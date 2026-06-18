Deportes

La reacción viral del técnico de República Checa cuando se le acercó la cámara en el duelo ante Sudáfrica por el Mundial

La transmisión captó la actitud de Miroslav Koubek con evidente molestia ante la insistencia televisiva: el choque por el Grupo A terminó 1-1

Guardar
Google icon

El desenlace del duelo entre República Checa y Sudáfrica en el Grupo A del Mundial 2026 dejó varias imágenes llamativas, pero fue la reacción de Miroslav Koubek, entrenador checo, la que se llevó el centro de atención antes de que la pelota comenzara a rodar. El técnico, con una trayectoria extensa en los clubes de su país, protagonizó un momento de incomodidad frente a las cámaras.

La escena se desarrolló instantes después de los himnos nacionales. Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron de cerca al técnico, que no ocultó su malestar. Con gestos claros, Koubek solicitó al camarógrafo que se alejara, primero mediante palabras breves y luego con un movimiento enfático de sus manos. La actitud no fue agresiva, pero sí transmitió de forma directa su fastidio ante la insistencia mediática.

PUBLICIDAD

Miroslav Koubek mostró su fastidio con las cámaras (REUTERS/Paul Childs)
Miroslav Koubek mostró su fastidio con las cámaras (REUTERS/Paul Childs)

Este gesto se viralizó apenas minutos después de ocurrido el hecho. Usuarios en distintas plataformas compartieron el video del DT, resaltando lo inusual y cómico de su reacción en el marco de un torneo que suele concentrar todas las miradas sobre los protagonistas, dentro y fuera del campo. La transmisión captó el instante y, de inmediato, la señal internacional decidió enfocar al entrenador rival, el belga Hugo Broos, quien aguardaba tranquilo sentado en el banco de Sudáfrica.

En el aspecto deportivo, el partido terminó igualado 1-1, resultado que dejó a ambos equipos con su primer punto en la fase de grupos. El equipo checo se adelantó rápidamente con un tanto de Michal Sadílek a los seis minutos de juego. Por su parte, Sudáfrica consiguió igualar la contienda en la segunda parte, gracias a un penal ejecutado por Teboho Mokoena.

PUBLICIDAD

La selección dirigida por Miroslav Koubek tuvo que resistir en los minutos finales, mientras Sudáfrica buscaba la remontada. El empate fue recibido con cierto alivio por el banco checo, que venía de una derrota en el debut, lo que había elevado la tensión previa al encuentro. El arbitraje estuvo a cargo de la estadounidense Tori Penso, quien se convirtió en la segunda mujer en dirigir un partido de la Copa del Mundo masculina, después de la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022.

La reacción del técnico checo frente al camarógrafo se convirtió en una de las imágenes del partido, que terminó 1-1 (REUTERS/Bernadett Szabo)
La reacción del técnico checo frente al camarógrafo se convirtió en una de las imágenes del partido, que terminó 1-1 (REUTERS/Bernadett Szabo)

Con 74 años, Miroslav Koubek asumió el mando de la selección nacional en diciembre de 2025. Su carrera incluye pasos por clubes como Čáslav, Baník Ostrava, Mladá Boleslav, Slavia Praga, Bohemians 1905, Hradec Králové y Viktoria Plzeň, además del seleccionado sub-19 checo. Su experiencia y carácter lo han convertido en una figura reconocida del fútbol de su país.

El próximo compromiso de República Checa será frente a México, en un partido clave para definir el futuro de ambos equipos en el Grupo A. El choque está programado para el miércoles 24 de junio. Por su parte, Sudáfrica deberá enfrentar a Corea del Sur en la última jornada del grupo, que se jugará en simultáneo.

La expectativa ahora se traslada a los próximos partidos del grupo, donde cada punto será crucial para la clasificación. El empate dejó a ambos equipos con necesidades similares y, para Koubek, el foco volverá a estar puesto en el rendimiento de sus jugadores.

Temas Relacionados

Selección República Checa Mundial 2026Selección Sudáfrica Mundial 2026Miroslav KoubekCopaMundial 2026Deportes-ArgentinaMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

El Xeneize quiere darle forma al plantel del flamante entrenador Rodolfo Arruabarrena

Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

La drástica decisión que tomó Brasil con Neymar de cara al partido clave frente a Haití por el Mundial 2026

El delantero reapareció en el entrenamiento del equipo, pero no estará presente en Philadelphia con el resto del plantel

La drástica decisión que tomó Brasil con Neymar de cara al partido clave frente a Haití por el Mundial 2026

Arrancó la segunda fecha del Mundial 2026: así está la pelea para clasificar a los 16avos de final

Los Grupos A y B iniciaron una nueva jornada en la Copa del Mundo y se podrían definir los primeros equipos en la próxima ronda

Arrancó la segunda fecha del Mundial 2026: así está la pelea para clasificar a los 16avos de final

Un accidente aéreo, 18 muertos y un equipo de fútbol que 19 años más tarde ganó la Copa Africana: la historia de la selección de Zambia

En 1993, un vuelo militar se precipitó al Atlántico con toda la delegación a bordo; el plantel reconstruido desde las cenizas levantó el título continental en Gabón, precisamente donde el avión cayó

Un accidente aéreo, 18 muertos y un equipo de fútbol que 19 años más tarde ganó la Copa Africana: la historia de la selección de Zambia

Ander Herrera habló tras su salida de Boca Juniors: la charla pendiente con Riquelme y su postura con Arruabarrena

El mediocampista español brindó una breve rueda de prensa luego de que se confirmara su partida del Xeneize

Ander Herrera habló tras su salida de Boca Juniors: la charla pendiente con Riquelme y su postura con Arruabarrena

DEPORTES

Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

La drástica decisión que tomó Brasil con Neymar de cara al partido clave frente a Haití por el Mundial 2026

Arrancó la segunda fecha del Mundial 2026: así está la pelea para clasificar a los 16avos de final

Un accidente aéreo, 18 muertos y un equipo de fútbol que 19 años más tarde ganó la Copa Africana: la historia de la selección de Zambia

Ander Herrera habló tras su salida de Boca Juniors: la charla pendiente con Riquelme y su postura con Arruabarrena

TELESHOW

Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

La China Ansa le cumplió el deseo a su hija India para festejar sus 3 años: “Jugar en la nieve con Rafi y ustedes”

El álbum de vacaciones de Cami Homs en el Caribe: entre piscina, atardeceres soñados y familia ensamblada

La cita romántica de Camilota que terminó de la peor manera: “Lloré hasta las 3 de la mañana”

Mirtha Legrand y Juana Viale tendrán un fin de semana con “mesazas” que mezclan teatro, música y ciencia

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

Bolivia exigió una tregua a quienes bloquean carreteras como condición para avanzar en el diálogo

Cómo una visita a un centro psiquiátrico austriaco y una serie de culto dieron forma al álbum más arriesgado de David Bowie

El Gobierno inicia los talleres del ejercicio de planificación y presupuesto abierto 2027

Dengue cobra su primera víctima mortal de 2026 en Honduras: joven de 22 años fallece por cuadro grave