Despiden a las víctimas de la tragedia aérea en San Juan y cómo seguirá la investigación del accidente

A partir de las 9 se realizará una misa en la Catedral de San Juan (Facebook: San Juan Día a Día Diario Digital)

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San Juan vivirá este sábado una de las jornadas más emotivas tras la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, donde siete personas murieron en un accidente de helicóptero mientras realizaban una misión de capacitación en combate de incendios. Entre las víctimas se encontraban cuatro funcionarios provinciales de alto rango, quienes recibirán el último adiós con una misa y un homenaje.

Tras el velatorio multitudinario realizado el viernes, las puertas de la Catedral Metropolitana volverán a abrirse desde las 8 de la mañana para recibir a familiares, colegas, autoridades y vecinos que deseen acompañar la despedida en honor al subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

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No obstante, a las 9 está prevista la misa de cuerpo presente, que marcará el cierre del velatorio conjunto en el principal templo de la capital sanjuanina. Además, se espera la asistencia de representantes provinciales, integrantes de las fuerzas de seguridad y compañeros de los efectivos.

Finalizada la ceremonia religiosa, alrededor de las 10:30, comenzará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Capital. Según Diario La Provincia SJ, el trayecto fue especialmente diseñado para pasar por lugares emblemáticos en la vida profesional de los cuatro funcionarios.

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Las puertas de la Catedral de San Juan se abrirán a las 8 (Facebook: San Juan Día a Día Diario Digital)

Entre los puntos previstos en el recorrido de las carrozas, figuraron la Central de Policía (Entre Ríos y Córdoba), distintas comisarías, la Dirección de Protección Civil (Tucumán y O’Graham) y el Cuartel Central de Bomberos (O’Graham y Mendoza).

En cada uno de estos sitios, se prevé que compañeros de las fuerzas de seguridad realicen homenajes y despidan con honores a quienes dedicaron su vida al servicio público. En este sentido, el recorrido y las paradas buscan reconocer el aporte y la trayectoria de los funcionarios que perdieron la vida mientras desempeñaban sus funciones.

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Los funcionarios rindieron homenaje a las víctimas de la tragedia (Facebook: San Juan Día a Día Diario Digital)

El cortejo concluirá en el Cementerio de la Capital, donde se realizará un homenaje conjunto. Sin embargo, el subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Germán Videla, será el único cuyos restos quedarán en ese lugar. Los restos del comisario general retirado Carlos Heredia, director de Protección Civil, serán trasladados al Cementerio Parque Alborada.

Por su parte, el jefe de Bomberos Rubén Castro será despedido en su tierra natal. El velatorio se llevará a cabo desde las 15 en una sala de Jáchal y, el domingo a las 8, se celebrará una misa antes de su inhumación en el cementerio municipal de ese departamento. Finalmente, el comisario inspector Jorge Carabajal, segundo jefe de Bomberos, será inhumado en el Cementerio San Miguel, donde sus familiares y allegados le darán el último adiós.

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Cómo continuará la investigación del accidente aéreo ocurrido en San Juan

Respecto a la investigación sobre las causas del accidente aéreo, el fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, confirmó que la Junta de Investigación de Seguridad del Transporte Aéreo (JIAAC) retiró la caja negra del helicóptero siniestrado el jueves. Tras completarse la extracción, informó que el dispositivo será enviado al fabricante, quien se encargará de analizar su contenido.

Los peritajes a la caja negra se conocerán en aproximadamente un mes

Consultado sobre los plazos para la obtención del informe, el funcionario indicó que los resultados podrían conocerse “entre un mes y un mes y medio, dependiendo de la factibilidad, debería estar”. Asimismo, recordó que, en principio, la investigación buscará determinar si la caída del helicóptero se trató de un accidente o si existió algún grado de responsabilidad penal.

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Para ello, será necesario reunir los antecedentes técnicos de la aeronave, el plan de vuelo, informes aeronáuticos y los testimonios de quienes participaron en el operativo y en la búsqueda. Según Tiempo San Juan, el fiscal señaló que el análisis de la caja negra será fundamental para reconstruir lo ocurrido, pero que estará sujeto a “los resultados de autopsias, pericias técnicas, fotografías, videos, planimetrías y toda la documentación reunida por la Fiscalía y la Policía”.

De la misma manera, Maldonado especificó que se realizará un examen toxicológico al piloto, aclarando que “se trata de un procedimiento habitual”. Por esto, anticipó que los resultados del análisis toxicológico requerirán “más tiempo que el resto de las autopsias practicadas a los tripulantes”.

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