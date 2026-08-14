Crimen y Justicia
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“Le voy a romper la cabeza”: la amenaza que recibió “Pitty La Numeróloga” en otro caso de violencia de género

Siete años atrás, un hombre de Morón fue condenado por amedrentar a la empresaria, hoy investigada en el caso del femicidio de Villa Devoto. Cómo sigue la investigación y la millonarias deuda de la víctima

Casino Resort - Pitty Numeróloga
Verónica Laura Asad, "Pitty La Numeróloga" (Candela Teicheira)
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Verónica Laura Asad, más conocida como “Pitty La Numeróloga”, la empresaria mencionada en el caso del femicidio de Villa Devoto, ya había sido involucrada en otra situación de violencia de género en el pasado. La resonancia de este caso con el de Villa Devoto -particularmente con la mención del femicida, el carnicero Walter Humberto Verón, en su carta de despedida- esa notable.

Documentos judiciales hallados por Infobae revelaron que, el 22 de diciembre de 2017, Christian Villota, un hombre de Remedios de Escalada, le envió un mensaje a Asad mediante su secretaria. Allí, le advirtió: “Avisale que se deje de joder con mi familia porque le voy a romper la cabeza”. Por esta amenaza, Vilotta aceptó su culpa dos años después en un juicio abreviado y fue finalmente condenado a una pena en suspenso.

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Asad, según estos documentos, había sido contactada por la pareja de Vilotta, “una amiga de la secundaria”, oriunda de Haedo, “quien le solicitó ayuda por una situación de violencia que estaba atravesando con su marido, Christian Vilotta”.

“Días más tarde, al encontrarse personalmente con la nombrada, ésta le reveló que el imputado la agredía físicamente y que necesitaba un departamento para poder mudarse, en virtud de lo cual Asad le entregó la suma de tres mil quinientos pesos ($3500) de dinero en efectivo, a modo de colaboración”, continúa el documento.

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Entonces, Vilotta -hoy de 52 años- comenzó a hostigar a Asad en sus redes sociales. El 28 de septiembre, seis días después de la amenaza telefónica, “Pitty” denunció a la ex pareja de su amiga en la Justicia por amedrentarlo para que desistiera de apoyar a su amiga.

CARTA FEMICIDA DE DEVOTO
La carta del femicida de Villa Devoto

Vilotta fue finalmente condenado por el Tribunal N°30 el 28 de marzo de 2019. La pena fue en suspenso, tres años. Pero era una pena unificada con una condena previa.

El 22 de octubre de 2018, entre la amenaza y el veredicto, el hombre de Haedo fue condenado por el Juzgado en lo Correccional n° 3 de Morón, también por violencia de género, con los delitos de lesiones leves y desobediencia. La pena fue la misma, tres años en suspenso. Al final, el Tribunal N°30 no sumó un día más. El juez porteño Luis María Rizzi, que firmó el fallo, tampoco le impuso al acusado una prohibición de acercarse a Asad o a su ex en los términos del juicio: solo debía someterse al control de un patronato de liberados y abstenerse de beber.

Femicidio de Villa Devoto: la deuda de $44 millones de la víctima

Hoy viernes por la mañana, el juez Darío Bonanno, encargado de esclarecer el caso, aguardaba el comienzo de la autopsia al cuerpo de Romina María de los Ángeles Calvo, la víctima. El reporte inicial de Policía Científica reveló que Calvo había sufrido, al menos, 40 cortes y puñaladas. Walter Verón, mientras tanto, se encuentra internado en grave estado en el Hospital Velez Sársfield, tras intentar quitarse la vida luego del femicidio con varios cortes a su estómago.

“Pitty La Numeróloga” llamó la atención del juez a causa de la carta firmada por el presunto femicida, donde aseguraba que a su pareja “esa Pity (sic) le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”. En el domicilio de la calle Morán, donde vivía la pareja y ocurrió el crimen, había un altar con velas y plegarias a la empresaria, según confirmaron altas fuentes del caso.

El juez logró constatar que “Pitty” había sido sobreseída en mayo de este año por el delito de estafa en una causa que tramitó en el Juzgado N°3, acusada de cooptar a personas vulnerables. De cara a la situación, a pesar del sobreseimiento, este expediente se volvía de interés para el magistrado para investigar la posible comisión de otro delito, en una posible causa paralela más allá del femicidio.

Femicidio Villa Devoto mensaje
El último chat entre Pitty y la víctima

“Pitty” reconoció en diversas entrevistas su relación con Romina Calvo. Aseguró que atendía uno de sus locales de venta de velas -aunque la víctima no figuraba como empleada en blanco de Asad según sus registros- y que incluso “le pagaba los remises”. Hasta mostró un último chat, donde se mostraba feliz porque atendió a “35 personas”.

Al final de su carta, el presunto femicida habló de dinero.

“Todo plata, plata y después no vi un peso. La puso toda y más. Y luego se vendió toda y tampoco vi un dólar. Se está pagando un poco las deudas y un poco alquilo el local. Toda la puse yo con la venta de Tablada y ahora quiere vivir la vida sin mi. Hija de puta, me re cagó la puta madre. Vamos a ver si esa gente nueva se va a calentar”, aseveró.

La pareja, efectivamente, tenía un domicilio registrado en La Tablada. Sin embargo, Verón no tiene deudas a su nombre de acuerdo a sus datos del BCRA. Calvo, sí. Al momento de su muerte, la víctima del femicidio de Villa Devoto arrastraba un rojo de $44 millones, un dato que también recibió la Justicia. La mitad corresponde a un préstamo tomado en una financiera meses atrás.

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