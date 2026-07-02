Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: Marianela Palmero, la pareja de Claudio Barrelier, se negó a declarar

Está imputada por encubrimiento agravado. Su abogado anticipó que pedirá la libertad cuando avance el proceso

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Claudio Barrelier y Marianela Palmero
Marianela Palmero es la pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega

Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier y cuarta detenida en la causa por el femicidio de Agostina Vega, se negó este jueves a declarar durante su primera indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, quien la investiga por el delito de encubrimiento agravado.

La mujer fue trasladada durante la mañana a la fiscalía, donde compareció por primera vez en calidad de imputada, luego de haber sido detenida la semana pasada. Al comienzo de la investigación, había prestado declaración como testigo dos veces, el 27 y 29 de mayo.

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Según informó El Doce, el abogado defensor Alberto Jaime Felsztyna explicó al finalizar la audiencia que su clienta “negó los hechos, se abstuvo de declarar y se mantiene la misma imputación, que es encubrimiento agravado”.

El letrado evitó pronunciarse sobre uno de los elementos que más comprometen a Palmero: el mensaje de WhatsApp que le envió a Barrelier la noche del crimen preguntándole “¿Qué fue ese grito?”. Según indicó, primero analizará el expediente antes de hacer consideraciones sobre esa prueba. También adelantó que solicitará la libertad de su defendida cuando avance el proceso.

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Agostina Vega tenía 14 años

Palmero está acusada de haber colaborado en el encubrimiento del femicidio. La mujer se encontraba dentro de la vivienda de Juan del Campillo al 878 la noche del 23 de mayo, junto a la hija de 11 años que tiene con Barrelier.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina ingresó a esa casa cerca de las 22.55 engañada por Barrelier y nunca volvió a salir con vida.

La detención de Palmero se produjo el pasado 25 de junio, después de que la fiscalía incorporó nuevas pruebas al expediente, entre ellas las pericias acústicas practicadas en la vivienda. Para los investigadores, esa prueba contradijo parte de la versión que la mujer había brindado cuando declaró como testigo y alimentó la sospecha de que pudo haber advertido lo que ocurría dentro de la casa y luego haber colaborado para ocultar el hecho.

Hasta el momento, el fiscal Garzón ya dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y mediar violencia de género, y para los otros dos imputados por encubrimiento agravado: Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani. Además, aceptó como querellante a Melisa Heredia, la madre de la adolescente.

La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio de la nena de 14 años: “Me destrozaron la vida”

En ese contexto, ayer, la mujer habló por primera vez públicamente desde el femicidio de su hija. En una entrevista con TN, aseguró que recién ahora comenzó a conocer detalles de la investigación y del accionar que, según la fiscalía, desplegó Barrelier. “Yo no sabía el mundo oscuro que tenía esta persona”, afirmó en referencia a quien fue su pareja.

También contó que el acusado le había asegurado que la causa por la que estuvo preso en 2025 había sido “una cama” y que ella le creyó.

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