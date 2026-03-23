Crimen y Justicia

Detuvieron a seis pasajeros de un tour de compras que habían ingererido más de 500 cápsulas de cocaína

Gendarmería detectó, primero, a personas que llevaban envoltorios adheridos en el cuerpo y en sus pertenencias

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Una radiografía muestra múltiples cápsulas
Una radiografía muestra múltiples cápsulas de cocaína dentro del cuerpo de una persona, parte de un hallazgo de más de 500 cápsulas en diez individuos detectados por Gendarmería en Tucumán.

Efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y descubrieron más de 10 kilos de cocaína distribuidos entre cápsulas ingeridas y envoltorios ocultos en el cuerpo y pertenencias de pasajeros. El procedimiento se realizó en el límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha.

Durante el operativo, los funcionarios de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un colectivo que cubría el trayecto Aguas Blancas (Salta) – Ciudad de Mendoza. En el control de rutina, según consignaron fuentes del caso a Infobae, una pasajera evidenció signos de nerviosismo, lo que motivó una requisa por parte del personal femenino.

Miembros de la Gendarmería Nacional
Miembros de la Gendarmería Nacional exhiben evidencia de un operativo antidrogas en Tucumán, donde se detuvo a 10 personas con más de 500 cápsulas de cocaína ingeridas.

Los agentes detectaron que la mujer llevaba envoltorios adheridos a su cuerpo con una sustancia blanca en su interior. Además, hallaron otros paquetes ocultos en la butaca y dispersos en distintos sectores del vehículo.

El hallazgo inicial derivó en la sospecha de que algunos pasajeros podrían estar utilizando el método de los “cápsuleros” o “mulas”, que consiste en ingerir cápsulas con droga. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó el traslado de los 53 pasajeros hacia el asiento del Escuadrón 71 para realizar una revisión exhaustiva.

En la inspección física y documental, los agentes constataron el hallazgo de 249 envoltorios con más de 3 kilos de cocaína que eran trasladados entre las pertenencias y prendas de tres ciudadanas.

A la mañana siguiente, las sospechas sobre el uso de la modalidad de “mulas” llevaron a que se practicaran placas radiográficas a todos los pasajeros. Las imágenes revelaron cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres, una de las placas ilustra este artículo. La modalidad es altamente peligrosa para la salud.

Las cápsulas de cocaína que
Las cápsulas de cocaína que habían sido ingeridas por los pasajeros detenidos

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron un total de 503 cápsulas con un peso superior a los 6 kilos de cocaína. El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 752 cápsulas con 10 kilos 316 gramos de la droga.

El magistrado a cargo del caso dispuso la detención de nueve personas de nacionalidad boliviana en carácter de comunicadas y ordenó el secuestro de la droga, celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, tickets y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento refuerza las alertas sobre la utilización de colectivos de larga distancia y rutas del norte argentino para el tráfico de estupefacientes con esa modalidad que parece en ascenso.

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