘¿por qué no vamos a Buenos Aires y comemos un poco de carne?’”.

Farrell situó el origen de esa devoción en su infancia. Dijo que tenía 10 años cuando se disputó aquel torneo y que esa edad le permitió entender el juego y, al mismo tiempo, entregarse por completo a la idolatría.

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El actor Colin Farrell y Diego Maradona se conocieron en Buenos Aires en 2005

El actor relató que, después de llegar al hotel, les reservaron una mesa en un restaurante y luego alguien les recomendó ir a un boliche. Ya instalados en un rincón y con las primeras bebidas servidas, escuchó una conmoción en la entrada principal.

“Miré... ¡Nunca lo olvidaré! Había linternas y flashes, y alrededor de 15 o 20 personas en semicírculo que retrocedían hacia nosotros. Las luces se apagaron. No estoy bromeando. Se abrió un hueco y ahí estaba. Un genio poético de 1,65 metros”, distinguió la presencia de Maradona.

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En ese momento comenzó la secuencia que terminó en la fotografía más difundida de la noche: primero una conversación cada vez más cercana, después Farrell con la camiseta de el Diez y, finalmente, el beso en la boca que se volvió la postal elegida por la prensa internacional. “¡Qué noche! Una de las mejores noches de mi vida. Cuando conocés a tu héroe, a alguien que idolatrás como yo lo idolatraba, el género no importa”, bromeó.

La estrella de Hollywood dijo que Maradona no solo lo impactó esa noche. También contó que volvieron a encontrarse al día siguiente y que el ex futbolista quiso regalarle la camiseta que luego apareció en las imágenes.

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Colin Farrell visitó Buenos Aires en 2005 en una pausa del rodaje Miami Vice en Uruguay (Photo by MJ Kim/Getty Images)

“¡Él fue magnífico! La noche siguiente nos volvimos a encontrar. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Quería darme esa camiseta. ¡Qué acto tan gentil y elegante!”, dijo el actor sobre Maradona. Agregó que en ese segundo encuentro estaban presentes la hija del ex futbolista y el padre del actor, que había sido futbolista profesional.

Uno de los recuerdos que más destacó Farrell fue el momento en que regresó a la habitación del hotel y descubrió que la camiseta no estaba firmada para él. Maradona la había dedicado a Ayrman, su padre.

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“Él tenía esa camiseta para mí, la firmó y cuando regresé a la habitación del hotel vi que no se la había firmado a ‘Colin’, se la había firmado a mi papá, Ayrman. Imagínate, mi papá estaba eufórico y yo al principio me sentí frustrado, pero luego entendí lo importante de ese gesto, que fue un acto de clase”, contó.

El actor volvió sobre ese episodio al asociarlo con la memoria de su padre, que luego falleció. Dijo que aquella salida compartida con él forma parte central del valor emocional que hoy le atribuye a esas horas en la Argentina.

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“Pasé una de las mejores noches de mi vida con mi papá, que ya no está con nosotros. Mi papá estaba allí, y la hija de Diego también. Nos sentamos todos y nos reímos durante horas. Sí, solo guardo muy buenos recuerdos de ese hombre”, afirmó.

Colin Farrell definió al ex capitán argentino como “un genio, sin más” y también como “poesía en movimiento”. Sobre su paso por Buenos Aires, recordó el impacto que le causaron la arquitectura de estilo europeo, las milongas y la presencia de personas mayores bailando, una imagen que, según dijo, le transmitió la idea de una ciudad inclusiva “de un modo muy espiritual”.

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