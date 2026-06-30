Récord histórico: el sector agroindustrial exportó 53 millones de toneladas y marcó un salto de casi 20% respecto de 2025

Entre los principales complejos que impulsaron el crecimiento se ubicó el girasol, con un aumento del 142% en volumen

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó este martes que las exportaciones agroindustriales crecieron entre enero y mayo un 18% en volumen y alcanzaron las 53 millones de toneladas, lo que representó un récord histórico para ese período.

En la comparación interanual con 2025, el aumento se ubicó cerca del 20%. En valor, las ventas externas subieron 17% y llegaron a USD 22.383 millones, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base al INDEC.

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El informe oficial indicó que el sector amplió su presencia internacional y llegó a más de 130 destinos. En el período analizado, la estructura exportadora mostró un comportamiento expansivo en la mayoría de los complejos relevados.

De los 54 complejos analizados, 35 mostraron crecimiento, lo que representó alrededor del 70% del volumen exportado. El avance se concentró en distintos rubros con variaciones positivas tanto en volumen como en valor.

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Entre los principales complejos que impulsaron el crecimiento se ubicó el girasol, con un aumento del 142% en volumen y del 126% en valor. El trigo registró una suba del 64% en volumen y del 48% en valor. El complejo de pesca mostró un incremento del 18% en volumen y del 23% en valor. La cebada avanzó 17% en volumen y 13% en valor. El maíz registró una suba del 12% en volumen y del 8% en valor.

En el caso de los lácteos, el volumen exportado creció 22% y el valor 14%. Los cítricos agrios aumentaron 31% en volumen y 42% en valor. Las legumbres registraron una expansión del 42% en volumen y del 64% en valor.

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A estos rubros se sumaron aromáticas, sorgo, apicultura, forrajeras, porcinos, algodón, tabaco, vitivinicultura y hortalizas pesadas, entre otros complejos que integraron la canasta exportadora del período.

En el caso de los lácteos, el volumen exportado creció 22% y el valor 14% (Revista Chacra)

En el segmento de bovinos, frutas de carozo, alimentos para animales, ingredientes alimenticios y golosinas, los mayores incrementos se observaron en los montos exportados. En ese conjunto, 19 complejos alcanzaron los valores más altos de la década.

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Destinos de exportación

Los principales destinos de exportación fueron Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India. Estos diez mercados concentraron más del 53% del volumen total exportado.

El informe oficial también destacó que diversas producciones argentinas ocuparon posiciones relevantes en el ranking mundial de exportaciones. Entre ellas se ubicaron el jugo y el aceite esencial de limón, el aceite y subproductos de soja, el ajo, la miel, el maní, la yerba mate, el maíz, el sorgo y las peras, entre otros productos.

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En paralelo a la difusión de los datos oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a estos datos mediante un posteo en su cuenta de X: “El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron las 53 millones de toneladas exportadas entre enero y mayo. Esto representó un crecimiento en los primeros cinco meses del año de 18% en volumen y 17% en valor, por USD 22.383 millones, en comparación con mismo período de 2025″.

Repasó también cuáles fueron los principales complejos que explicaron este crecimiento récord y sostuvo que el equipo sigue “trabajando para que el campo argentino creciendo”.

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Exportaciones de carne

En otro mensaje previo, el ministro también destacó la evolución de las exportaciones de carne vacuna. Allí señaló que crecieron 46% en valor entre enero y mayo, por un total de USD 1.765 millones y que las ventas también crecieron 11% en volumen por 332.207 toneladas equivalentes res con hueso.

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% en valor entre enero y mayo, por un total de USD 1.765 millones

“Se destacaron las exportaciones hacia los Estados Unidos, con envíos que alcanzaron las 42.776 toneladas y tuvieron un incremento del 151%. Además, el valor exportado creció 204%, alcanzando los 355 millones de dólares. China se posicionó como principal destino de exportación, con una participación del 53,7% del volumen exportado. En la misma línea, Israel también mostró un desempeño favorable, con incrementos del 21% en volumen y del 73% en valor. Seguimos trabajando para fomentar el crecimiento del sector ganadero argentino”, detalló Caputo.

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