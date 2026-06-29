Crimen y Justicia

Un grupo de personas atacó a botellazos a la Policía de Córdoba durante los festejos por el triunfo de la selección

Los hechos se produjeron el sábado por la noche mientras el equipo de Scaloni disputaba un partido ante Jordania. Entre los involucrados hay un adolescente. Dos efectivos policiales resultaron heridos y uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo

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Los hechos se produjeron el sábado por la noche mientras el equipo de Scaloni disputaba un último duelo antes de descansar y prepararse para el próximo partido. Dos efectivos policiales debieron ser asistidos (Video: @PoliciaCbaOf)

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Jordania en la noche del sábado desataron graves enfrentamientos con la policía en la ciudad de Córdoba.

Alrededor de 3000 personas estaban reunidas en las inmediaciones del centro comercial “Patio Olmos” cuando un grupo reducido comenzó a atacar con botellas de vidrio, hielo y otros objetos contundentes a los efectivos que habían arribado al lugar tras recibir una alerta por robo de celulares. Por los disturbios, dos hombres, una mujer y un adolescente quedaron detenidos.

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En el video que encabeza esta nota se puede ver la secuencia que dejó a dos policías heridos. Según informó la Policía de Córdoba, el detonante de los ataques fue la intervención de los agentes en la esquina de bulevar Illia y Vélez Sarsfield.

Había al menos 3.000 personas (Captura de video)
Había al menos 3.000 personas (Captura de video)

Las imágenes difundidas muestran a un efectivo tendido en el suelo tras recibir un impacto que le provocó un traumatismo de cráneo, mientras que un comisario inspector resultó lesionado a manos del menor detenido, de acuerdo a lo informado por El Doce. Ambos fueron trasladados y asistidos en el Policlínico Policial, y hasta el momento se desconoce el estado de salud.

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En la grabación se observan los momentos en que arrojaban elementos por el aire, mientras las autoridades intentaban auxiliar al efectivo que se encontraba en el piso. Además, dos móviles policiales sufrieron daños durante los incidentes, al igual que un casco protector de Unidades Especiales. Los cuatro aprehendidos fueron puestos de inmediato a disposición de la Justicia.

Foto @PoliciaCbaOf
Foto @PoliciaCbaOf

El Ministerio de Seguridad de la provincia advirtió que los hechos no son nuevos, ya que en festejos anteriores en la misma zona, se produjeron episodios similares. “El mensaje es claro: los festejos no pueden ser la excusa para la violencia”, afirmó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, según el portal Hoy Día. Además, subrayó que la Policía actuará con firmeza frente a quienes provoquen disturbios.

Foto @PoliciaCbaOf
Foto @PoliciaCbaOf

La declaración del funcionario se produjo en el contexto de un operativo que, según la fuerza, contemplaba un despliegue preventivo ante la previsible concentración de hinchas en el centro cordobés.

Ante ese antecedente, la cartera ya trabaja en un operativo especial reforzado para el próximo encuentro de la selección, previsto ante Cabo Verde, frente al riesgo de nuevos episodios de violencia o represalias entre particulares.

Dos policías resultaron heridos (Captura de video)
Dos policías resultaron heridos (Captura de video)

Un hecho de igual envergadura ocurrió en la previa del partido ante Argelia, el primero que disputaba la albiceleste en Kansas City.

Los incidentes, registrados por transeúntes y difundidos en redes sociales, mostraron corridas, empujones y agresiones en uno de los sectores más transitados de Nueva York, con menores presentes en el lugar. La pelea incluyó golpes de puño y patadas entre hinchas de ambos países en el centro de Manhattan, el día 16 del corriente mes.

Los disturbios se desencadenaron durante una concentración de simpatizantes de distintos países que se habían reunido en la zona para alentar a sus equipos. Las grabaciones que circularon en X mostraban a integrantes de ambas hinchadas arrojarse objetos, golpearse con palos e insultarse, mientras niños intentaban alejarse del foco de violencia y algunos transeúntes procuraban detener las agresiones.

“Los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”, informó el diario francés Le Parisien. Hasta el momento del incidente, no trascendió una versión oficial sobre las causas que desencadenaron los enfrentamientos, ni se confirmó el número de heridos.

Los dos países se enfrentaron esa noche en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

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