Crimen y Justicia

Condenan a prisión a un hombre en Catamarca por apuñalar a la perra de un vecino

Un vecino de la capital fue sentenciado a un mes de prisión tras herir gravemente a la mascota de su barrio. El tribunal dispuso detención inmediata luego de comprobar los hechos en juicio oral

Guardar
Google icon
El tribunal dispuso detención inmediata luego de comprobar los hechos en juicio oral (Fuente: El Esquiu)
El tribunal dispuso detención inmediata luego de comprobar los hechos en juicio oral (Fuente: El Esquiu)

El Juzgado Correccional N° 1 de Catamarca condenó a Juan Manuel Plaza a un mes de prisión efectiva por apuñalar a la perra de un vecino en el barrio 50 Viviendas Sur. La sentencia fue dictada tras un juicio oral por maltrato animal que incluyó testimonios, alegatos y revisión de pruebas.

De acuerdo con los registros judiciales, el hecho ocurrió el 1 de enero de 2022, alrededor de las 7 de la mañana. Plaza se acercó al domicilio de Claudio Pedraza, portando una cuchilla de cocina con una hoja de más de 20 centímetros, y atacó a la perra mestiza del vecino, causándole una herida grave en la mandíbula.

PUBLICIDAD

Durante el proceso, el acusado admitió haber cometido el ataque y pidió disculpas ante el tribunal. La audiencia final del juicio, que se llevó adelante esta semana, incluyó el alegato del Ministerio Público Fiscal a cargo de la doctora Cintia Romero, quien solicitó una pena de un mes y veinte días de prisión efectiva para Plaza.

Por su parte, la defensora oficial Paola González Pinto pidió el mínimo legal. Finalmente, el juez Marcelo Forner declaró culpable a Plaza por los delitos de daños y crueldad animal, y ordenó su detención y traslado al penal de Miraflores, además de restringirle la salida de la provincia sin autorización judicial hasta que la sentencia quede firme.

PUBLICIDAD

El Esquiú destacó que el fallo establece un precedente en la provincia para delitos de maltrato animal, resaltando que las víctimas en estos casos son reconocidas como “seres sintientes”. La sentencia fue archivada en la carátula de condena por ataque a animal y crueldad, y se suma a otros expedientes tramitados recientemente en el fuero correccional de Catamarca.

A lo largo del proceso, el expediente incluyó el testimonio del denunciante, Claudio Pedraza, así como la presentación de pruebas que acreditaron la secuencia de los hechos. La Justicia local ha comenzado a aplicar sanciones penales en casos de violencia y crueldad animal, marcando una tendencia en la protección de los derechos de los animales en la región.

En este contexto, otro episodio reciente en la provincia refuerza la tendencia de intervención judicial ante hechos graves de crueldad animal. En la ciudad de Fiambalá, departamento Tinogasta, la Justicia inició una investigación tras el hallazgo de perros muertos, mutilados y decapitados en distintos sectores de la localidad.

Las denuncias motivaron la intervención de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que dispuso un allanamiento, el secuestro de elementos de interés y la detención de un joven de 19 años, además de abrir actuaciones contra un menor de edad vinculado a los hechos.

La causa, que permanece en etapa de instrucción, generó conmoción e indignación en la comunidad local y entre organizaciones proteccionistas. Este caso, junto a la reciente condena a Plaza, muestra que Catamarca atraviesa un proceso de transformación en el abordaje penal del maltrato animal y evidencia la creciente reacción social y judicial ante estos delitos.

El marco legal argentino contempla la protección de los animales a través de la Ley 14.346, que tipifica y sanciona los actos de maltrato y crueldad animal con penas de prisión e inhabilitación. En Catamarca, la legislación provincial refuerza estos principios, estableciendo sanciones adicionales como multas y arrestos para quienes vulneren los derechos de los animales.

En este marco, diversas agrupaciones y voluntarios, registrados oficialmente o en coordinación con municipios, llevan adelante campañas de esterilización, jornadas de adopción y actividades educativas en escuelas y espacios públicos. El objetivo es erradicar el maltrato, promover la tenencia responsable y sensibilizar a la población sobre la importancia del respeto a los animales. Estas iniciativas, sumadas al fortalecimiento de la legislación y la respuesta judicial, evidencian que la protección animal se ha convertido en un tema relevante en la agenda pública de Catamarca.

Temas Relacionados

maltrato animalpuñaladaperroCatamarcajuicio oralúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada por su compañera de habitación en La Pampa

Ocurrió en una vivienda que sirve de refugio en la localidad de General Pico. Ambas se encuentran en situación de vulnerabilidad

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada por su compañera de habitación en La Pampa

Detuvieron a un hombre que amenazó al personal de un municipio de Entre Ríos y llegó hasta el despacho del intendente

El detenido habría exigido hablar con el jefe comunal Domingo Daniel Rossi y habría tenido actitudes violentas contra los empleados y el mobiliario municipal

Detuvieron a un hombre que amenazó al personal de un municipio de Entre Ríos y llegó hasta el despacho del intendente

Un hombre atacó con una espada a su ex pareja y a la sobrina de la mujer en medio de una discusión en Pilar

El agresor amenazó con prenderlas fuego a ambas. La menor intentaba defender a la víctima, cuando fue a buscar sus pertenencias a la casa que compartía con el detenido

Un hombre atacó con una espada a su ex pareja y a la sobrina de la mujer en medio de una discusión en Pilar

A más de un mes de la desaparición de Axel González, el martes declarará el director de Investigaciones de Chaco

Luego de que confirmaran el apartamiento de la Policía del Chaco en la investigación, esta semana fueron detenidos tres efectivos que estaban en servicio la noche de la desaparición

A más de un mes de la desaparición de Axel González, el martes declarará el director de Investigaciones de Chaco

Murió un nene de 7 años en Formosa e investigan un posible caso de maltrato: detuvieron a su mamá y su pareja

El fallecimiento del niño de siete años activó una causa por presunto maltrato infantil. La autopsia descartó un accidente y reforzó la hipótesis de violencia

Murió un nene de 7 años en Formosa e investigan un posible caso de maltrato: detuvieron a su mamá y su pareja

DEPORTES

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato

El maleficio que arrastra la selección uruguaya sin Luis Suárez en el once titular y que buscará romper ante España

Fue un héroe de Francia en el Mundial 1998, pero se alejó de sus compañeros y hoy dedica su vida a vender piscinas: “Lo extrañamos”

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

La crisis del turismo en Cuba golpea los ingresos de los trabajadores estatales y privados

Santiago Peña se reunió con representantes del FMI en la antesala a la cumbre del Mercosur con líderes regionales

El dictador Kim Jong-un supervisó pruebas de armamento y llamó a reforzar la “postura letal y destructiva” del Ejército norcoreano

Israel y Líbano extienden la quinta ronda de conversaciones en Washington sin un acuerdo sobre una retirada parcial del sur libanés