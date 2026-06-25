Sociedad

Un hombre murió tras caerse de su motocicleta y ser embestido en Autopista 9 de Julio Sur

El siniestro fatal ocurrió en la madrugada de este jueves, lo que está generando demoras en la zona en dirección a la Ciudad de Buenos Aires

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La víctima era un hombre de aproximadamente 30 años, según constató el SAME (Captura de video TN)
La víctima era un hombre de aproximadamente 30 años, según constató el SAME (Captura de video TN)

Un hombre de aproximadamente 30 años falleció tras caerse de su motocicleta y ser arrollado en la Autopista 9 de Julio Sur, a la altura de la Avenida Suárez, en el barrio porteño de Barracas. Hay un solo carril habilitado hacia CABA, lo que ya está generando importantes demoras en el acceso.

El deceso fue constatado en el lugar por el personal que acudió al llamado de emergencias, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). En el lugar trabajan efectivos de la Policía de la Ciudad junto con la Policía Científica y de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

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La alerta fue generada por la empresa concesionaria que solicitó la intervención del SAME tras producirse el siniestro pasadas las 5 de la mañana de hoy.

La víctima no sobrevivió al impacto y falleció en el momento. Las autoridades llevan adelante las tareas de relevamiento pericial para determinar las circunstancias exactas del hecho. De acuerdo a lo indicado por TN, estaría vinculado a un hecho policial.

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En la zona hay un solo carril habilitado que genera demoras (Captura de video TN)
En la zona hay un solo carril habilitado que genera demoras (Captura de video TN)

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