Nicaragua

Amigos y familiares reúnen fondos para repatriar a Nicaragua a una joven que murió ahogada en España

Yiran Guadalupe Rodríguez Barahona tenía 40 años y había emigrado hace un año y medio; dejó dos hijos de 13 y 15 años

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Mujer de cabello rojo intenso y ojos cerrados, con collar dorado y labial rosa. Detrás, mueble de madera, televisor, marcos de fotos y candelabro.
La nicaragüense, de 40 años y originaria de Estelí, había emigrado hace apenas año y medio, persiguiendo un futuro distinto para sus dos hijos menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte por ahogamiento de Yiran Guadalupe Rodríguez Barahona en una playa del norte de España ha dejado a su familia sumida en la angustia y ante una nueva urgencia: reunir fondos para trasladar el cuerpo a Nicaragua.

De acuerdo con una nota publicada en el periódico 100% Noticias, la mujer, de 40 años y originaria de Estelí, había emigrado hace apenas año y medio, persiguiendo un futuro distinto para sus dos hijos menores de edad.

Según relataron los allegados, Yiran se encontraba en la playa de San Sebastián durante la noche, acompañada por varios amigos. En cierto momento, quienes estaban con ella notaron su ausencia en el agua y alertaron de inmediato a los presentes.

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Uno de los bañistas logró encontrar el cuerpo flotando y lo llevó hasta la orilla, donde se intentó sin éxito reanimarla.

Equipos de emergencia y circunstancias del hecho

Al recibir la llamada de auxilio, efectivos de la Ertzaintza, agentes de la Guardia Municipal de San Sebastián y una ambulancia medicalizada de Osakidetza acudieron al lugar.

Los equipos médicos continuaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente confirmaron el fallecimiento de la mujer en la playa. Hasta ahora, las autoridades españolas no han dado a conocer los detalles exactos que provocaron el ahogamiento.

Un bañista se mete al agua en la playa de La Concha de San Sebastián a pesar del tiempo adverso, a 24 de noviembre de 2025. (EFE/Javier Etxezarreta)
Yiran se encontraba en la playa de San Sebastián durante la noche, acompañada por varios amigo y luego la perdieron de vista. IMAGEN DE REFERENCIA . (EFE/Javier Etxezarreta)

La pregunta sobre el motivo de la muerte de Yiran Guadalupe Rodríguez Barahona encuentra respuesta en el relato de los testigos y de los servicios de emergencias: la mujer desapareció mientras se bañaba en el mar durante la noche con un grupo de amigos, y aunque fue rescatada y se aplicaron maniobras de reanimación, no fue posible salvarle la vida.

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Apoyo de la comunidad nicaragüense en España

La noticia movilizó a la comunidad nicaragüense residente en España, que de inmediato comenzó a organizarse para ayudar económicamente a la familia de Yiran.

Una connacional explicó a medios locales: “Es difícil cuando no se tiene familia acá, pero los nicaragüenses somos unidos y la estamos apoyando en lo que podamos al esposo que está en esta difícil situación”.

En Nicaragua, según destaca la nota de 100% Noticias, la madre de la fallecida, Blanca España Barahona, permanece en su vivienda de Estelí, esperando poder dar sepultura a su hija en su tierra natal.

La familia solicita apoyo solidario para cubrir los gastos de repatriación. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la madre al número facilitado por la familia.

La noticia movilizó a la comunidad nicaragüense residente en España, que de inmediato comenzó a organizarse para ayudar económicamente a la familia de Yiran.
La noticia movilizó a la comunidad nicaragüense residente en España, que de inmediato comenzó a organizarse para ayudar económicamente a la familia de Yiran.

La historia de Yiran, marcada por la migración reciente y el anhelo de mejorar la vida de sus hijos, se convierte ahora en un llamado a la solidaridad para que pueda descansar finalmente en su país, rodeada de los suyos.

Nicaragüenses en España

España registró en 2025 la adquisición de la nacionalidad por parte de 8,951 personas nacidas en Nicaragua, un aumento del 25% frente al año anterior que consolidó a esa comunidad entre los diez principales grupos de extranjeros que obtuvieron la ciudadanía española, según Despacho 505.

El salto se explicó por el crecimiento acelerado de la migración nicaragüense desde la crisis sociopolítica que estalló en 2018. De acuerdo con el medio, al 1 de enero de 2025 residían en España 93,905 personas nacidas en Nicaragua, más del doble de las 42,134 registradas en 2019.

Ese aumento también modificó el peso de esta diáspora en el sistema español de protección internacional. Entre enero y agosto de 2025, 805 nicaragüenses recibieron estatuto de refugiado o protección subsidiaria, una cifra que los ubicó en el tercer lugar entre las nacionalidades con más aprobaciones, según la publicación.

12/12/2023 Algunas de las personas nicaragüenses que han llegado a España con el proyecto piloto del Gobierno. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE INCLUSIÓN
12/12/2023 Algunas de las personas nicaragüenses que han llegado a España con el proyecto piloto del Gobierno. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE INCLUSIÓN

La diáspora nicaragüense se duplicó desde 2019

La comunidad nicaragüense en España pasó de poco más de 42 mil personas en 2019 a casi 94 mil en 2025. La consecuencia inmediata fue doble: más solicitudes de integración por la vía de la nacionalidad y mayor presencia en los mecanismos de asilo y protección.

La respuesta española incluyó también programas de reasentamiento. Europa Press informó que en marzo de 2026 llegaron a España 48 nicaragüenses procedentes de Costa Rica dentro del Plan Nacional de Reasentamiento.

La distribución territorial de esta población mostró focos definidos. Según Despacho 505, los principales asentamientos se concentraron en Madrid, Zaragoza y Vizcaya.

La composición demográfica también marcó un rasgo singular de esta migración: alrededor del 73% de los nicaragüenses residentes en España eran mujeres.

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