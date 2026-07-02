El nuevo lujo silencioso: agua propia y lagunas artificiales, el sueño de las clases altas

La demanda de barrios privados con lagunas artificiales y sistemas de captación muestra que el agua dejó de percibirse como un recurso garantizado

La imagen de barrios privados con lagunas artificiales y sistemas de almacenamiento de agua se multiplica en distintas regiones de Argentina. La búsqueda de vivir cerca del agua, aunque sea artificial, ganó protagonismo en el desarrollo urbano. Mientras tanto, el agua adquiere una nueva dimensión como recurso estratégico y de consumo, tanto en el país como a nivel internacional.

Gonzalo Meschen­gieser, director ejecutivo de la Cámara Argentina del Agua y médico sanitarista, describió en Infobae en Vivo el cambio en la percepción del agua como un “deseo silencioso”. Señaló que históricamente las clases con mayor poder adquisitivo anticiparon la escasez de recursos y buscaron asegurarse agua para su uso personal.

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La disponibilidad y la calidad del agua varían notablemente según la zona geográfica, el acceso a operadores reconocidos y la existencia de tecnologías de purificación. El fenómeno impacta en la vida cotidiana y expone desigualdades que afectan a millones de personas.

La calidad y el acceso al agua en Argentina varían según la zona, el operador y la presencia de contaminantes como arsénico, nitratos y metales pesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua se convirtió en un bien codiciado y su gestión enfrenta desafíos ambientales, sociales y legales. La exportación de agua virtual, la tendencia hacia aguas premium y la aparición de tecnologías domésticas de purificación reflejan cambios profundos en el mercado y en los hábitos de consumo.

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Barrios privados y urbanizaciones crecen en torno a lagunas artificiales y sistemas propios de captación y almacenamiento. El agua se suma así a la lista de objetos de estatus, como sucedió antes con marcas de lujo.

El mercado mundial observa un aumento en el consumo de agua, mientras decae la demanda de bebidas alcohólicas y gaseosas. El cambio cultural hacia la vida sana y normativas como la ley de alcohol cero impulsan esta tendencia, según Meschen­gieser.

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Calidad, acceso y diferencias en el abastecimiento

La calidad del agua en Argentina depende del lugar de residencia y del operador responsable. Meschen­gieser afirmó que “hay una gran inequidad en cuanto al acceso al agua en Argentina”. En zonas con presencia de arsénico, nitratos y metales pesados, la calidad desciende, pero en regiones con operadoras reconocidas, como Aguas Cordobesas o AySA, el agua suele ser apta para consumo.

El especialista explicó la diferencia entre tipos de agua de consumo: agua de mesa, agua mineralizada, agua mineral y spring water. La última proviene de manantiales y no recibe procesamiento. Meschen­gieser recomendó el uso de envases de vidrio para evitar la contaminación por microplásticos y resaltó que “la tendencia es ir hacia aguas en envase de vidrio”.

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La gestión del agua enfrenta desafíos de salud, envases y legislación, en un contexto de preferencia por el vidrio, avance de la ósmosis inversa y control provincial de los recursos subterráneos (Crystal Lagoons)

La proliferación de sistemas domésticos de purificación responde a la inquietud por la calidad del agua. Sin embargo, Meschen­gieser advirtió que “los purificadores son buenos para sacar el olor y el gusto a cloro, pero no eliminan los contaminantes más peligrosos para la salud, como el arsénico o los nitratos”.

El agua como objeto de estatus y bien de exportación

La valorización del agua trascendió las fronteras. Meschen­gieser ilustró que “en Medio Oriente, un artículo de lujo es traerse agua congelada de Islandia”, mientras que “tener tu marca de agua es como tener tu marca de vino”. El fenómeno se replica en mercados internacionales, donde el agua premium representa un símbolo de pertenencia y distinción.

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Argentina figura entre los primeros cinco exportadores mundiales de agua virtual. El concepto refiere a la cantidad de agua utilizada para producir bienes que luego se exportan, como la soja. “Cada vez que una empresa viene a invertir, lo que está haciendo es invertir en agua”, sostuvo Meschen­gieser.

Impacto ambiental y desafíos en la gestión hídrica

El desarrollo de urbanizaciones con lagunas artificiales plantea interrogantes sobre el impacto en el ecosistema. Meschen­gieser explicó que “el gran problema muchas veces es el desvío de cauces de ríos” y advirtió sobre la necesidad de evitar inundaciones en barrios vulnerables cercanos a estos proyectos.

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El especialista subrayó la importancia de no verter desechos sin tratamiento en cuerpos de agua naturales. “En Argentina, la mitad de los hogares y de las industrias no tienen ningún tipo de tratamiento y vuelcan aguas grises sin tratamiento alguno”, indicó Meschen­gieser. Esto afecta napas, acuíferos y recursos hídricos.

La gestión del agua presenta un desafío legal. Según la Constitución argentina, las provincias controlan los recursos subterráneos, lo que genera “un problema de legislación cruzada”.

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Salud, envases y nuevas tecnologías

El agua desempeña un papel central en la salud y la longevidad. Meschen­gieser señaló que la deshidratación es el único indicador de envejecimiento reconocido por la ciencia. El porcentaje de agua en el cuerpo disminuye con la edad, desde el 85% en bebés hasta el 40% en adultos mayores.

La preocupación por los microplásticos lleva a una preferencia creciente por envases de vidrio y sistemas de purificación. La ósmosis inversa, antes exclusiva de la industria, ya dispone de versiones para el hogar y se perfila como un nuevo símbolo de estatus en viviendas particulares.

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El acceso, la calidad y la gestión responsable del agua definen el presente y el futuro del recurso. Meschen­gieser concluyó que “usemos el agua, pero usémosla con responsabilidad”, al destacar la necesidad de políticas y prácticas que protejan los recursos hídricos.

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