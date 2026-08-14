Simularon una compra en una farmacia y luego redujeron a las empleadas para llevarse toda la recaudación

Dos empleadas fueron víctimas de un robo cuando se encontraban trabajando en una farmacia de la ciudad de Gonnet. El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 y quedó registrado en las cámaras del comercio. Las mujeres sufrieron agresiones y amenazas.

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Dos empleadas de una farmacia de Gonntet fueron víctimas de un violento asalto y el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

En la filmación que encabeza esta nota se ve cómo los delincuentes fingieron una compra y luego atacaron a las mujeres para que les entreguen el dinero del comercio, ubicado en la intersección de la calle 504 y Camino General Belgrano.

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El hecho tuvo lugar el martes por la tarde cuando la farmacia todavía se encontraba abierta al público, aunque en ese momento no había clientes. Las imágenes capataron la secuencia: primero uno de los hombres ingresa con un barbijo en la boca y guantes y simula querer realizar una compra. En ese momento, la atención perece ser normal, dado los movimientos de una de las farmacéuticas que busca un medicamento en distintos cajones.

Sin embargo, el delincuente se retira sin comprar nada y a los pocos minutos vuelve a ingresar pero esta vez acompañado por otro individuo encapuchado y con la cara prácticamente cubierta. Ambos, decididos, se dirigen atrás del mostrador donde se encuentran las empleadas y comienzan a increparlas.

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Las mujeres sufrieron agresiones (Video @Hechosanderecho)

Mientras uno toma de la nuca a una de las mujeres y la obliga a agacharse, el otro revisa los cajones. Luego, someten a la segunda empleada y llevan a ambas hasta las cajas registradoras, donde comienzan a apropiarse del dinero disponible.

Una segunda cámara los capta ingresando a otra habitación, donde revisan muy rápidamente pero al no encontrar nada se retiran. Al final de la filmación se puede ver a las víctimas tratando de escapar de la situación lo que generó un momento de tensión y enfrentamiento con los delincuentes.

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El robo ocurrió a las 18.40 y duró apenas unos minutos, de acuerdo con la información que figura en la grabación. Por el momento, no trascendió si hubo detenidos, solo que ninguna de las trabajadoras resultó con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 en Gonnet (Video @Hechosanderecho)

Veinte segundos de terror en un bar de Wilde

En apenas más de 20 segundos, dos delincuentes con cascos de moto y el rostro cubierto asaltaron a un matrimonio en el interior de un café de Wilde, partido bonaerense de Avellaneda, y escaparon con un bolso que, según presumen los investigadores, contenía una importante suma de dinero. El hecho ocurrió el miércoles a las 16:15 en la sucursal de Café Martínez ubicada en la esquina de avenida Mitre y Las Flores, a unas 10 cuadras del Triángulo de Bernal, según precisaron fuentes policiales a Infobae.

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Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la secuencia completa. Los dos hombres ingresaron armados, se dirigieron directamente hacia las víctimas, forcejaron con ellas y tomaron el bolso que una de las damnificadas había dejado sobre la silla contigua. Antes de salir, uno de los clientes presentes intentó escapar del local, tropezó y cayó al piso; pese a ello, logró recuperar su teléfono celular antes de que los atacantes se retiraran.

Dos individuos con cascos irrumpen en un café de Wilde y asaltan a un matrimonio, según la grabación de una cámara de seguridad fechada el 22 de julio de 2026.

Los asaltantes huyeron a bordo de dos motos de alta cilindrada que habían estacionado en la puerta del comercio y se dieron a la fuga en dirección a Villa Domínico. Desde el centro de monitoreo ubicado a seis cuadras del lugar se los siguió durante el trayecto, pero la Policía Bonaerense les perdió el rastro a unas 40 cuadras del lugar del asalto, de acuerdo con lo informado por Infobae.

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La filmación también reveló un detalle que llamó la atención de los investigadores: una pareja sentada junto a las víctimas no reaccionó en ningún momento ante el ataque, ni para intervenir ni para ponerse a resguardo. Esa actitud pasiva forma parte del análisis que llevan adelante las autoridades.

La causa quedó en manos del fiscal Gastón Fernández, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 1 departamental, que abrió una investigación de oficio ante la demora de los damnificados en presentar la denuncia formal. Los investigadores trabajan para determinar si el matrimonio fue víctima de una salidera bancaria. Los autores continúan prófugos.

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