Motochorros asesinaron a un adolescente de 17 años cuando iba al colegio con su padre: “Dijeron que no murió y disparon de nuevo”

Lautaro Servín tenía 17 años

Lautaro Fabrizio Lionel Servín tenía 17 años e iba camino a la escuela junto a su padre cuando tres motochorros lo balearon tres veces por la espalda en la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, este martes por la mañana. El adolescente murió poco después en el Hospital Oñativia tras entrar en paro cardíaco.

El ataque ocurrió cerca de las 7.30 en la intersección de las calles Rivadavia y El Benteveo. Según informaron fuentes policiales a Infobae, Marcelo Servín caminaba junto a su hijo cuando tres masculinos a bordo de dos motocicletas —una de ellas tipo enduro, color rojo y blanco— los interceptaron y los amenazaron con armas de fuego con intención de robarles.

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Al resistirse, los atacantes abrieron fuego y se dieron a la fuga. Lautaro se desplomó en la calle y un vecino lo trasladó de urgencia en un vehículo particular al hospital, donde los médicos constataron, al menos, una herida en el tórax y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

En declaraciones televisivas, el padre relató que, tras los primeros disparos y la caída de su hijo, los agresores advirtieron que el joven seguía con vida y volvieron a tirar. “Escuché que dijeron: ‘No murió’ y volvieron a disparar”, declaró en diálogo con TN. La escena también fue presenciada por un vecino: “Escuché que uno gritó: ‘Matalo, matalo’ y después varias detonaciones”, relató Federico Rodrigo Vallejos al mismo medio.

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Tras el ataque fue trasldado al Hospital Oñativia

En medio del caos, Walter Miguel Fernández, efectivo de la Prefectura Naval Argentina que vive en la zona, salió de su casa con su arma reglamentaria, se identificó y efectuó un tiro al aire para intentar frenar a los agresores. No pudo confirmar si logró herir a alguno. Su arma fue incautada para pericias y en la escena del crimen se halló una vaina servida.

Los delincuentes escaparon por la calle Rivadavia en dirección a Presidente Perón. La policía llegó rápidamente al lugar y preservó la escena del crimen.

“¿Qué le iban a sacar, el celular? No tenía plata, no tenía nada. Son unas ratas que lo mataron por nada y eso te da más bronca”, dijo el hermano de Lautaro (Video/TN)

El hermano de Lautaro también habló con TN y trazó un retrato del adolescente: “Era un pibe sano, rebueno. Era mi bebé, el Lauti, mi hermano más chico”. Relató que la víctima iba al colegio del barrio, a pocas cuadras de su casa, como lo hacía todos los días. “¿Qué le iban a sacar, el celular? No tenía plata, no tenía nada, el padre tampoco. Son unas ratas que lo mataron por nada y eso te da más bronca”, dijo en llanto ante las cámaras. Y cerró: “No hay Justicia que nos lo devuelva, porque mi hermano ya no está”.

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La Unidad Funcional de Instrucción N°4 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Sergio Schafer, tomó intervención en el caso con la carátula de “homicidio”. De momento, se ordenó la recolección de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica. La División Delitos Investigados (DDI) trabaja para identificar y capturar a los autores del crimen.