Crimen y Justicia

Una banda narco dirigida desde la cárcel enviaba “mulas” en micros de larga distancia

La organización distribuía cocaína y marihuana en Carlos Casares, Pehuajó y el Partido de La Costa, a través del corredor de la Ruta Nacional 5

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Agente de policía con chaleco DDI sujeta a un hombre por el brazo. Un recuadro circular muestra un paquete rectangular blanco con el número diez
Una banda narco dirigida desde la cárcel enviaba “mulas” en micros de larga distancia

Una investigación por tráfico y comercialización de estupefacientes derivó este 29 de junio en 17 allanamientos simultáneos, dos de ellos en penales bonaerenses, encabezados por la DDI Trenque Lauquen, con 14 detenidos y el secuestro de droga, armas, dinero, vehículos y dispositivos electrónicos, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El procedimiento, bajo intervención del Juzgado Federal de Pehuajó a cargo del juez Héctor Andrés Heim, permitió incautar 985,8 gramos de cocaína, 1.635,39 gramos de marihuana, una pistola Beretta calibre .22 con municiones, dinero en efectivo por $4.091.100 y USD 20, además de 31 celulares, cuatro balanzas de precisión, una tablet y una notebook, entre otros elementos.

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Habitación interior con literas, colchones, sábanas y mantas. Textiles colgados, ropa, toallas, un televisor y un equipo de sonido. Objetos varios
Una banda narco dirigida desde la cárcel enviaba “mulas” en micros de larga distancia

Entre los detenidos figuran Severiano Ávalos Benítez (50) y Diego Domingo Miño (47), señalados como líderes de la organización. También fueron arrestados Lourdes Yamila Milovich (27), Irina Milagros Milovich (25), Pamela Winchester Acosta (30), Brenda Micaela Pereyra (24), Miriam Yamila Geba (27), Florencia Ayelén González (31), Paula Yamila López Sosa (39), Claudio Emmanuel Lobo (33), Marina González (33), Jonathan David Zabala (34), Francisco Ramón Filipone (21) y Jorge Ezequiel Pavón (37).

La investigación se inició en mayo de 2025 y ubicó a la banda operando con traslados mediante “mulas” por el corredor de la Ruta Nacional 5 y distribución de cocaína y marihuana en Carlos Casares, Pehuajó y el Partido de La Costa, con movimientos de dinero a través de billeteras virtuales.

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Bloque de sustancia blanca en bolsa plástica, balanza digital negra y cartel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con la palabra Cocaína
Una banda narco dirigida desde la cárcel enviaba “mulas” en micros de larga distancia

Según la investigación, parte de la coordinación se realizaba desde las unidades penitenciarias N° 30 de General Alvear y N° 39 de Ituzaingó, además de domicilios utilizados para las maniobras.

En el marco de las tareas, el personal de la DDI siguió un colectivo de larga distancia que llegaba desde el barrio porteño de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la terminal de ómnibus de Carlos Casares, los investigadores interceptaron a Geba y López Sosa cuando una de ellas descendió y fue esperada por la otra en una moto. En ese momento, se secuestró cocaína, un celular y el vehículo, detallaron a este medio.

Con esos elementos y las medidas judicializadas, el magistrado ordenó los allanamientos que se concretaron este 29 de junio, indicaron las fuentes.

Además de la droga, los detectives incautaron un aire comprimido Fox con municiones, documentación, chips, un DVR y un pendrive, junto con vehículos: un Citroën C4, un Chevrolet Agile sin dominio colocado, un Fiat 147, una moto Yamaha FZ y una camioneta Renault Express.

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