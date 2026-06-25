Caso Agostina Vega: detuvieron a Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier

Agostina Vega

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo a su historial, con la detención de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio. La mujer está imputada por encubrimiento doblemente calificado tras los avances en el expediente que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, en la ciudad de Córdoba.

Agentes de la Policía de Córdoba la arrestaron en la casa de la madre de Barrelier, donde estaba alojada junto a la hija que comparte con el principal acusado.

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El hecho que derivó en esta captura ocurrió el sábado 23 de mayo, cuando Barrelier ingresó a la vivienda del barrio Cofico junto a Vega alrededor de las 23. En el lugar se encontraban Palmero y su hija de 11 años. La acusación judicial sostiene que la mujer no participó en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero sí habría colaborado en la etapa posterior, ayudando a ocultar los delitos.

Durante la investigación, Palmero declaró como testigo y sostuvo que la noche del asesinato, Barrelier cenó con ella y su hija, salió brevemente y luego regresó para continuar la cena. Según su versión, después pasó tiempo con la niña jugando videojuegos. Sin embargo, la reconstrucción judicial contradice estos dichos. La fiscalía se pregunta qué sucedió con Vega durante ese periodo y si es posible que Barrelier cometiera el asesinato en cuestión de minutos y sin ser notado.

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La causa ya suma cuatro personas detenidas. Junto a Barrelier y Palmero, están imputados Osvaldo Fassetta, amigo del principal acusado, y Soledad Andreani, dueña del vehículo Ford Ka negro en el que, según la investigación, se trasladó el cuerpo de la víctima hasta un descampado en Ampliación Ferreyra, a unos 15 kilómetros de la casa donde ocurrió el crimen. De hecho, Fassetta se alojaba desde hacía unos 20 días en la vivienda de Barrelier.

Mientras avanza la instrucción, el fiscal Garzón tomó nuevas declaraciones a los detenidos, incluyendo a Fassetta, cuyo abogado solicitó una ampliación de indagatoria. Está previsto que Andreani también declare, dado que la justicia busca determinar la responsabilidad de todos los involucrados en la cadena de encubrimiento tras el femicidio.

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Las autoridades consideran que podrían surgir nuevas imputaciones conforme se profundice en el cruce de datos y testimonios. La vivienda donde ocurrió el asesinato estaba habitada además por inquilinos en la planta alta, lo que amplía la cantidad de personas que podrían aportar datos relevantes para esclarecer el caso.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la ampliación de cargos para otros implicados en el encubrimiento del femicidio de Agostina Vega.

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La querella que representa a la familia de Agostina Vega había apuntado a Marianela Palmero, pareja de Barrelier y madre de su hija, como la posible cuarta sospechosa en la causa por encubrimiento. La abogada Fernanda Alaniz indicó que Palmero se encontraba en la vivienda del barrio Cofico al momento del crimen y solicitó nuevas medidas de prueba para determinar el conocimiento que tuvo sobre los hechos.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae, la querella sostiene que resulta difícil que Palmero no haya escuchado o advertido lo ocurrido en la casa. “Estuvo presente en la casa cuando se cometió el hecho y yo no descarto que haya escuchado algo”, afirmó Alaniz. La letrada agregó que existen contradicciones en el testimonio de Palmero y que la prueba recolectada hasta el momento sugiere que “sabe mucho más de lo que dice”.

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Palmero convivía con Barrelier, quien está acusado de homicidio triplemente calificado, y la adolescente de 14 años fue asesinada en esa vivienda. Además, la mujer tenía vínculo con el bar Wachitas, donde era conocida como “La Gringa Ludmila”.