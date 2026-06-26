República Dominicana

La Policía dominicana reporta la muerte de “Flaco Prenda” tras un operativo en Santo Domingo Este

El vocero de la Policía Nacional informó sobre el operativo de búsqueda en la Autopista de San Isidro y el choque con patrullas DICRIM. Al resultar herido, el sospechoso fue trasladado a un centro médico.

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El operativo de búsqueda contra “Flaco Prenda” se realizó en la Autopista de San Isidro, donde agentes de la DICRIM intentaban ejecutar una orden de arresto./ (Redes Diego Pesqueira)
El operativo de búsqueda contra “Flaco Prenda” se realizó en la Autopista de San Isidro, donde agentes de la DICRIM intentaban ejecutar una orden de arresto./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de República Dominicana informó que Reymond Tavarez Ortega, conocido como “Flaco Prenda”, falleció durante un enfrentamiento con patrullas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en el marco de un operativo de búsqueda realizado en la Autopista de San Isidro, municipio de Santo Domingo Este.

De acuerdo con el reporte publicado por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, el “Flaco Prenda” era un delincuente activamente buscado mediante orden de arresto por su presunta participación en varios asaltos a mano armada en los sectores de Caballona, Manoguayabo y Los Alcarrizos. Durante el operativo, el sospechoso resultó herido de bala al atacar a los agentes con un revólver, arma que portaba de manera ilegal. La patrulla, integrada por miembros de las divisiones DICRIM de Santo Domingo Oeste y Este, repelió la agresión.

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El hecho se produjo en las inmediaciones de unas cabañas de la zona, donde los agentes desarrollaban labores de localización. Según el informe preliminar, publicado por Pesqueira, al detectar la presencia policial, el sospechoso disparó contra los agentes, quienes respondieron a la agresión. Tras ser herido, fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

La Policía Nacional señaló que “Flaco Prenda” era buscado por su presunta participación en asaltos a mano armada./ (Redes de Diego Pesqueira)
La Policía Nacional señaló que “Flaco Prenda” era buscado por su presunta participación en asaltos a mano armada./ (Redes de Diego Pesqueira)

En la escena fue ocupada el arma utilizada por “Flaco Prenda”, un revólver con cuatro casquillos percutidos, evidencia que fue recolectada por la Policía Científica. Sobre él pesaba la orden de arresto No. 2026-AJ0046931 por su implicación en el despojo a mano armada de pertenencias a varias personas.

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Otros asaltantes detenidos en República Dominicana en 2026

Durante el transcurso del año, la Policía Nacional ha reportado la detención de varios individuos vinculados a asaltos y robos a mano armada. En distintas operaciones, agentes han logrado apresar a integrantes de bandas criminales que operaban en sectores urbanos y rurales. Entre los casos más recientes, se destacan las detenciones ocurridas en Santo Domingo Norte, donde fueron capturados dos presuntos asaltantes responsables de una serie de robos en comercios y viviendas. Asimismo, en Santiago, la Policía aprehendió a un grupo de individuos acusados de asaltar a conductores de transporte público y motociclistas.

Las autoridades han intensificado las labores de patrullaje e inteligencia en respuesta al aumento de denuncias por asaltos, logrando desarticular varias células delictivas durante este año. Los detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público para ser procesados conforme a lo establecido en la ley.

Según el reporte policial, el "Flaco prenda" atacó a los agentes con un revólver ilegal y la patrulla respondió a la agresión durante el operativo./(Redes de Diego Pesqueira)
Según el reporte policial, el "Flaco prenda" atacó a los agentes con un revólver ilegal y la patrulla respondió a la agresión durante el operativo./(Redes de Diego Pesqueira)

El Código Penal de la República Dominicana establece penas severas para los delitos de robo y asalto a mano armada. De acuerdo con los artículos vigentes, el robo con violencia o intimidación puede ser castigado con penas de reclusión mayor, que oscilan entre 10 y 20 años de prisión cuando se utiliza arma de fuego o se pone en peligro la vida de la víctima. Además, la participación en bandas o asociaciones de malhechores agrava la sanción, permitiendo la imposición de condenas más altas.

En los casos en que el delito resulte en lesiones graves o la muerte de alguna persona, las penas pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión. La legislación dominicana contempla también la incautación de bienes utilizados en la comisión del delito y la inhabilitación para portar armas de fuego.

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de hechos delictivos y mantienen el llamado a reportar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales de la Policía Nacional.

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