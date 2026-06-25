Desarticularon una banda narco en Córdoba y hay seis detenidos: un menor fue atrapado con drogas y un arma

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo antidroga en Córdoba y detuvo a seis personas, una de ellas menor de edad (mpfcordoba.gob.ar)

En un operativo que mantuvo en vilo a los vecinos de la ciudad de Córdoba, las autoridades lograron desarticular una estructura dedicada al tráfico de drogas. Como consecuencia de los allanamientos, hay seis personas detenidas, entre las que se encuentra un menor de edad.

La intervención, coordinada por el Ministerio Público Fiscal y ejecutada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se gestó tras una serie de denuncias anónimas realizadas de manera telefónicas.

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La investigación puso en evidencia cómo dos inmuebles, ubicados en Manzana 9 del barrio Primero de Mayo, operaban como focos activos de narcomenudeo en las inmediaciones de espacios deportivos frecuentados por jóvenes.

En el marco del procedimiento, la FPA detuvo a seis personas, entre ellas un menor de 16 años, y clausuró dos puntos de expendio de drogas. Ambos estaban situados a pocos metros de las canchas de fútbol de Villa Las Tablitas y del Polideportivo IPV.

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Según lo informado, los oficiales incautaron 1.891 dosis de marihuana, 302 dosis de cocaína, cuatro balanzas digitales y diversos elementos vinculados a la investigación.

El procedimiento se realizó bajo la supervisión de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Tercer Turno de Córdoba, que ordenaron la remisión inmediata de los elementos secuestrados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, que regula y sanciona la tenencia, comercialización y distribución de sustancias prohibidas en el país.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia (www.mpfcordoba.gob.ar)

Uno de los momentos más tensos del operativo se vivió cuando el menor intentó fugarse del lugar al advertir la presencia policial. Tras una breve persecución, fue interceptado y, durante la requisa de seguridad, se le incautaron varias dosis de cocaína, un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador metálico, trece cartuchos y una motocicleta en la que se desplazaba. El joven fue imputado por tenencia de arma de fuego, además de los cargos vinculados a la causa principal.

Hace tan solo una semana, la FPA desarticuló una banda dedicada a la venta de drogas la localidad de San Francisco, también provincia de Córdoba. Como parte del procedimiento, se realizaron allanamientos en tres domicilios. No obstante, en las viviendas ubicadas sobre Resistencia al 400 y Padre Gervasi al 1000 se secuestraron 223 dosis de cocaína, 24 de marihuana, $354.700 y diversos elementos de interés para la causa.

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Según la FPA, los detenidos comercializaban estupefacientes desde estos puntos. Aunque las identidades de los detenidos permanecen bajo reserva, se confirmó que los dos hombres son primos. Asimismo, indicaron que la mujer arrestada mantiene un vínculo de parentesco con otro de los investigados.

Por este motivo, las autoridades remarcaron que la organización funcionaba bajo una estructura familiar, que habría utilizado sus propios domicilios para llevar a cabo la venta y distribución. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, se constató la participación de una menor de edad en maniobras vinculadas al narcomenudeo.

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Como resultado, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso que los tres adultos fueran trasladados a la sede judicial y fueran imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la utilización de un menor.

Finalmente, la Justicia ordenó la remisión de todas las evidencias secuestradas para profundizar en la investigación y determinar posibles responsabilidades adicionales. Según el comunicado, el objetivo será lograr el alcance total de los miembros participantes de la red familiar desarticulada.

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