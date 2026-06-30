Congreso de Honduras sin consensos para aprobar reformas energéticas

El secretario Carlos Ledezma dice que el oficialismo ya cuenta con 49 apoyos del Partido Nacional.

El Congreso de Honduras negocia apoyos para aprobar las reformas al subsector eléctrico impulsadas por el Poder Ejecutivo, centradas en la reestructuración de la ENEE. El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, dijo que las conversaciones siguen entre las bancadas, en especial con el Partido Liberal, para reunir 65 votos en el pleno.

Ledezma confirmó que las conversaciones siguen activas entre las fuerzas políticas para alcanzar los consensos necesarios en el Legislativo.

Según Ledezma, una parte de los votos del Partido Nacional ya estaría definida, mientras continúan las conversaciones con otros sectores que aún no fijaron una postura.

El proceso de aprobación se desarrolla en un escenario de negociación compleja: 49 diputados del Partido Nacional ya habrían confirmado su apoyo, mientras 79 legisladores aún deben definir su posición frente a la iniciativa.

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Las bancadas continúan negociando algunos puntos del texto legislativo. (FOTO: Hondudiario)

Reforma sobre la ENEE

Las reformas al subsector eléctrico forman parte de la agenda del Poder Ejecutivo y apuntan a atender la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que arrastra pérdidas acumuladas desde hace varios años y enfrenta problemas estructurales en su operación.

Según los impulsores de la iniciativa, el proyecto busca introducir cambios para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico, reducir la presión sobre las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad del servicio a mediano y largo plazo.

Ledezma sostuvo que la propuesta representa un paso para enfrentar la crisis del sector energético y actualizar su funcionamiento.

Debate político

La iniciativa generó posiciones divididas dentro del Legislativo y abrió un debate en el país por su posible impacto sobre la estructura del sistema eléctrico y el funcionamiento de la ENEE.

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El Gobierno sostiene que la intervención es necesaria para corregir los problemas financieros de la estatal eléctrica, mientras distintos sectores políticos y sociales mantienen posiciones diversas sobre el alcance y los efectos de los cambios propuestos.

El avance de estas negociaciones se da en un contexto en el que el sistema eléctrico nacional continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del país, no solo por la situación financiera de la ENEE, sino también por su impacto en la competitividad económica y en la estabilidad de las finanzas públicas.

La reforma al subsector eléctrico busca atender la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que arrastra pérdidas acumuladas.

Sin embargo, el desenlace del proceso legislativo dependerá del grado de consenso político que logren las bancadas en las próximas sesiones, en un Congreso donde las posturas sobre el futuro del sector eléctrico han mostrado diferencias importantes.

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La discusión sobre estas reformas se perfila como uno de los debates centrales de la agenda legislativa, al concentrar no solo implicaciones técnicas y financieras, sino también un fuerte componente político en torno a la dirección que debe tomar el modelo energético de Honduras.

El proceso de discusión de las reformas eléctricas se desarrolla en un momento en el que Honduras enfrenta presiones simultáneas sobre su economía, derivadas del comportamiento de los precios internacionales de la energía, la volatilidad del tipo de cambio y la necesidad de mantener la sostenibilidad fiscal en medio de demandas crecientes de inversión pública.

En este escenario, la ENEE continúa siendo un punto crítico dentro de la agenda nacional, no solo por su situación financiera, sino también por su papel estratégico en la estabilidad del sistema energético y su impacto directo en los costos que enfrentan hogares, comercios e industrias.

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