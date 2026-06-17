Crimen y Justicia

Golpe boquetero frustrado en Junín: intentaron robar un comercio de maquinaria agrícola

Seis sospechosos fueron detenidos en inmediaciones del local. Creen que iban por la caja fuerte. El sofisticado equipamiento con el que contaban

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Golpe boquetero frustrado en Junín
Las herramientas secuestradas en los allanamientos

La Policía bonaerense detuvo a seis hombres acusados de integrar una banda dedicada al robo agravado en poblado y en banda, tras frustrar un intento de robo boquetero en un comercio de venta de maquinaria agrícola ubicado en la ciudad de Junín.

El operativo de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Oeste II se concretó la madrugada del 15 de junio, tras una alerta recibida a través del 911, según informaron fuentes de la causa a Infobae.

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El incidente comenzó en la sucursal de SyR Maquinarias Agrícolas, situada sobre avenida Benito de Miguel al 700, donde varios sospechosos intentaron ingresar al local con fines delictivos.

Golpe boquetero frustrado en Junín
Guantes y mochilas, parte de los elementos secuestrados a los sospechosos

Al arribar al lugar, los agentes observaron un Volkswagen Gol Trend blanco —con solo la patente delantera colocada— y procedieron a identificar a sus ocupantes. En ese momento, el conductor aceleró para huir, dando inicio a una persecución que finalizó en la intersección de calle Yanquelen y avenida Circunvalación. Allí, tres hombres descendieron y escaparon a pie, aunque fueron capturados a pocos metros.

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Los primeros aprehendidos fueron Braian Rocchi, de 31 años y oriundo de Junín, a quien le incautaron herramientas tales como barretas, masas, cortafierros, pinzas, guantes, y un sofisticado equipamiento para cometer el golpe.

Golpe boquetero frustrado en Junín
Los delincuentes contaban con sofisticado equipamiento

Se trata de una cámara endoscópica, utilizada para inspeccionar visualmente espacios estrechos o lugares donde el ojo humano no puede acceder directamente, evitando desarmar estructuras; auriculares con micrófono y una escalera telescópica diseñada con un sistema de tramos deslizables que le permite extenderse y retraerse, similar a un telescopio. Esta particularidad permite ajustar su longitud para diferentes trabajos y guardarla en espacios muy compactos.

También fue detenido Ramiro De Bonis, de 29 años, con residencia en La Matanza y quien descartó prendas de vestir al intentar escapar.

Minutos más tarde, en un operativo coordinado, la policía interceptó un segundo vehículo involucrado: un Ford Fiesta Kinetic blanco sin chapas patentes visibles, que intentó eludir el control en avenida Circunvalación y Ruta Nacional 7.

Dentro del automóvil viajaban Rubén Darío Ariza (49), de Villa Domínico; Juan Ramón Gamarra (54), de Avellaneda; Leandro Martínez (68) de San Vicente; y Eduardo Leguizamo Oviedo (24), de Quilmes.

Durante la requisa, los efectivos hallaron amoladoras, discos de corte, baterías, pasamontañas, guantes y teléfonos celulares.

Según el análisis de las cámaras de seguridad y diversos testimonios recogidos en el lugar, los seis detenidos pertenecerían a la misma banda, que habría intentado cometer el robo en el comercio.

Las autoridades indicaron que ninguno de los vehículos poseía impedimentos legales para circular, aunque el Volkswagen Gol Trend registraba una prohibición de circular vigente.

La causa quedó a disposición de la UFI N°6 de Junín, que avaló el procedimiento policial, dispuso la notificación formal de la imputación y el traslado de los aprehendidos para el 16 de junio para su indagatoria.

Durante este fin de semana, la DOUF de la PFA junto a los agentes de la policía bonaerense, frustraron otro golpe boquetero en bancos Nación de Morón y Provincia de Baradero, liderado por Carlos Maidana, un ex policía federal exonerado, con antecedentes por secuestros extorsivos y arrepentido de la causa “Leones Blancos”, que terminó por la destitución del ex fiscal de Tigre Claudio Scapolán.

La organización contaba, además, con un hacker capaz de desactivar alarmas antisísmicas y un uruguayo, alias “topo”, experto en perforaciones tácticas.

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