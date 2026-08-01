Secuestraron 446 kilos de cocaína tras un operativo en Salta: hay dos detenidos y un prófugo

Agentes de Gendarmería Nacional inspeccionan el camión cisterna en el que se ocultaban 446 kilos de cocaína

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Un operativo coordinado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Gendarmería Nacional permitió el secuestro de 446 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna que partió desde la ciudad de Salta, con dos personas detenidas y un tercer sospechoso prófugo. La investigación, que se extendió durante varios meses, logró reconstruir el recorrido del cargamento y desmantelar parte de una organización dedicada al tráfico de grandes volúmenes de drogas.

El procedimiento se inició a partir de tareas de inteligencia y vigilancia sobre un galpón ubicado en el oeste de Salta, en las inmediaciones de la Circunvalación Oeste, punto que se identificó como centro de operaciones de la banda. El 27 de julio, los investigadores observaron la llegada de una Toyota Hilux conducida por el presunto jefe del grupo, quien permanece prófugo. Media hora después, el camión cisterna abandonó el depósito y tomó la ruta provincial 58, pasando por el peaje y continuando hacia Las Lajitas, Pichanal y luego Santiago del Estero.

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Hallaron once bolsas con 420 paquetes de cocaína

Según la reconstrucción, los agentes de Gendarmería Nacional mantuvieron una distancia prudente para no alertar a los sospechosos. Por momentos perdieron de vista el vehículo, que fue localizado nuevamente antes de llegar a Monte Quemado. En este punto, el camión fue sometido a una inspección física por orden judicial, aunque no se hallaron pruebas del cargamento debido a la sofisticación del compartimiento oculto. El conductor mostró señales de nerviosismo y no pudo explicar con claridad el motivo del viaje, lo que despertó sospechas.

La información fue confirmada en una segunda inspección en Tintina, donde se empleó un escáner móvil y perros detectores de narcóticos. Las imágenes obtenidas y la marcación realizada por uno de los canes llevaron a enfocar la atención en la parte trasera del camión. El vehículo fue trasladado al puesto de la Dirección General de Aduanas en La Banda, donde personal especializado utilizó herramientas para abrir un doble fondo con cierre hidráulico. En el interior se hallaron once bolsas con 420 paquetes de cocaína.

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Las imágenes del scanner que permitió visualizar la droga en el camión

Detuvieron a dos conductores

Tras el hallazgo, el conductor del camión, identificado como R.J.G., quedó detenido y se incautó su teléfono móvil. En paralelo, los investigadores localizaron al presunto líder de la banda en una vivienda de Salvador Mazza. Al irrumpir en el domicilio, la pareja del sospechoso arrojó un paquete de 65 mil dólares hacia la propiedad de un vecino y varios teléfonos celulares, elementos que fueron decomisados y serán peritados. El prófugo logró escapar antes de ser capturado y actualmente pesa sobre él un pedido de captura nacional e internacional.

El camión interceptado había partido desde un galpón ubicado en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta

La investigación penal fue formalizada ante el juez federal de garantías N° 1, Julio Bavio, quien hizo lugar al pedido de la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier. Ambos solicitaron la prisión preventiva de los dos detenidos por un plazo de seis meses, argumentando gravedad del hecho, la cantidad de droga secuestrada y el riesgo de fuga. El magistrado declaró la legalidad de las detenciones y autorizó el análisis de más de veinte teléfonos celulares incautados durante los procedimientos.

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Según la hipótesis de la PROCUNAR, la organización criminal tiene antecedentes en el tráfico de grandes volúmenes de cocaína, con operaciones anteriores detectadas en julio de 2023, cuando se incautaron 400 kilos en un procedimiento similar. Las tareas de inteligencia incluyeron vigilancia, seguimiento y la intervención de comunicaciones telefónicas, lo que permitió identificar la estructura y los puntos logísticos del grupo.

Durante el allanamiento en Salvador Mazza, la pareja del principal sospechoso arrojó un paquete con 65 mil dólares y teléfonos celulares

La droga secuestrada tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y existen elementos que indican que la banda ya había efectuado otros traslados importantes, uno de ellos registrado en febrero de este año. La sofisticación del sistema de ocultamiento del camión cisterna dificultó la detección inicial y permitió burlar controles de rutina.

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El operativo representa uno de los mayores golpes al narcotráfico en la región en los últimos años. Los organismos continúan con la investigación y la búsqueda del tercer sospechoso, mientras avanzan los peritajes sobre la evidencia secuestrada y el análisis de los dispositivos electrónicos. Las autoridades resaltaron la complejidad de la organización y la necesidad de profundizar en la identificación de otros posibles integrantes.