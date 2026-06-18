Boca se mueve en el mercado de pases: el lateral por el que negocia y la figura con pasado en River que fue ofrecida

Leandro Lozano está en la mira de Boca Juniors

Boca Juniors trabaja en la conformación del plantel para el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo, y en las últimas horas se conocieron dos movimientos que marcan el rumbo del mercado de pases xeneize: el avance por el lateral derecho de Argentinos Juniors, Leandro Lozano, y el ofrecimiento del ex jugador de River, Esequiel Barco.

Según precisaron los periodistas especializados en el mercado de pases Germán García Grova y César Luis Merlo, la dirigencia de Boca ya realizó las primeras averiguaciones para incorporar a Lozano.

PUBLICIDAD

El lateral uruguayo, nacido en Montevideo hace 27 años, tiene contrato con el Bicho hasta el 31 de diciembre de 2027. Su valor de mercado, según el sitio especializado Transfermarkt, ronda los 4 millones de euros. Merlo confirmó también que la parte salarial del jugador ya está muy avanzada con su representante. En caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, el marcador de punta competiría por un lugar con Dylan Gorosito, promovido a la Primera División de cara a la pretemporada y con pasado exitoso en la Selección Sub 20.

Esequiel Barco fue ofrecido a Boca (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lozano disputó 17 partidos en el primer semestre de 2026 —14 por el Apertura, 2 por el Repechaje de la Copa Libertadores y 1 de Copa Argentina—, siempre como titular. Solo se ausentó en cinco compromisos a raíz de un desgarro. Argentinos Juniors llegó hasta las semifinales del Apertura 2026, donde cayó ante Belgrano -a la postre, el campeón- en una definición por penales.

PUBLICIDAD

En paralelo, TyC Sports informó que el nombre de Esequiel Barco fue ofrecido a Boca. El mediocampista, que actualmente milita en el Spartak de Moscú con contrato hasta junio de 2027, tiene pasado en River Plate, club con el que disputó 127 partidos entre 2022 y 2024, anotó 17 goles y entregó 19 asistencias, y conquistó la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina.

De acuerdo con el citado medio, tanto el cuerpo técnico como la dirigencia xeneize analizan la posibilidad y podrían iniciar negociaciones en breve. El nombre de Barco había circulado previamente en relación a un regreso a Independiente, aunque el Rojo no logró acordar con el Spartak la cifra de la transferencia. El ofrecimiento a Boca llegó en las últimas horas, en medio de un mercado que ya registró la salida de Edinson Cavani y la desvinculación confirmada de Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Lucas Janson y Agustín Martegani. Además, Ander Herrera ya se despidió del club, al igual que Nicolás Orsini, quien ya rescindió su contrato y se encuentra en libertad de acción, y Juan Ramírez estaría próximo a concretar su salida en las próximas horas.

PUBLICIDAD

En paralelo, Arruabarrena decidió darles lugar a juveniles: Camilo Rey Domenech, Leonel Flores y la situación ya mencionada de Dylan Gorosito.

El Vasco deberá afrontar los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra O´Higgins de Chile, el Torneo Clausura de la Liga Profesional y los 32avos. de final de la Copa Argentina frente a Sarmiento de Junín.

PUBLICIDAD