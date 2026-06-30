Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Migración anuncia nuevas oficinas regionales en cuatro departamentos

El director Danilo Rivera informó ante el Parlacén que ya operan sedes en Chiquimula y Zacapa, y que se instalarán más en Izabal, Cobán, Quetzaltenango y Huehuetenango para acercar trámites

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Un orador habla desde un atril en un gran salón con mesas largas, múltiples personas sentadas, banderas de varios países, micrófonos y computadoras
El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera, presentó en el Parlamento Centroamericano las acciones de Guatemala para reforzar la gestión migratoria (IGM Guatemala)

El director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Alfredo Danilo Rivera, presentó ante el Parlamento Centroamericano las acciones con las que Guatemala busca reforzar su gestión migratoria, con foco en la atención a personas retornadas, la ampliación territorial de los servicios y la aplicación de la Política Migratoria Nacional bajo un enfoque de derechos.

Entre los anuncios centrales, el funcionario informó que el IGM ya habilitó sedes migratorias regionales en Chiquimula y Zacapa, y que abrirá próximamente nuevas oficinas en Izabal, Cobán, Quetzaltenango y Huehuetenango para acercar los trámites a la población en distintos puntos del país.

La exposición tuvo lugar durante una Cortesía de Sala en la Sesión Plenaria del Parlamento Centroamericano (Parlacén), un espacio protocolario en el que autoridades e invitados especiales presentan asuntos de interés ante los diputados de la región.

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Rivera explicó la situación migratoria de Guatemala y sostuvo que el trabajo del IGM se desarrolla con un enfoque humanitario. Según expuso, las personas migrantes son reconocidas como sujetos de derechos de conformidad con la legislación guatemalteca.

Hombre de traje gris habla en atril de madera con micrófono; detrás, pantalla con texto sobre Guatemala y dos banderas, una de SICA y otra con estrellas
El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera, presentó en el Parlamento Centroamericano las acciones de Guatemala para reforzar la gestión migratoria (Instituto Guatemalteco de Migración)

El IGM puso el foco en retornados y en la expansión de oficinas fuera de la capital

El director del instituto detalló que la atención institucional alcanza tanto a las personas guatemaltecas retornadas como a los extranjeros que se encuentran en territorio nacional. También señaló que las medidas en marcha buscan cumplir la Política Migratoria Nacional y promover una migración regular, ordenada y segura.

Dentro de ese esquema, destacó el Plan Retorno al Hogar, una estrategia interinstitucional orientada a garantizar una atención “digna y humana” a los guatemaltecos que regresan desde México y Estados Unidos.

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La descentralización de los servicios apareció como uno de los ejes de la presentación. Rivera indicó que la desconcentración administrativa ya avanzó con las oficinas en Chiquimula y Zacapa, y precisó que las próximas aperturas previstas en Izabal, Cobán, Quetzaltenango y Huehuetenango buscan facilitar los trámites migratorios sin concentrarlos en un solo punto del país.

Guatemala planteó reactivar un mecanismo regional sobre migraciones

Otro de los puntos expuestos ante el Parlacén fue la reactivación del Consejo Parlamentario Regional sobre las Migraciones (Coprem). Rivera planteó la importancia de retomar ese mecanismo para fortalecer la coordinación y el diálogo entre los países centroamericanos frente a los desafíos de la movilidad humana.

La intervención del titular del IGM ante el organismo regional concentró así tres líneas de acción: la atención integral a personas en movilidad, el despliegue de nuevas sedes migratorias y la articulación regional en materia de migraciones, en coordinación con instituciones nacionales y centroamericanas vinculadas al tema.

El Gobierno de Guatemala atendió a más de 29.000 migrantes retornados en 2026

En paralelo, Guatemala brindó atención integral a 29.153 personas migrantes retornadas entre el 1 de enero y el 14 de junio de 2026, procedentes de Estados Unidos y México, según registros del Instituto Guatemalteco de Migración.

Del total atendido, 28.441 fueron personas adultas y 712 niñas, niños y adolescentes. En este último grupo, 449 retornaron acompañados y 263 no acompañados, quienes recibieron acompañamiento y orientación inmediata al momento del retorno.

El Centro de Recepción de Retornados en la zona 13 de la ciudad de Guatemala opera de forma interinstitucional con el IGM, CONAMIGUA, SOSEP, SBS, RENAP, PNC, MSPAS y PGN, con atención según las competencias de cada entidad.

De acuerdo con el IGM, el centro de recepción vía aérea cuenta con áreas especializadas para niñas, niños, adolescentes y unidades familiares, además de clínicas de atención primaria para personas adultas y pediatría, servicio de llamadas, salas de atención psicosocial, acceso a internet, servicios sanitarios y tasa de cambio para facilitar una recepción “digna, segura y ordenada”.

En el mismo lugar se invita a integrarse al Plan Retorno al Hogar y ser trasladados al Centro de Atención y Registro, donde se ofrecen servicios sin costo con más de 20 instituciones, con acceso a opciones laborales, médicas y asesoría legal, además de telefonía móvil mediante la entrega de un chip con internet y mensajería. Quienes ingresan por vía terrestre pueden solicitar el plan al 2411-2412 o por WhatsApp al 4214 3566.

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