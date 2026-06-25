Crimen y Justicia

Cena, tragos y una droga que durmió a su víctima más de 24 horas: así fue el ataque de Lucía, la viuda negra policía

La sospechosa fue detenida en las últimas horas por la Bonaerense. Está acusada de desvalijar a un hombre de 64 años en Quilmes. Cómo fue la maniobra y su pasado en la Policía de Seguridad Aeroportuaria

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La caída de Lucía, la agente policial que actuaba como viuda negra en Quilmes

Hasta hace un tiempo, Lucía tenía un trabajo normal. O legal, mejor dicho. Hacía tareas de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde oficiaba como agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Había entrado a la fuerza en 2016, según supo Infobae. Sin embargo, desde hace al menos un año había empezado a faltar con mucha frecuencia a su puesto y sin justificación, lo que llevó a sus jefes a abrirle un sumario por “abandono de trabajo”.

Ante la situación, a principios de 2026 Lucía se pidió licencia psiquiátrica. Y bajo esta condición continuaba en abril, cuando cometió un millonario robo bajo la modalidad de viuda negra en la localidad bonaerense de Quilmes por el que quedó detenida en las últimas horas. La víctima fue un hombre de 64 años, a quien conquistó, engañó y drogó, dejándolo inconsciente por más de 24 horas.

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El señor había conocido a la joven de 31 años por una aplicación de citas. Primero chatearon por la plataforma, después pasaron a WhatsApp y finalmente concretaron un encuentro. Se vieron por primera -y única- vez en un restaurante de Monte Grande, el sábado 25 de abril.

Esa noche, Lucía cenó con su víctima. Después fueron juntos a un bar y más tarde acordaron seguir el plan en el departamento del hombre en Quilmes.

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Lucía, la viuda negra de Quilmes
La mujer fue detenida en la madrugada del miércoles

Al domicilio llegaron a la 1:30 de la madrugada, según registraron las cámaras de seguridad del edificio, que los grabaron besándose en el hall de entrada. Una vez en la casa, se dirigieron al living y él preparó unos tragos.

De acuerdo a la denuncia, después de beber tuvieron relaciones sexuales y él se quedó dormido. A partir de entonces, todo es un recuerdo nebuloso para el hombre.

La víctima se despertó un día y medio después, el lunes 27 de abril. En realidad, fue un vecino quien entró a su departamento a ayudarlo tras notar que la puerta estaba abierta.

Amaneció mareado y descompuesto. Cuando se levantó, además, notó que todo su departamento estaba revuelto y que se habían llevado su caja de seguridad, que estaba adherida en el placard.

Lucía, la viuda negra de Quilmes
Lucía, la viuda negra detenida

Lucía le había robado documentos, tarjetas de crédito, más de 3 millones de pesos, algunos euros y las llaves de otras cajas de seguridad. También ropa de marca, perfumes, un morral que tenía más de 100 mil pesos, un celular y las llaves del auto.

El hombre, que tenía síntomas compatibles con una posible intoxicación, fue trasladado a un hospital privado de Quilmes, donde le hicieron análisis y le diagnosticaron síndrome confusional.

Los elementos secuestrados en la casa de la sospechosa
Los elementos secuestrados en la casa de la sospechosa

Lo que pasó entre la 1:30 de la madrugada del 26 de abril y la mañana posterior quedó grabado en el video que encabeza esta nota: las cámaras de seguridad registraron a Lucía a las 3:30 am saliendo con una mochila, dos bolsos y una valija del mismo ascensor al que se había subido con el hombre horas antes.

Así de cargada estuvo largos minutos parada en la vereda del edificio. Cerca de las 4 de la madrugada, finalmente la pasó a buscar un auto en el que se fue con todas las pertenencias.

La detención de Lucía

Las autoridades a cargo de esclarecer el robo estuvieron buscando a la joven desde entonces. En este contexto, se abrió una causa en la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial Quilmes que recopiló una serie de pruebas hasta que lograron identificar un domicilio en el que podría estar la presunta viuda negra.

El uniforme de trabajo de Lucía, que era agente de la PSA pero estaba con licencia psiquiátrica
El uniforme de trabajo de Lucía, que era agente de la PSA pero estaba con licencia psiquiátrica

Tras recibir autorización del Juzgado de Garantías N° 1 de Quilmes, en la madrugada de este miércoles se allanó una casa de Ezeiza donde encontraron y detuvieron a la policía de la PSA.

Durante el operativo, la policía bonaerense también secuestró cuatro teléfonos celulares, seis relojes masculinos de alta gama, perfumes, dos valijas a nombre de las víctimas, controles remotos, llaves de apertura y vestimenta femenina vinculada al hecho. Los objetos serán sometidos a peritajes y análisis para profundizar la investigación.

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