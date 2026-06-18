La reacción viral del técnico de República Checa cuando se le acercó la cámara en el duelo ante Sudáfrica por el Mundial

PARECE QUE LA CÁMARA MOLESTA 😡❌📹



Imperdible reacción de Miroslav Koubek, DT de Chequia, ante la presencia del camarógrafo en la previa del partido. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/56IMe8dW1V — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

El desenlace del duelo entre República Checa y Sudáfrica en el Grupo A del Mundial 2026 dejó varias imágenes llamativas, pero fue la reacción de Miroslav Koubek, entrenador checo, la que se llevó el centro de atención antes de que la pelota comenzara a rodar. El técnico, con una trayectoria extensa en los clubes de su país, protagonizó un momento de incomodidad frente a las cámaras.

La escena se desarrolló instantes después de los himnos nacionales. Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron de cerca al técnico, que no ocultó su malestar. Con gestos claros, Koubek solicitó al camarógrafo que se alejara, primero mediante palabras breves y luego con un movimiento enfático de sus manos. La actitud no fue agresiva, pero sí transmitió de forma directa su fastidio ante la insistencia mediática.

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Miroslav Koubek mostró su fastidio con las cámaras (REUTERS/Paul Childs)

Este gesto se viralizó apenas minutos después de ocurrido el hecho. Usuarios en distintas plataformas compartieron el video del DT, resaltando lo inusual y cómico de su reacción en el marco de un torneo que suele concentrar todas las miradas sobre los protagonistas, dentro y fuera del campo. La transmisión captó el instante y, de inmediato, la señal internacional decidió enfocar al entrenador rival, el belga Hugo Broos, quien aguardaba tranquilo sentado en el banco de Sudáfrica.

En el aspecto deportivo, el partido terminó igualado 1-1, resultado que dejó a ambos equipos con su primer punto en la fase de grupos. El equipo checo se adelantó rápidamente con un tanto de Michal Sadílek a los seis minutos de juego. Por su parte, Sudáfrica consiguió igualar la contienda en la segunda parte, gracias a un penal ejecutado por Teboho Mokoena.

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La selección dirigida por Miroslav Koubek tuvo que resistir en los minutos finales, mientras Sudáfrica buscaba la remontada. El empate fue recibido con cierto alivio por el banco checo, que venía de una derrota en el debut, lo que había elevado la tensión previa al encuentro. El arbitraje estuvo a cargo de la estadounidense Tori Penso, quien se convirtió en la segunda mujer en dirigir un partido de la Copa del Mundo masculina, después de la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022.

La reacción del técnico checo frente al camarógrafo se convirtió en una de las imágenes del partido, que terminó 1-1 (REUTERS/Bernadett Szabo)

Con 74 años, Miroslav Koubek asumió el mando de la selección nacional en diciembre de 2025. Su carrera incluye pasos por clubes como Čáslav, Baník Ostrava, Mladá Boleslav, Slavia Praga, Bohemians 1905, Hradec Králové y Viktoria Plzeň, además del seleccionado sub-19 checo. Su experiencia y carácter lo han convertido en una figura reconocida del fútbol de su país.

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El próximo compromiso de República Checa será frente a México, en un partido clave para definir el futuro de ambos equipos en el Grupo A. El choque está programado para el miércoles 24 de junio. Por su parte, Sudáfrica deberá enfrentar a Corea del Sur en la última jornada del grupo, que se jugará en simultáneo.

La expectativa ahora se traslada a los próximos partidos del grupo, donde cada punto será crucial para la clasificación. El empate dejó a ambos equipos con necesidades similares y, para Koubek, el foco volverá a estar puesto en el rendimiento de sus jugadores.

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