Línea aérea inaugura una ruta directa entre Ciudad de Guatemala y Medellín

Un viajero celebra el inicio de la nueva ruta directa de Wingo entre Ciudad de Guatemala y Medellín en la terminal aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wingo inauguró una ruta directa entre Ciudad de Guatemala y Medellín que operará tres veces por semana y convierte a la aerolínea en la única compañía con vuelos sin escalas entre ambas ciudades, una conexión que el sector turístico y las autoridades guatemaltecas presentan como una vía para ampliar el intercambio de visitantes, negocios y cooperación entre Guatemala y Colombia.

La nueva operación tendrá frecuencias los martes, jueves y sábados, con tarifas desde USD 80 por trayecto, tasas e impuestos incluidos. La aerolínea informó además que Medellín es uno de sus principales centros de operación en Colombia y que desde esa ciudad ofrece una red de 15 rutas: cinco nacionales y 10 internacionales.

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La ruta fue inaugurada este jueves y, según la información difundida sobre el lanzamiento, es la segunda conexión que Wingo implementa entre Guatemala y Colombia. El servicio parte desde el Aeropuerto Internacional La Aurora y elimina las escalas en un corredor que hasta ahora no tenía vuelos directos.

Para los pasajeros, según el relato publicado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el cambio se traduce en menos tiempo de viaje. Ángela Reyes, quien integró el grupo de viajeros del vuelo inaugural junto con padres, hijas, yernos y nietos, dijo que “es la primera vez que viajamos todos juntos. Estamos agradecidos por contar con una ruta directa y accesible que nos permitió hacer realidad este viaje familiar”.

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Cinco hombres con atuendo formal se reúnen en un espacio interior, con banderas nacionales de fondo y un cartel de la aerolínea Wingo junto a una maleta morada. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

La nueva conexión apunta al turismo, los negocios y el intercambio bilateral

Durante la presentación del vuelo inaugural participaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Embajada de Colombia en Guatemala. Las autoridades coincidieron en que la ruta puede impulsar el flujo de visitantes y reforzar los vínculos bilaterales.

El director general del Instituto Guatemalteco de Turismo Harris Whitbeck sostuvo que la apertura llega en un momento favorable para el mercado colombiano. De acuerdo con lo expuesto en la inauguración, la llegada de visitantes de Colombia mostró un incremento interanual del 30 %.

Whitbeck afirmó: “La llegada de esta nueva conexión directa representa una excelente noticia para el turismo guatemalteco. Colombia es un mercado con gran potencial para nuestro país y esta ruta permitirá que más viajeros descubran la riqueza cultural, natural y gastronómica de Guatemala, al tiempo que abre nuevas oportunidades para los guatemaltecos interesados en conocer Medellín y otros destinos colombianos”.

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El viceministro de Relaciones Exteriores Julio Eduardo Orozco vinculó la nueva frecuencia con una agenda más amplia de cooperación. “La conectividad aérea desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de las relaciones entre Guatemala y Colombia. Celebramos la apertura de esta nueva ruta, que facilitará el intercambio de visitantes, empresarios, estudiantes y oportunidades de cooperación, contribuyendo a acercar aún más a nuestros países y a sus ciudadanos”.

El director general de Aeronáutica Civil Tomás Aldecoa señaló que la operación refleja confianza del sector aéreo en el mercado guatemalteco. Añadió: “Esta nueva operación es una muestra de la confianza de la industria aérea en Guatemala y en el potencial de crecimiento que tiene nuestro mercado. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil continuaremos trabajando para promover una conectividad segura, eficiente y sostenible que contribuya al desarrollo económico y turístico del país”.

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Medellín refuerza su papel en la red regional de la aerolínea

La compañía presentó la nueva ruta como parte de su estrategia de crecimiento internacional y de fortalecimiento de los enlaces directos entre Colombia y Centroamérica. Actualmente opera una red de 37 rutas en 11 países de América Latina y el Caribe.

El vicepresidente comercial y de planeación de Wingo Jorge Jiménez planteó que la conexión amplía la presencia de la empresa en Centroamérica y refuerza la movilidad internacional entre ambos mercados. “Con la puesta en marcha de esta nueva ruta seguimos ampliando nuestra presencia en Centroamérica y fortaleciendo las opciones de conectividad internacional para los viajeros de ambos países. Ciudad de Guatemala es un mercado de gran relevancia para el turismo y los negocios en la región, y estamos convencidos de que esta conexión contribuirá a acercar aún más a Guatemala y Colombia”.

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Jiménez también relacionó la ruta con la identidad de ambas ciudades. “Medellín y Guatemala comparten el orgullo de ser conocidas como tierras de la eterna primavera. Esta conexión abre una oportunidad para que más viajeros descubran lo mejor de ambos destinos”.

La Embajada de Colombia en Guatemala sostuvo que el nuevo enlace tendrá efecto en los intercambios turísticos, académicos, empresariales y culturales. En su mensaje por la inauguración afirmó: “La inauguración de esta ruta fortalece los lazos históricos de amistad y cooperación entre Colombia y Guatemala. Medellín y Guatemala son ciudades dinámicas, innovadoras y con una gran riqueza cultural, por lo que esta conexión facilitará nuevos intercambios turísticos, académicos, empresariales y culturales entre ambos países”.

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Según la información del lanzamiento, la nueva frecuencia también puede dinamizar actividades vinculadas con la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, al aumentar la llegada de visitantes internacionales y consolidar a Guatemala como un punto de conexión regional para turismo, inversión y negocios en América Latina.