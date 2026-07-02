El mercado de electrodomésticos sigue en caída, pero una categoría crece a dos dígitos: qué revela el nuevo mapa de consumo

Los televisores Smart fueron de los electrodomésticos más demandados. Foto: Xataka

En un mercado en el que los consumidores siguen eligiendo con cautela y postergan muchas compras, algunos productos empiezan a despegar. La previa del Mundial, las promociones comerciales y una mayor predisposición a invertir en artículos de mayor valor reconfiguran el mapa de los electrodomésticos. Así, mientras el mercado continúa en retroceso, ciertas categorías consiguen crecer a contramano de la tendencia.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora NielsenIQ y presentado en el marco de Electronics Home 2026. De acuerdo con el relevamiento, el mercado argentino de electrodomésticos acumuló entre enero y mayo una caída del 3% en las unidades vendidas respecto del mismo período del año anterior. El resultado reflejó una dinámica de consumo más selectiva, con una mayor concentración de las compras en determinadas categorías.

PUBLICIDAD

La evolución mensual mostró, sin embargo, una desaceleración en la caída de las ventas. Durante mayo, el retroceso fue del 2%, un desempeño mejor que el registrado en los meses previos. Según NielsenIQ, ese comportamiento estuvo impulsado por el Hot Sale y por la demanda previa al Mundial, factores que dinamizaron especialmente algunas categorías.

El análisis por sectores evidenció un mercado con desempeños muy diferentes. Mientras algunos segmentos profundizaron la baja en las ventas, otros lograron cerrar los primeros cinco meses del año con resultados positivos.

PUBLICIDAD

Entre los rubros con peor desempeño aparecieron Telecomunicaciones y Climatización, que registraron una caída del 25% en unidades comercializadas. En el otro extremo se ubicaron Línea Blanca y Pequeños Electrodomésticos, ambos con un crecimiento del 7%, en un contexto en el que el mercado en su conjunto permaneció en terreno negativo.

La categoría de smatphones registró una caída del 27% en las ventas respecto del mismo período del año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los casos más destacados fue el de Línea Marrón, que incluye a los televisores y equipos de audio, por ejemplo. Si bien la categoría avanzó un 3% en unidades, mostró un crecimiento superior en términos de facturación. El informe atribuyó ese desempeño al aumento del ticket promedio, impulsado por una mayor preferencia de los consumidores por televisores de gran tamaño.

PUBLICIDAD

La demanda se concentró especialmente en equipos de más de 55 pulgadas, un comportamiento asociado al contexto previo al Mundial. Ese cambio en la composición de las compras permitió que la categoría incrementara su facturación aun cuando el crecimiento en volumen fue más moderado.

El auge de los televisores

Los televisores también sobresalieron entre las categorías con mejor evolución del mercado. En el acumulado entre enero y mayo, las ventas crecieron un 27% en unidades, convirtiéndose en uno de los segmentos con mayor expansión del período.

PUBLICIDAD

El rubro de informática (IT) también logró cerrar el período con saldo positivo. En este caso, las ventas aumentaron un 1% en unidades, un crecimiento más moderado que el observado en Línea Blanca y Pequeño Electro, pero superior al desempeño general del mercado.

El informe también puso el foco en la concentración de las ventas. En términos de unidades, las diez principales categorías explicaron el 51,6% del total comercializado en el mercado argentino de electrodomésticos y tecnología.

PUBLICIDAD

Caída de los smartphones

Los smartphones encabezaron ese ranking con una participación del 13% sobre las unidades vendidas. Sin embargo, la categoría registró una caída del 27% respecto del mismo período del año anterior.

En segundo lugar se ubicaron los televisores, con una participación del 7% y un crecimiento del 27% en unidades. Los headsets completaron el podio, también con el 7% de participación, aunque en este caso exhibieron una baja del 16%.

PUBLICIDAD

La concentración fue todavía más marcada cuando el análisis se trasladó a la facturación. Las diez categorías más importantes representaron el 75,8% del valor total del mercado durante los primeros cinco meses del año.

Al igual que en el ranking por volumen, los smartphones ocuparon el primer lugar, con una participación del 20% sobre la facturación total. Los televisores quedaron en el segundo puesto con el 15%, impulsados por el mayor valor promedio de los equipos adquiridos.

PUBLICIDAD

Entre las categorías con mayor peso en la facturación también figuraron las heladeras, los lavarropas, los aires acondicionados, las notebooks, las cocinas, los ventiladores, las consolas y los productos de agua caliente.

En el acumulado entre enero y mayo de 2026, las ventas realizadas por canales digitales representaron el 58% de las unidades comercializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los aspectos destacados por NielsenIQ fue la consolidación del canal online. El comercio electrónico continuó ampliando su participación dentro del mercado y reforzó su posición como uno de los principales canales de venta para electrodomésticos y tecnología.

PUBLICIDAD

En el acumulado entre enero y mayo de 2026, las ventas realizadas por canales digitales representaron el 58% de las unidades comercializadas, frente al 55% registrado en igual período de 2025. La evolución mostró un crecimiento sostenido de la participación del comercio electrónico en las decisiones de compra de los consumidores.

Durante mayo, mes en el que se desarrolló el Hot Sale, el peso del canal online fue todavía mayor. En ese período concentró el 61% de las unidades vendidas, el nivel más alto del acumulado analizado por NielsenIQ.

El informe señaló que el Hot Sale volvió a consolidarse como uno de los principales impulsores de las ventas digitales dentro del sector. La combinación entre promociones y una mayor adopción de los canales online permitió ampliar la participación del comercio electrónico durante ese mes.

“Los datos muestran un mercado que todavía enfrenta desafíos en términos de volumen, aunque categorías como TV logran aprovechar el contexto y crecer un 27%. La fortaleza de ciertas categorías y el avance del canal online son claves para entender la dinámica actual del sector”, señaló Milagros Bin, Líder de Customer Success Retail Vertical NIQ Argentina.