Crimen y Justicia

Motochorros asesinaron a un adolescente de 17 años cuando iba al colegio con su padre: “Dijeron que no murió y disparon de nuevo”

Sucedió en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown. Lautaro Servín recibió tres disparos por la espalda en un intento de robo. Los atacantes, al ver que seguía con vida, volvieron a tirar antes de escapar en moto

Guardar
Google icon
Lautaro Servín Asesinado
Lautaro Servín tenía 17 años

Lautaro Fabrizio Lionel Servín tenía 17 años e iba camino a la escuela junto a su padre cuando tres motochorros lo balearon tres veces por la espalda en la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, este martes por la mañana. El adolescente murió poco después en el Hospital Oñativia tras entrar en paro cardíaco.

El ataque ocurrió cerca de las 7.30 en la intersección de las calles Rivadavia y El Benteveo. Según informaron fuentes policiales a Infobae, Marcelo Servín caminaba junto a su hijo cuando tres masculinos a bordo de dos motocicletas —una de ellas tipo enduro, color rojo y blanco— los interceptaron y los amenazaron con armas de fuego con intención de robarles.

PUBLICIDAD

Al resistirse, los atacantes abrieron fuego y se dieron a la fuga. Lautaro se desplomó en la calle y un vecino lo trasladó de urgencia en un vehículo particular al hospital, donde los médicos constataron, al menos, una herida en el tórax y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

En declaraciones televisivas, el padre relató que, tras los primeros disparos y la caída de su hijo, los agresores advirtieron que el joven seguía con vida y volvieron a tirar. “Escuché que dijeron: ‘No murió’ y volvieron a disparar”, declaró en diálogo con TN. La escena también fue presenciada por un vecino: “Escuché que uno gritó: ‘Matalo, matalo’ y después varias detonaciones”, relató Federico Rodrigo Vallejos al mismo medio.

PUBLICIDAD

Asesinato Lautaro Fabrizio Lionel Servín - San Francisco Solano
Tras el ataque fue trasldado al Hospital Oñativia

En medio del caos, Walter Miguel Fernández, efectivo de la Prefectura Naval Argentina que vive en la zona, salió de su casa con su arma reglamentaria, se identificó y efectuó un tiro al aire para intentar frenar a los agresores. No pudo confirmar si logró herir a alguno. Su arma fue incautada para pericias y en la escena del crimen se halló una vaina servida.

Los delincuentes escaparon por la calle Rivadavia en dirección a Presidente Perón. La policía llegó rápidamente al lugar y preservó la escena del crimen.

“¿Qué le iban a sacar, el celular? No tenía plata, no tenía nada. Son unas ratas que lo mataron por nada y eso te da más bronca”, dijo el hermano de Lautaro (Video/TN)

El hermano de Lautaro también habló con TN y trazó un retrato del adolescente: “Era un pibe sano, rebueno. Era mi bebé, el Lauti, mi hermano más chico”. Relató que la víctima iba al colegio del barrio, a pocas cuadras de su casa, como lo hacía todos los días. “¿Qué le iban a sacar, el celular? No tenía plata, no tenía nada, el padre tampoco. Son unas ratas que lo mataron por nada y eso te da más bronca”, dijo en llanto ante las cámaras. Y cerró: “No hay Justicia que nos lo devuelva, porque mi hermano ya no está”.

La Unidad Funcional de Instrucción N°4 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Sergio Schafer, tomó intervención en el caso con la carátula de “homicidio”. De momento, se ordenó la recolección de testimonios, el relevamiento de cámaras de seguridad y la intervención de la Policía Científica. La División Delitos Investigados (DDI) trabaja para identificar y capturar a los autores del crimen.

Temas Relacionados

San Francisco SolanoQuilmesMotochorrosAsesinatoÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luque rompió el bloque de acusados en el juicio por Maradona: responsabilizó a Cosachov y apuntó contra otros dos imputados

Lo hizo en su novena declaración y en ausencia de la psiquiatra. También declaró el médico clínico Pedro Di Spagna, que le respondió al neurólogo. Los detalles de la audiencia de “todos contra todos”

Luque rompió el bloque de acusados en el juicio por Maradona: responsabilizó a Cosachov y apuntó contra otros dos imputados

Intentó robarle, la arrastró hacia una camioneta y todo quedó filmado: los 24 segundos de terror en Lomas de Zamora

La secuencia ocurrió este domingo a plena luz del día en el barrio 30 de Agosto. La víctima logró escapar tras un forcejeo

Intentó robarle, la arrastró hacia una camioneta y todo quedó filmado: los 24 segundos de terror en Lomas de Zamora

Quién era Guadalupe Merlos, la joven de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo en Mar del Plata

La víctima fatal del siniestro vial ocurrido este lunes en la zona del Skate Park Bristol era, casualmente, hija de un chofer de otra línea que recorre la ciudad balnearia. Qué declaró el imputado

Quién era Guadalupe Merlos, la joven de 18 años que murió tras ser atropellada por un colectivo en Mar del Plata

Juicio por la muerte de Maradona: el imputado Di Spagna volvió a declarar, apuntó a Luque y afirmó que a Diego lo vio “solo una vez”

El médico clínico negó haber sido el médico del astro durante su internación domiciliaria y cruzó al neurocirujano, quien volvió a sentarse ante el tribunal por novena vez desde que inició el juicio

Juicio por la muerte de Maradona: el imputado Di Spagna volvió a declarar, apuntó a Luque y afirmó que a Diego lo vio “solo una vez”

Tragedia en Mar del Plata: cuál es la principal hipótesis del siniestro vial y cómo evolucionan los heridos

El lamentable episodio ocurrió este lunes en la zona del Skate Park Bristol, en el centro de la ciudad balnearia. Una joven de 18 años murió en el lugar y otras seis personas resultaron heridas. Este martes declarará el chofer de la unidad

Tragedia en Mar del Plata: cuál es la principal hipótesis del siniestro vial y cómo evolucionan los heridos

DEPORTES

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: comenzó el partido por la segunda fecha del Grupo I

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: comenzó el partido por la segunda fecha del Grupo I

Felipe Contepomi confirmó la lista de Los Pumas para el Nations Championship

Didier Deschamps abandonó la concentración para volver a Francia y se perderá el partido contra Noruega

La dura crítica de un histórico medio francés al juego de Argentina en el Mundial: “No muestra gran cosa”

La sorprendente confesión de un jugador de Jordania sobre Messi antes del duelo ante Argentina en el Mundial 2026

TELESHOW

Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco

Pedro Alfonso se suma a La cena de los tontos: cuándo debuta y por qué llega al elenco

Con amor y estilo mundialista, Laura Esquivel le celebró el cumpleaños atrasado a su novio: “Lo más grande que hay”

Del rating minuto a minuto al aplauso en el teatro: el cambio de piel de Rodrigo Lussich

Rodrigo Tapari despidió a la hija de dos años de su trombonista: “Nunca vamos a entender por qué tanto dolor”

Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia, misterio y dolor: Madre salvadoreña muere apuñalada en Nueva York y su familia clama respuestas

Tragedia, misterio y dolor: Madre salvadoreña muere apuñalada en Nueva York y su familia clama respuestas

Panamá responde a China en la OEA: “Respete mi Constitución como yo respeto la suya”

El MAGA concentrará en 2026 su apoyo en agricultores familiares ante la sequía prevista

Guatemala: La SVET alerta por más de 4,000 denuncias de violencia sexual en cinco meses

Bruce Springsteen, Patti Smith y más estrellas despiden a Clive Davis, un “visionario” de la música