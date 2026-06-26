Sociedad

Fue el primer kiosco 24 horas del país, se volvió viral y ahora cerrará para siempre: “El negocio debería darme lo mínimo para vivir”

El comerciante aseguró que ya no puede afrontar un alquiler de $5 millones mensuales ni los costos del negocio. Su historia se volvió viral y conmovió a vecinos y clientes, aunque el cierre ya es irreversible

Guardar
Google icon
Adami explicó que el primer kiosco 24 horas del país dejó de sostenerse con la recaudación y hoy depende de ahorros personales y de su jubilación

Durante la última semana, Marito Adami, dueño del kiosco ubicado en Callao 1352, Recoleta, anunció el cierre de su local tras cuarenta años de actividad. La decisión responde a que la facturación diaria resulta insuficiente para cubrir el alquiler y los servicios del comercio. El caso se volvió viral en redes sociales y motivó muestras de apoyo entre vecinos, clientes y empresas.

Adami relató en Infobae en Vivo que actualmente necesita vender $100.000 diarios para afrontar los costos fijos del negocio, pero solo consigue $40.000 por día. De ese monto, $30.000 corresponden a transferencias y no circula efectivo. “Estoy muy emocionado. Cuarenta años no es poco, como dice el tango”, dijo el comerciante.

PUBLICIDAD

Según Adami, el alquiler se fijó en tres mil dólares mensuales, equivalentes a unos cinco millones de pesos, a lo que se suman gastos de luz por trescientos mil y otros servicios. El dueño del kiosco sostuvo que la situación económica cambió a partir de los últimos dos años y destacó: “Ya es poco honorable para mí seguir trabajando veinte horas por día y poniendo dinero cuando el negocio debería darme lo mínimo para vivir”.

El local, conocido como el primer kiosco veinticuatro horas del país, se encuentra en una zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Adami aseguró que en épocas anteriores podía cubrir el alquiler con la recaudación de un fin de semana, mientras que ahora debe recurrir a ahorros personales y a su jubilación para solventar los gastos.

PUBLICIDAD

El comerciante señaló que la caída de ventas también se vincula con la competencia de cadenas y farmacias, la diversificación de puntos de venta y los cambios en los hábitos de consumo. “Yo temo agarrar una depresión. La verdad que todavía estoy vivo porque está abierto”, dijo con melancolía.

El dueño del kiosco de Callao 1352 aseguró que necesita vender $100.000 por día, pero factura $40.000 diarios y la mayor parte ingresa por transferencias
El dueño del kiosco de Callao 1352 aseguró que necesita vender $100.000 por día, pero factura $40.000 diarios y la mayor parte ingresa por transferencias

Historia de vida y trayectoria en el barrio

Adami comenzó a trabajar en el kiosco en la década de 1990, tras una extensa carrera en la Fuerza Aérea Argentina. Ocupó cargos administrativos y estuvo a cargo de pilotos de presidentes, según relató durante su testimonio. Ingresó al comercio como empleado eventual y, en 1997, asumió la titularidad del local. Adami mencionó que los empleados se convirtieron en socios y que la relación con el equipo siempre fue cercana.

El comerciante recordó que durante los primeros años el negocio funcionaba con varios empleados y lograba una facturación suficiente para cubrir los costos y generar ganancias. Su experiencia incluyó la apertura de un segundo local en el barrio.

El kiosco, situado en el corazón de Recoleta, se convirtió en un punto de encuentro para vecinos, estudiantes y personalidades reconocidas. Entre los clientes habituales, Adami mencionó a figuras como María Kodama y Roberto Giordano, además de políticos, escritores y actores.

Con el paso del tiempo, Adami enfrentó diferentes contextos económicos y políticos. Afirmó que el mejor año para su actividad fue 2001, cuando, pese a la crisis nacional, pudo viajar y mantener la estabilidad del negocio. Sin embargo, en los últimos años, el incremento de los costos fijos y la reducción de las ventas modificaron el panorama.

Adami explicó que el primer kiosco 24 horas del país dejó de sostenerse con la recaudación y hoy depende de ahorros personales y de su jubilación
Adami explicó que el primer kiosco 24 horas del país dejó de sostenerse con la recaudación y hoy depende de ahorros personales y de su jubilación

El dueño del kiosco indicó que en la actualidad solo trabaja media jornada, ya que el movimiento por la mañana desapareció y la demanda disminuyó de modo considerable.

Cambios en el consumo y competencia en la zona

Según Adami, la oferta de productos de kiosco se diversificó en los últimos años. La presencia de cadenas, supermercados y farmacias con artículos similares impactó en la facturación. El comerciante describió que antes los clientes compraban golosinas y productos premium, mientras que hoy predominan las opciones más económicas. Además, la apertura de cuatro kioscos en una sola cuadra intensificó la competencia y afectó el volumen de ventas.

El local de Callao, que funcionó durante décadas como punto de referencia en el barrio, dejó de recibir el flujo de clientes que caracterizaba sus mejores épocas. Adami relató que, en el pasado, los estudiantes de colegios cercanos formaban parte de su clientela matutina. Actualmente, la mayoría de las ventas se concentran en transferencias electrónicas y el efectivo prácticamente desapareció del circuito.

El comerciante señaló que otros negocios de la zona enfrentan dificultades similares. Algunos locales nuevos no logran sostenerse por el aumento de los costos y la baja en la recaudación. Adami explicó que el fenómeno no es exclusivo de su comercio, sino que afecta a todo el sector.

Apoyo de la comunidad y repercusión viral

El anuncio del cierre del kiosco generó una fuerte reacción entre los vecinos y clientes habituales. Adami expresó su emoción por las muestras de afecto recibidas y contó que, tras la difusión de un video viral, empresas se acercaron para ofrecer donaciones y colaboraciones. El comerciante recibió productos y la visita de representantes de marcas reconocidas.

Adami enfatizó que la decisión de cerrar responde a una cuestión de dignidad y necesidad personal. A pesar del apoyo del barrio y de los esfuerzos por sostener el comercio, la situación económica resultó insostenible. El comerciante agradeció las muestras de solidaridad y destacó la importancia de la comunidad que se formó en torno al kiosco.

El comercio abrirá sus puertas por última vez este sábado 27. “Marito” hará una fiesta fuera del local, donde habrá un DJ y regalos para quienes concurran al sitio de 13.30 a 17.00 horas. El kiosko se encuentra en Callao 1352, Recoleta, entre Pacheco de Amero y Juncal.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Quioscos en RecoletaMarito AdamiCrisis ComercialTransformación del ConsumoInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El comando de viudas negras de Sol y Pía Nahir: cayeron casi tres años después de un brutal asalto en Recoleta

Las dos sospechosas fueron detenidas por la PFA junto a una tercera acusada. El hecho ocurrió en octubre de 2023. En vez de drogar a su víctima, le abrieron la puerta a dos hampones para darle una golpiza y desvalijarlo

El comando de viudas negras de Sol y Pía Nahir: cayeron casi tres años después de un brutal asalto en Recoleta

La paradoja del mercado inmobiliario: hasta 100.000 viviendas están vacías en Buenos Aires

Los propietarios enfrentan trabas legales, altos costos de refacción y cambios normativos que dificultan la reincorporación de los inmuebles al mercado

La paradoja del mercado inmobiliario: hasta 100.000 viviendas están vacías en Buenos Aires

Habló la dueña del almacén de Santa Fe que dejó semidesnuda a una delincuente en un forcejeo: “Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes”

Graciela Rolón, comerciante desde hace 40 años, se refirió tras el intento de robo que se volvió viral. “¿Tengo que cerrar las puertas porque los chicos vienen y me roban? No es justo”, lamentó

Habló la dueña del almacén de Santa Fe que dejó semidesnuda a una delincuente en un forcejeo: “Este negocio lo voy a cuidar con uñas y dientes”

Habló el cuñado del argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela: “El edificio donde vivían ya no existe más”

El jugador del Marítimo de La Guaira regresó desde Caracas y encontró el complejo Cumanagotto destruido. Continúan las tareas para hallar a Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa

Habló el cuñado del argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela: “El edificio donde vivían ya no existe más”

“El vuelo en el que viaja mi mamá tiene una bomba”: amenaza y pánico en un avión que aterrizó en Corrientes

La aeronave había despegado desde Buenos Aires. Minutos después, las autoridades recibieron un llamado anónimo que advertía sobre un explosivo a bordo. Intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria

“El vuelo en el que viaja mi mamá tiene una bomba”: amenaza y pánico en un avión que aterrizó en Corrientes

DEPORTES

Tras quedar octavo en la FP1, Franco Colapinto afronta los segundos ensayos del Gran Premio de Austria

Tras quedar octavo en la FP1, Franco Colapinto afronta los segundos ensayos del Gran Premio de Austria

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Se definió el futuro de Nico Paz: la millonaria suma que pagaron por su ficha y la cláusula que beneficia al Real Madrid

Boca Juniors quedó al borde de cerrar su segundo fichaje: el importante desembolso para reforzar un puesto clave

La planificación de Scaloni para el partido contra Jordania en la previa de los 16avos de final del Mundial: ¿Juegan Dibu y Messi?

TELESHOW

La felicidad de Belu Lucius en su escapada a Mónaco: elogios a Mica Viciconte y un emotivo recuerdo con su hermana

La felicidad de Belu Lucius en su escapada a Mónaco: elogios a Mica Viciconte y un emotivo recuerdo con su hermana

El conmovedor mensaje de Belén Giménez a un año de la muerte de René Bertrand: “Ojalá estés en paz”

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo luego de los terremotos en Venezuela: “Mis pensamientos están con ustedes”

La pregunta sin filtro de Santiago del Moro a Yanina Zilli luego de su caída: ¿Una indirecta a Andrea del Boca?

Claudia Villafañe contó cómo es su relación con Lionel Messi y su familia: “Los conocí en el Mundial de Sudáfrica”

INFOBAE AMÉRICA

Neil Young publicó gratis y sin aviso una película de su gira 2025 dirigida por Daryl Hannah

Neil Young publicó gratis y sin aviso una película de su gira 2025 dirigida por Daryl Hannah

Compra de Banistmo por Inversiones Cuscatlán recibe el visto bueno de reguladores

El mercado eléctrico centroamericano reporta una amplia dispersión de precios en abril de 2026

“No podemos detener el paso”: Brigada dominicana cumple sus primeras horas de búsqueda en La Guaira, Venezuela

Los ratones están evolucionando y ya resisten el veneno: qué implica para el control en ciudades de EE. UU.