Un delincuente arrastró por la calle a una mujer para robarle mientras esperaba el colectivo en La Plata

La víctima aguardaba la llegada del colectivo cuando fue atacada (Video: @Hechosanderecho)

Una mujer que aguardaba en la parada de colectivo para dirigirse a su trabajo, fue brutalmente atacada por un hombre que intento robarle sus pertenencias. El episodio ocurrió durante la mañana de este martes en el este de La Plata.

El hecho, registrado por una cámara de seguridad, muestra cómo el agresor la abordó y la arrastró por la calle hasta llegar a la otra vereda, en la intersección de 116 y 609. En los minutos previos a avanzar, el hombre esperó a que pasaran varios autos y luego se paró detrás de ella. En ese momento, se avalanzó sobre la mujer e intentó apoderarse de su mochila, pero la víctima se resistió al punto que el delincuente desistió del robo y escapó. La secuencia, que acompaña esta nota, duró apenas un minuto.

En base a las imágenes difundidas y a lo indicado por el portal 0221, el hombre fue identificado por los vecinos como un residente del sur de la ciudad, conocido como “El Gordo”. La difusión de las imágenes en redes sociales y a través de mensajes, permitió a las autoridades policiales obtener más datos sobre la identidad del sujeto.

El momento en que el delincuente avanza sobre la mujer

Según lo trascendido, estaría vinculado con otros delitos; de hecho, familiares de la víctima detallaron al mismo medio local que en el transcurso del último fin de semana la Policía Bonaerense hizo un allanamiento en la vivienda del presunto agresor por el robo de una motocicleta. Sin embargo, no pudieron atraparlo y al respecto, una vecina indicó: “Él escapó corriendo por el campito con árboles que tienen enfrente de su casa”, y agregó: “Se dedican a robar y el barrio es muy peligroso para las mujeres que salimos a trabajar muy temprano todos los días”.

La víctima formalizó la denuncia en el destacamento policial de Barrio Aeropuerto y quedó al aguardo de que puedan localizarlo.

La secuencua que muestra cómo la mujer fue arrastrada hasta la vereda de enfrente

Otro robo que quedó filmado

Un violento robo ocurrió este martes por la mañana en el barrio porteño de Colegiales, cuando tres delincuentes interceptaron a una mujer mientras hacía ejercicio en la zona de Palermo. Los asaltantes le exigieron las llaves de su auto, un Volkswagen Up, que estaba estacionado en las inmediaciones. Dentro del vehículo, la víctima tenía también las llaves de su casa, que los ladrones utilizaron para ingresar al domicilio sin necesidad de forzar la entrada.

El departamento se encuentra en un edificio de Enrique Martínez al 200. Al irrumpir en la vivienda, los delincuentes se encontraron con el esposo de la mujer, un hombre de 64 años identificado por las iniciales E.B, a quien lo agredieron físicamente y lo llevaron a golpes hasta la vereda, exigiéndole dinero. La escena fue presenciada por el hijo del matrimonio, quien rápidamente alertó a la policía.

Una patrulla de la Policía de la Ciudad llegó al lugar tras la denuncia y sorprendió a los implicados en pleno robo. Durante el operativo, uno de los delincuentes, identificado como A. E. G., de 30 años, fue detenido en el lugar. Sus dos cómplices lograron escapar: uno huyó en el auto de las víctimas y el otro, que aguardaba en un vehículo de apoyo, también permanece prófugo. Este último fue abandonado posteriormente en Gorriti al 6000, en el mismo barrio. Personal de la Comisaría Vecinal 14 B incautó el vehículo, en cuyo interior hallaron dos inhibidores de señal, 39.200 pesos, dos billetes de un dólar, un billete mexicano de cincuenta pesos, un teléfono celular Motorola de color negro, un DNI a nombre de la víctima, un morral negro y tres fundas de celular transparentes.

Toda la evidencia fue secuestrada y puesta a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, quien dirige la investigación.