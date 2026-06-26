Fue el primer kiosco 24 horas del país, se volvió viral y ahora cerrará para siempre: “El negocio debería darme lo mínimo para vivir”

Adami explicó que el primer kiosco 24 horas del país dejó de sostenerse con la recaudación y hoy depende de ahorros personales y de su jubilación

Durante la última semana, Marito Adami, dueño del kiosco ubicado en Callao 1352, Recoleta, anunció el cierre de su local tras cuarenta años de actividad. La decisión responde a que la facturación diaria resulta insuficiente para cubrir el alquiler y los servicios del comercio. El caso se volvió viral en redes sociales y motivó muestras de apoyo entre vecinos, clientes y empresas.

Adami relató en Infobae en Vivo que actualmente necesita vender $100.000 diarios para afrontar los costos fijos del negocio, pero solo consigue $40.000 por día. De ese monto, $30.000 corresponden a transferencias y no circula efectivo. “Estoy muy emocionado. Cuarenta años no es poco, como dice el tango”, dijo el comerciante.

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Según Adami, el alquiler se fijó en tres mil dólares mensuales, equivalentes a unos cinco millones de pesos, a lo que se suman gastos de luz por trescientos mil y otros servicios. El dueño del kiosco sostuvo que la situación económica cambió a partir de los últimos dos años y destacó: “Ya es poco honorable para mí seguir trabajando veinte horas por día y poniendo dinero cuando el negocio debería darme lo mínimo para vivir”.

El local, conocido como el primer kiosco veinticuatro horas del país, se encuentra en una zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Adami aseguró que en épocas anteriores podía cubrir el alquiler con la recaudación de un fin de semana, mientras que ahora debe recurrir a ahorros personales y a su jubilación para solventar los gastos.

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El comerciante señaló que la caída de ventas también se vincula con la competencia de cadenas y farmacias, la diversificación de puntos de venta y los cambios en los hábitos de consumo. “Yo temo agarrar una depresión. La verdad que todavía estoy vivo porque está abierto”, dijo con melancolía.

El dueño del kiosco de Callao 1352 aseguró que necesita vender $100.000 por día, pero factura $40.000 diarios y la mayor parte ingresa por transferencias

Historia de vida y trayectoria en el barrio

Adami comenzó a trabajar en el kiosco en la década de 1990, tras una extensa carrera en la Fuerza Aérea Argentina. Ocupó cargos administrativos y estuvo a cargo de pilotos de presidentes, según relató durante su testimonio. Ingresó al comercio como empleado eventual y, en 1997, asumió la titularidad del local. Adami mencionó que los empleados se convirtieron en socios y que la relación con el equipo siempre fue cercana.

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El comerciante recordó que durante los primeros años el negocio funcionaba con varios empleados y lograba una facturación suficiente para cubrir los costos y generar ganancias. Su experiencia incluyó la apertura de un segundo local en el barrio.

El kiosco, situado en el corazón de Recoleta, se convirtió en un punto de encuentro para vecinos, estudiantes y personalidades reconocidas. Entre los clientes habituales, Adami mencionó a figuras como María Kodama y Roberto Giordano, además de políticos, escritores y actores.

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Con el paso del tiempo, Adami enfrentó diferentes contextos económicos y políticos. Afirmó que el mejor año para su actividad fue 2001, cuando, pese a la crisis nacional, pudo viajar y mantener la estabilidad del negocio. Sin embargo, en los últimos años, el incremento de los costos fijos y la reducción de las ventas modificaron el panorama.

Adami explicó que el primer kiosco 24 horas del país dejó de sostenerse con la recaudación y hoy depende de ahorros personales y de su jubilación

El dueño del kiosco indicó que en la actualidad solo trabaja media jornada, ya que el movimiento por la mañana desapareció y la demanda disminuyó de modo considerable.

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Cambios en el consumo y competencia en la zona

Según Adami, la oferta de productos de kiosco se diversificó en los últimos años. La presencia de cadenas, supermercados y farmacias con artículos similares impactó en la facturación. El comerciante describió que antes los clientes compraban golosinas y productos premium, mientras que hoy predominan las opciones más económicas. Además, la apertura de cuatro kioscos en una sola cuadra intensificó la competencia y afectó el volumen de ventas.

El local de Callao, que funcionó durante décadas como punto de referencia en el barrio, dejó de recibir el flujo de clientes que caracterizaba sus mejores épocas. Adami relató que, en el pasado, los estudiantes de colegios cercanos formaban parte de su clientela matutina. Actualmente, la mayoría de las ventas se concentran en transferencias electrónicas y el efectivo prácticamente desapareció del circuito.

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El comerciante señaló que otros negocios de la zona enfrentan dificultades similares. Algunos locales nuevos no logran sostenerse por el aumento de los costos y la baja en la recaudación. Adami explicó que el fenómeno no es exclusivo de su comercio, sino que afecta a todo el sector.

Apoyo de la comunidad y repercusión viral

El anuncio del cierre del kiosco generó una fuerte reacción entre los vecinos y clientes habituales. Adami expresó su emoción por las muestras de afecto recibidas y contó que, tras la difusión de un video viral, empresas se acercaron para ofrecer donaciones y colaboraciones. El comerciante recibió productos y la visita de representantes de marcas reconocidas.

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Adami enfatizó que la decisión de cerrar responde a una cuestión de dignidad y necesidad personal. A pesar del apoyo del barrio y de los esfuerzos por sostener el comercio, la situación económica resultó insostenible. El comerciante agradeció las muestras de solidaridad y destacó la importancia de la comunidad que se formó en torno al kiosco.

El comercio abrirá sus puertas por última vez este sábado 27. “Marito” hará una fiesta fuera del local, donde habrá un DJ y regalos para quienes concurran al sitio de 13.30 a 17.00 horas. El kiosko se encuentra en Callao 1352, Recoleta, entre Pacheco de Amero y Juncal.

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