La crisis política en Misiones entró en un punto de no retorno: Passalacqua irá por la reelección y Rovira intentará impedirlo

Carlos Rovira y Hugo Passalaqua

Rovira intentó en los últimos días una maniobra clásica: el abrazo del oso. Después de haber excluido del armado del partido Encuentro Misionero a Passalacqua, colocó su nombre en el casillero de vicepresidente. No era el único. Había anotados otros dos vices con pasado en la Gobernación: Oscar Herrera Ahuad y Maurice Closs. El caudillo se reservó la presidencia.

Horas después, Carlos Sartori, el ministro coordinador (un virtual jefe de Gabinete), cortó la maniobra. “Hugo Passalacqua no forma parte de Encuentro Misionero”, expresó en diálogo con medios locales.

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La contrarreacción del rovirismo fue bajarle el precio al funcionario: está en la segunda línea, adujeron, a fin de restarle peso a sus dichos.

Sin embargo, una fuente gubernamental aseguró a Infobae: “Las palabras del ministro reflejan 100% el pensamiento del Gobernador”.

La estrategia de Passalacqua es correrse de la puja política - partidaria y centrarse en el día a día de la gestión. Y cargar la responsabilidad de la ruptura en Rovira. Esa es la manera en que piensa pavimentar su camino a la reelección en 2027. Mientras, recibe ofrecimiento de sellos partidarios para poder participar en la compulsa.

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La puja entre ambos dirigentes trasciende lo político y avanza en lo institucional. Desde la legislatura unicameral, donde ocupa una banca como representante, Rovira impulsa un plan de Gobierno propio. Tiene los números en el recinto para aprobarlo. La bancada que construyó en estos años le debe obediencia ciega. Sin embargo, no maneja los resortes para implementar los cambios.

Hace unas semanas, hubo un punteo entre el funcionariado. “¿De qué lado estás?”, era la pregunta simple que debía responderse. En el primer círculo de confianza de Passalacqua explicaron que si algún funcionario se siente atrapado en una interna, esa persona deberá dirimir qué hacer. Las alternativas que ofrecieron fueron dos: “Trabajar para honrar el lugar que le dio el gobernador y defender a los misioneros. O priorizar ese espacio a fin de darle rienda suelta al panfleteo partidario y a rencillas políticas que no se corresponden con la función pública ni institucional”.

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Para que no queden dudas, la fuente que accedió a hablar con este medio recalcó: “La unidad es imposible. Salvo que ellos (por el rovirismo) quieran subirse al proyecto reeleccionista de Hugo. Pero lo veo difícil”.

Los planes de Rovira son otros. Aspira que el próximo gobernador sea el actual vice, Lucas Romero Spinelli. O el intendente de Posadas, Leonardo Stellato. Soñaba con poner en esa misma línea a Oscar Herrera Ahuad, pero el dirigente prefiere cumplir sus cuatro años como diputado en el Congreso de la Nación.

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Dos sellos, dos caminos

“Tanto el gobernador como la inmensa mayoría de los funcionarios, dirigentes y militantes de la provincia que lo acompañamos formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, agregó Sartori.

En los pasillos de «la Rosadita» (la sede de gobierno provincial) resaltan “Hugo no quebró nada. Fueron otros quienes decidieron vaciarlo de la estructura partidaria original y tomar un camino propio. Están en todo su derecho”.

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El quiebre entre Rovira y Passalacqua abre un nuevo escenario en Misiones. Para propios y extraños. Todos pisan un terreno desconocido. Sobre todo las nuevas generaciones, que entraron a la vida política bajo el techo del espacio que ellos dos y Maurice Closs forjaron a comienzos de siglo: el Frente Renovador de la Concordia (FRC).

La fuerza que se mantuvo en el poder durante 20 años fue borrada de un plumazo por Rovira. En una de las reuniones que anteceden a las sesiones de la legislatura, «el conductor» (como le gusta ser llamado) anunció el ingreso a una nueva etapa que era Encuentro Misionero.

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Passalacqua, desde la gobernación, y Closs, en el ostracismo liso y llano, fueron tan solo testigos de cómo la fuerza que habían creado dos décadas atrás se esfuma junto con el sonido de la palabra que Rovira pronunció para sellar su destino: «Caducó».

Sartori anunció los próximos pasos que darán los leales al mandatario. “Hay un grupo que formó otro espacio, abandonó el proyecto. Se llevaron, entre otras cosas, fichas de afiliación. Es decir: usaron nuestros nombres sin autorización. Es por ello que vamos a renunciar oficialmente. Primero porque la Renovación desapareció, y segundo: nadie nos pidió permiso para que estemos ahí. Se están violentando derechos. No lo podemos permitir”.

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