Un nuevo “semáforo fiscal” muestra los municipios bonaerenses con tasas más altas: el ranking de la voracidad tributaria

El Semáforo Fiscal permite comparar distintos indicadores de los municipios bonaerenses

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La discusión por el nivel de presión tributaria que soportan empresas, comercios y vecinos sumó un nuevo elemento en la provincia de Buenos Aires. El senador provincial y economista Diego Valenzuela presentó este viernes un “Semáforo Fiscal”, una herramienta digital que permite comparar a los municipios bonaerenses a partir de distintos indicadores vinculados con las tasas, las alícuotas, el tamaño del Estado, la infraestructura y el empleo.

El proyecto, “Menos impuestos, más trabajo”, surgió después de un año de trabajo de Valenzuela junto con economistas y especialistas tributarios. La plataforma (www.menosimpuestos.com.ar) utiliza un sistema de colores —verde, amarillo y rojo— para ordenar los resultados y permite consultar los datos de cada distrito y establecer comparaciones. “Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, expresó el ex intendente de Tres de Febrero.

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La herramienta fue presentada esta mañana el Auditorio de la Torre Macro ante empresarios, funcionarios, economistas, representantes de fundaciones e investigadores. Valenzuela estuvo acompañado por la senadora nacional Patricia Bullrich, quien inauguró el evento. “Si metemos el método Valenzuela en cada municipio, podemos ganar la Provincia. La Libertad se mide en el territorio”, enfatizó.

Uno de los principales indicadores de la herramienta es la presión fiscal municipal, que se calcula a partir del promedio de las alícuotas nominales correspondientes a cinco actividades: banca minorista, hipermercados, industria, comercio minorista y comercio mayorista. El cálculo incorpora además ajustes vinculados con la Tasa Vial y el cobro por habilitaciones.

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Con esa metodología, San Pedro quedó en el primer lugar del segmento verde, con una presión de 0,52%. Le siguieron Tres de Febrero, con 0,55%, y Chivilcoy, con 0,75%. Ninguno de esos tres distritos cobra Tasa Vial.

En una zona cercana al verde quedaron Florencio Varela, con 1,28%; Junín, con 1,29%; y General Rodríguez, con 1,30%. Entre los municipios que apenas llegaron al amarillo aparecieron Tigre, con 1,63%; Coronel Rosales, con 1,67%; y La Costa, con 1,74%.

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En el extremo rojo se ubicaron Hurlingham, Lanús y Marcos Paz. Hurlingham registró una presión fiscal de 3,16%, Lanús alcanzó 3,06% y Marcos Paz llegó a 2,88%. Los tres cobran Tasa Vial y presentan todas las alícuotas por encima del 1%.

La plataforma no se limita a las tasas. Valenzuela explicó que el objetivo fue reunir siete indicadores que permitan observar distintas características de cada administración local. Entre ellos mencionó presión fiscal, alícuotas, tamaño del Estado y empleo público, infraestructura, empleo privado, habilitaciones y Tasa Vial.

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Infraestructura y empleo público

Otro de los componentes del Semáforo Fiscal es la cobertura de infraestructura, que contempla los servicios de agua, gas y cloacas. El indicador utiliza el promedio de cobertura de esos tres servicios para cada municipio.

Vicente López registró el nivel más alto, con 92,46% de cobertura. Tres de Febrero llegó a 90,02% y San Isidro alcanzó 89,36%.

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En el extremo opuesto, José C. Paz registró una cobertura de 19%, según los datos del Censo 2022 utilizados para la comparación. Otro municipio que tiene un bajo nivel de infraestructura es Malvinas Argentinas (24,05%), que comparte el podio con General Rodríguez, que tiene el mismo nivel de cobertura de servicios.

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La herramienta también incorpora información vinculada con el tamaño del Estado, el empleo público municipal y el peso del gasto salarial. Valenzuela señaló que existen distritos en los que el gasto en salarios representa una proporción muy elevada de los recursos.

San Nicolás aparece con el menor porcentaje mencionado por el legislador, con 15,27%. Coronel Rosales, en cambio, registra 74,03%. Tres de Febrero tiene 27% y Morón llega a 60%. “Si vas a un municipio que tiene 60% en salarios, resultado fiscal negativo y que invierte 2% en gasto de capital, no esperes una buena gestión”, sostuvo Valenzuela en diálogo con Infobae.

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Además de San Nicolás, La Matanza y La Plata también tienen bajos niveles de gasto salarial, con 19,05% y 20,08%, respectivamente, de acuerdo con lo que puede observarse en la plataforma.

El senador planteó que esos datos pueden servir para analizar la relación entre el tamaño de las estructuras municipales, el resultado de las cuentas públicas y el nivel de inversión que puede esperarse. La plataforma también busca ofrecer información para el mundo empresarial. Según Valenzuela, la comparación puede servir para evaluar dónde invertir, instalar una empresa o generar puestos de trabajo. Al mismo tiempo, señaló que los datos pueden ser utilizados por académicos e investigadores para realizar comparaciones entre los distintos distritos.

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La pelea por las tasas municipales

La presentación del Semáforo Fiscal se produjo dentro de una discusión que el Gobierno de Javier Milei mantiene desde el comienzo de su gestión con gobernadores e intendentes por la presión tributaria.

La administración nacional sostiene una agenda de reducción de impuestos y reclama que los distintos niveles del Estado acompañen ese proceso. En ese planteo, el Gobierno apunta no solamente a Nación, sino también a provincias y municipios, con el argumento de que la baja de la carga tributaria debe alcanzar al conjunto del sector público.

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La disputa por las tasas municipales generó además enfrentamientos concretos y, en algunos casos, llegó a la Justicia. El Gobierno nacional cuestionó distintas modalidades utilizadas por municipios para cobrar tasas y planteó la necesidad de que esos tributos tengan relación con los servicios que efectivamente prestan las administraciones locales.

La discusión se desarrolló al mismo tiempo que los municipios afrontaron un escenario de menores fondos girados desde Nación a partir del ajuste aplicado durante la gestión de Milei. Frente a esa situación, distintos gobiernos locales incrementaron impuestos y tasas para reforzar sus recursos propios.

Este debate también llevó al Gobierno nacional a generar sus propias herramientas de comparación. En diciembre del año pasado, el Ministerio de Economía publicó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, que reúne información de los municipios de todo el país y pone el foco en la estructura de determinadas tasas. El Gobierno también elaboró un Mapa Tributario Municipal, que permite identificar bases imponibles y alícuotas y comparar los sistemas tributarios de distintas jurisdicciones.

“Menos impuestos, más trabajo”

El proyecto de Valenzuela se vincula con una propuesta política que el senador provincial denomina “Menos impuestos, más trabajo”. La idea central es que una menor carga tributaria puede favorecer la actividad económica, la inversión y la generación de empleo.

“Pensamos que si bajas las tasas, aumenta la recaudación y aumenta el empleo”, afirmó. En ese sentido, Valenzuela planteó que los municipios tienen un papel que excede la prestación de servicios y el cobro de tasas. Según su visión, las administraciones locales también pueden generar condiciones para atraer inversiones y favorecer la creación de puestos de trabajo.

“Creo que actualmente los gobiernos locales no pueden ser ‘municipios ABL’, hoy tienen que fomentar el empleo y la inversión a través de gestos impositivos y quita de burocracia. El que no lo haga, quedará a mitad de camino y disociado de la ciudadanía”, afirmó.

El senador también mencionó casos de empresas y bancos que cambiaron su localización entre distintos distritos. Consultado sobre el escenario económico actual, que motivó a muchas firmas a bajar la persiana, aclaró que “el dato relevante no está solamente en los cierres o aperturas individuales, sino en el resultado neto del empleo. En ese sentido, comparó a Tres de Febrero con San Martín y señaló que mientras que el primer distrito creó 1.200 empleos netos, el segundo perdió 2.000 en el mismo contexto macroeconómico.

A partir de esa comparación, Valenzuela sostuvo que los municipios pueden adoptar políticas que contribuyan a mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad privada, en lugar de limitarse a señalar las dificultades derivadas del escenario macroeconómico.

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