El cruce mediático entre el Pollo Vignolo y El Chiringuito de España en pleno Mundial 2026: “Argentina dudó de su Selección”

El periodista argentino habló sobre cómo valoran a su seleccionado y Pedrerol le respondió

En plena definición de la fase de grupos del Mundial 2026 y la posibilidad de un hipotético choque entre la selección argentina y la de España en los 16avos de final, hubo un cruce mediático entre dos reconocidos periodistas. Sebastián Vignolo habló sobre cómo se cuestionó al combinado de Luis de la Fuente en el programa El Chiringuito. Josep Pedrerol, conductor, le respondió al Pollo y afirmó que Lionel Messi fue más querido en Europa que en el país albiceleste hace algunos años.

El intercambio comenzó cuando Vignolo cuestionó un comentario atribuido a Pedrerol sobre la supuesta falta de valoración hacia el seleccionado español. “Hoy vi a El Chiringuito. El señor, el conductor, que es muy conocido en España. Le tengo mucho respeto. Decía que medios argentinos no valoran al seleccionado español. No, no. Se valora a España, por supuesto. Los que no lo valoraban tanto eran ustedes. Por ahí que creo que lo veíamos más candidatos los que no estamos en España, los que no somos españoles que los españoles mismos. Escuché que decían: ‘Que el equipo tiene que madurar, que el equipo era muy joven’”, comentó el reconocido periodista argentino en su programa de ESPN.

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Inmediatamente, el Pollo puntualizó en los motivos por los que prefiere jugar contra Uruguay en la próxima fase de la Copa del Mundo: “Yo por España tengo un gran respeto futbolístico, porque escuchó que decíamos nosotros: ‘Prefiero jugar contra Uruguay y no contra España’. Porque para nosotros Uruguay es un clásico. Es un partido de dientes apretados. Lo será contra España también, pero hay mucha fricción. Sabemos lo que son los duelos nuestros contra los uruguayos. Por eso, no porque nos parezca menor España. Queremos jugar contra Uruguay, o yo particularmente, porque Uruguay es para nosotros un clásico. Nada más”.

La réplica del periodista español no se centró solo en la actualidad de la Roja. Pedrerol se centró en hablar sobre los años previos a la era de Lionel Scaloni y los resultados adversos de la Selección. “Yo creo que está muy bien. Ellos argumentan que en España hemos dudado de la selección. Yo creo que no, que somos muy críticos. Bueno, nosotros hemos criticado... el primer planteamiento de la Fuente el primer día. Que también Argentina dudó de su selección y Argentina durante muchos años dudó de Leo Messi”.

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En esta misma línea, Josep Pedrerol puntualizó: “Yo recuperé algo que dijo el Lobo Carrasco aquí hace algunos años, cuando Messi era más querido en España que en Argentina, digámoslo. En España le apoyábamos, le animábamos, le admirábamos, y en Argentina consideraban que era un argentino de segunda. A mí me parecía eso”.

En el programa El Chiringuito manifestaron que La Furia Roja "arrasa" en un hipotético encuentro ante la Albiceleste

En el mismo programa español, Juanfer Sanz y Edu Aguirre, quien es conocido por ser amigo de Cristiano Ronaldo, lanzaron un fuerte pronóstico sobre un hipotético cruce entre ambos combinados: “Creo que España aplasta futbolísticamente a Argentina”.

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A continuación, Aguirre apuntó a los hinchas de la Albiceleste que eligen enfrentarse al campeón de Sudáfrica 2010 en lugar de medirse a la Uruguay de Marcelo Bielsa o a Cabo Verde: “No me creo a los argentinos que quieren a España en dieciseisavos. No me lo creo. Creo que hablan con el corazón y no con la cabeza. ¿Por qué? Porque Argentina tiene más coraje, seguramente, más sentimiento, más pasión. Pero en el rectángulo de juego, cuando se mueve la pelota, si España juega como jugó contra Arabia Saudita... Ni la mejor Argentina puede superar a España. Estoy seguro“.

La selección argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J tras vencer por 3-0 a Argelia en el debut e imponerse 2-0 sobre Austria. La única forma de que se pueda dar este cruce es que España pierda con Uruguay y que Cabo Verde no le gane a Arabia Saudita, lo que dejará a la Roja en el segundo lugar de la zona H, que se definirá este viernes a las 21:00 (hora argentina). Hay que remarcar que el cruce por los 16avos de final se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio desde las 19:00 en Miami.

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