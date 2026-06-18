Sociedad

Quién era la docente que murió por graves quemaduras luego de que su celular explotó mientras lo cargaba en el auto

María Lucila Pagani trabajaba en la Universidad Nacional de Córdoba, donde fue reconocida por compañeros y amigos. Días atrás, se le prendió fuego la batería de su teléfono mientras lo mantenía conectado y provocó un incendio dentro del vehículo

Guardar
Google icon
Vista nocturna de un auto blanco volcado en una zanja con el capó y el maletero abiertos, rodeado por cuatro rescatistas uniformados sobre el césped
La explosión de un celular que estaba cargando dentro de un Renault Sandero provocó un incendio en el habitáculo y desencadenó el despiste del vehículo

María Lucila Pagani, trabajadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), murió este miércoles tras sufrir graves quemaduras en un accidente ocurrido en la ruta E-53 de la provincia de Córdoba. La mujer, de 45 años, viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando un teléfono celular que estaba conectado a la carga explotó dentro del habitáculo, provocó un incendio y derivó en el despiste del vehículo.

Pagani era Magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova (Italia), magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la FCS-UNC, y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

PUBLICIDAD

Dentro de la FCS, Pagani se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Además, integraba la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos de la facultad y ejercía como docente en el nivel medio y en otras instituciones de nivel superior. A su vez, desarrollaba tareas como investigadora.

El accidente que le costó la vida ocurrió durante la noche del domingo en el kilómetro 7 de la ruta E-53. Según informó la Policía de Córdoba, el teléfono celular que la mujer llevaba conectado a la carga generó un foco ígneo dentro del auto. El conductor del vehículo, un hombre de 43 años, perdió el control ante el incendio y el Renault Sandero terminó colisionando contra una alcantarilla en un desagüe pluvial.

PUBLICIDAD

Pagani fue trasladada de inmediato al Instituto del Quemado, donde quedó internada en estado reservado. El conductor fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y, según se informó, se encuentra fuera de peligro. Las autoridades investigan la secuencia precisa de los hechos y buscan determinar cómo se originó el incendio dentro del habitáculo.

La noticia de su muerte sacudió a toda la comunidad de Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC decretó jornada de duelo y difundió una serie de testimonios de colegas y compañeras que pintaron, con palabras propias, quién era Lucila Pagani más allá de su currículum.

María Lucila Pagani era magíster en Gestión Cultural Internacional y en Comunicación y Cultura Contemporánea, además de licenciada en Letras por la UBA
María Lucila Pagani era magíster en Gestión Cultural Internacional y en Comunicación y Cultura Contemporánea, además de licenciada en Letras por la UBA

“Despedimos a Lucila, Luli, nuestra Lu, nuestra compañera, nuestra amiga. No queremos despedirla, queremos que siga estando“, escribieron desde la facultad. “Lu amaba lo que las personas buenas aman. Su familia, su compañero Gera y su hijo Lolo, sus amigas, las causas justas, el bienestar de los demás. Estaba en los detalles, en el clavel rojo de la memoria amorosamente creado, en el libro prestado, en la sensibilidad de todos los días. Amaba el mar, una rica comida, el café de la mañana; amaba leer en el patio de su casa mirando las sierras, amaba su cosmopolita Buenos Aires, amaba el otoño en ciudad universitaria”, escribieron.

Junto a Maisy Piñero, Pagani fue una de las artífices de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la FCS, un área que no existía antes de su llegada. “Desde el primer día que creamos esta facultad, ella pensó en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, nos obligaron a mirar desde un lugar nuevo, la sostuvieron con cuerpo, compromiso y corazón”, recordaron sus compañeras.

Quienes la conocieron desde antes de que el Centro de Estudios Avanzados se convirtiera en facultad también dejaron su testimonio. “La conozco desde que fue secretaria en la maestría hace más de 10 años, en el Centro de Estudios Avanzados, antes de que seamos facultad, y nos reencontramos mucho este tiempo en la Comisión de DD.HH donde tenía un rol fundamental”, escribió una colega.

“Fue, en cada caso, alguien maravilloso con quien compartir el trabajo en la universidad pública con amor, convicción y pasión”, agregó.

Otros testimonios la describieron como “siempre luminosa, serena, paciente y certera ante todo”, y destacaron su amor por la familia: “La mamá más hermosa y dulce, la mejor compañera. Celebrando la vida, el amor y las cosas simples que las convertían en las más hermosas del mundo”. La imagen que emerge de todos esos textos es la de una mujer que construyó vínculos profundos en cada espacio que habitó, ya fuera como estudiante, trabajadora o docente.

Temas Relacionados

ExplosiónCórdobaQuemadurasCelularúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El drama de la mujer que denunció a su ex por abuso sexual y está esperando el juicio: “Necesito recuperar mi vida”

Lorena Candia lleva adelante una denuncia contra Federico Nicolás Mazzini, un médico cirujano del Hospital Italiano, y fue suspendido en abril. Ahora aguarda por el inicio del proceso judicial pactado para principios de julio

El drama de la mujer que denunció a su ex por abuso sexual y está esperando el juicio: “Necesito recuperar mi vida”

Federico Otermín les tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera a 2.500 alumnos de Lomas de Zamora

El evento reunió a estudiantes de escuelas primarias públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial en la Plaza Grigera

Federico Otermín les tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera a 2.500 alumnos de Lomas de Zamora

Nicolás Occhiato le pidió a Florencia Peña que “dé un paso al costado” tras difundir la noticia falsa sobre la salud del papá de Messi

El conductor y empresario argentino compartió un comunicado en el que informó que todos los responsables por decir al aire que Jorge Messi había muerto serán desvinculados

Nicolás Occhiato le pidió a Florencia Peña que “dé un paso al costado” tras difundir la noticia falsa sobre la salud del papá de Messi

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta negó los hechos y seguirá acusado por encubrimiento agravado

El amigo de Claudio Barrelier fue indagado este jueves por el fiscal Raúl Garzón. Se abstuvo de declarar y continuará detenido por encubrimiento agravado. Su defensa aseguró que es inocente, afirmó que se encuentra “muy golpeado” por su situación procesal y anticipó que pedirá una ampliación de indagatoria para que pueda dar su versión de los hechos

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta negó los hechos y seguirá acusado por encubrimiento agravado

Nicolás Occhiato criticó duramente a Florencia Peña por difundir una falsa información sobre la salud del padre de Messi

El conductor, productor y empresario argentino brindó su postura en redes sociales luego de que la actriz informara en vivo que se había muerto el papá del capitán de la selección argentina

Nicolás Occhiato criticó duramente a Florencia Peña por difundir una falsa información sobre la salud del padre de Messi

DEPORTES

Las tres dudas que tiene Scaloni para armar el once titular de Argentina para el partido contra Austria por el Mundial 2026

Las tres dudas que tiene Scaloni para armar el once titular de Argentina para el partido contra Austria por el Mundial 2026

Salió a la luz el momento de tensión en el entrenamiento de Paraguay tras la dura caída ante Estados Unidos en el Mundial

Revelaron el polémico gesto de Cristiano Ronaldo en el gol que sufrió Portugal en el empate contra RD Congo en el Mundial

La reacción viral del técnico de República Checa cuando se le acercó la cámara en el duelo ante Sudáfrica por el Mundial

Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

TELESHOW

Oriana Sabatini habló de los rumores de distanciamiento con la familia de Paulo Dybala: “A nadie explicaciones”

Oriana Sabatini habló de los rumores de distanciamiento con la familia de Paulo Dybala: “A nadie explicaciones”

Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

La China Ansa le cumplió el deseo a su hija India para festejar sus 3 años: “Jugar en la nieve con Rafi y ustedes”

El álbum de vacaciones de Cami Homs en el Caribe: entre piscina, atardeceres soñados y familia ensamblada

La cita romántica de Camilota que terminó de la peor manera: “Lloré hasta las 3 de la mañana”

INFOBAE AMÉRICA

El periodista Jacobo García ganó el Premio Anagrama de crónica con “Años luz”

El periodista Jacobo García ganó el Premio Anagrama de crónica con “Años luz”

Senadores, secretarios del Tesoro y jefes militares: la filtración que expuso a los miembros de Dialog, la sociedad secreta de Peter Thiel

Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

Bolivia exigió una tregua a quienes bloquean carreteras como condición para avanzar en el diálogo

Cómo una visita a un centro psiquiátrico austriaco y una serie de culto dieron forma al álbum más arriesgado de David Bowie