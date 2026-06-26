Crimen y Justicia

Muerte del mecánico en Chaco: el impactante detalle que reveló la autopsia y complicó a la única detenida

La sospechosa era clienta de la víctima y, según los registros de las cámaras de seguridad, ingresó a su local en reiteradas oportunidades al momento del hecho. Reclamaba una factura sobre un trabajo realizado

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Según imágenes de seguridad de la zona se vio a la imputada ingresar en reiteradas oportunidades al taller
Según imágenes de cámaras de seguridad de la zona, a la imputada se la vio ingresar en reiteradas oportunidades al taller (Policía de Chaco)

La investigación por la muerte de Sebastián Dearmas, el mecánico de 43 años hallado sin vida debajo de un auto en un taller de Resistencia, Chaco, continúa con nuevas medidas. En las últimas horas, se sumó a la causa una información clave: el resultado de la autopsia, que complicó a la mujer de 46 años detenida por el hecho.

El informe preliminar indicó que el hombre sufrió una muerte por asfixia, debido a una compresión torácica. Es decir, murió aplastado. Su cuerpo fue encontrado debajo del vehículo que estaba arreglando.

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El otro dato clave: las pericias sobre el auto que se le cayó encima y el gato hidráulico (el elemento con el que se levanta el vehículo para reparar) descartaron fallas, según revelaron a Infobae fuentes de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6.

De esta forma, la Justicia continúa en curso el relevamiento de pruebas para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. El procedimiento incluyó el secuestro de un teléfono celular de la mujer que será sometido a peritajes técnicos y el análisis de registros fílmicos obtenidos en las inmediaciones.

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Dos mujeres de espaldas. Una con cabello castaño, chaqueta verde y pantalones azules. Otra con gorra negra, chaleco gris con las letras DIC en amarillo y jeans grises
Una mujer detenida se encuentra de espaldas, custodiada por un agente con chaleco del DIC, en el marco de una investigación por la muerte de un hombre en Resistencia, Chaco. (Policía de Chaco)

La detenida quedó formalmente imputada en la causa y fue trasladada a una unidad policial, donde permanece alojada a disposición judicial mientras continúan las diligencias. “Para el próximo lunes está prevista la declaración de la imputada y hoy va a designar un abogado defensor“, informaron fuentes con acceso al expediente.

El lugar de trabajo en donde la Policía encontró el cuerpo sin vida de Sebastián Dearmas, de 43 años
El lugar de trabajo en donde la Policía encontró el cuerpo sin vida de Sebastián Dearmas, de 43 años (Policía de Chaco)

Quién es la imputada

La Fiscalía precisó a este medio que no existía una relación previa entre la mujer y Dearmas. Tampoco que ella era la dueña del auto que el mecánico estaba reparando.

Lo que si es un hecho es que la mujer era clienta del lugar y concurría desde hacía varios días al taller de manera reiterada: le reclamaba a la víctima una factura sobre un trabajo realizado. Además, al prestar declaración testimonial ante la División Delitos contra las Personas del Departamento de Investigaciones Complejas, surgieron contradicciones en su relato que luego fueron contrastadas con la cámara de seguridad.

Teléfono celular con funda multicolor sobre una superficie blanca, delante de un cartel que dice "SECUESTRO" y "DIVISIÓN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS"
El teléfono celular de la mujer que será peritado (Policía de Chaco)

Las imágenes obtenidas corresponden al frente del taller mecánico y mostraron cómo la mujer ingresó en reiteradas oportunidades. Y estuvo presente al momento del fatídico hecho. Ese análisis fue uno de los primeros pasos de la pesquisa y orientó el rumbo de la causa, junto con entrevistas a empleados, vecinos y personas que habían estado en las cercanías durante esa jornada.

La investigación intentó responder, en un comienzo, si la muerte dentro del taller fue consecuencia de un accidente laboral, factor que quedó descartado. En esa reconstrucción, el celular secuestrado y la revisión exhaustiva del material fílmico aparecen como dos de las pruebas principales.

“Muerte dudosa”

Dearmas fue encontrado sin signos vitales el miércoles 24 de junio en un local de la calle Echeverría al 1400, en Resistencia. La ausencia de testigos directos del momento en que ocurrió el hecho abrió desde el inicio una investigación con varias hipótesis.

Las primeras actuaciones quedaron a cargo de efectivos policiales, que preservaron la escena y notificaron de inmediato a la fiscalía dirigida por la doctora Mariana Echarri. Desde ese momento, la causa fue caratulada como “muerte dudosa”.

A partir de esa evaluación conjunta, la fiscalía sostuvo que ante “la valoración de esos elementos surgieron indicios que permitieron sostener una hipótesis distinta a la inicialmente considerada”. Por ello, se ordenó la aprehensión de la mujer entendiendo que la misma “tiene un grado de responsabilidad”.

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