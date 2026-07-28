El Salvador: Policía captura a dos hombres por intentar extorsionar a una mujer con material íntimo

Una mano de mujer sostiene un celular con la aplicación WhatsApp abierta, la cual muestra una alerta de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador detuvo a dos hombres acusados de intentar extorsionar a una mujer con la amenaza de difundir imágenes y videos íntimos en redes sociales.

El operativo, organizado por la unidad de inteligencia, se llevó a cabo en un centro comercial de La Libertad Costa. La investigación se originó tras la denuncia de la víctima, quien informó que había recibido llamadas de desconocidos exigiendo dinero a cambio de no publicar su contenido privado.

Los implicados, identificados como M. A. Rivera Álvarez, de 26 años, y S.E. Méndez, de 40 años, contactaron a la víctima por vía telefónica.

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En el primer contacto, exigieron $300 bajo la amenaza de divulgar el material íntimo en plataformas digitales. Ante la presión la víctima buscó negociar la cantidad solicitada.

Finalmente, los sujetos aceptaron reducir la suma a $100 y propusieron un punto de encuentro para concretar el pago.

La PNC inició labores de inteligencia y vigilancia en el sitio acordado para la entrega del dinero. Agentes encubiertos observaron la llegada de los sospechosos, quienes esperaban recibir el efectivo de manos de la víctima.

Una vez que se concretó la entrega, los policías intervinieron de inmediato y realizaron la captura de M. A. Rivera Álvarez y S. E. Méndez en flagrancia. Ambos fueron trasladados a una delegación policial, donde se iniciaron los procedimientos legales correspondientes.

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La denuncia de la víctima permitió que la PNC iniciara una investigación por llamadas telefónicas en las que exigían dinero para no publicar contenido privado. REUTERS/Willy Kurniawan

Las autoridades informaron que los detenidos serán remitidos a las instancias judiciales bajo cargos de extorsión. La Policía Nacional Civil de El Salvador indicó que mantiene operativos activos para identificar y detener a quienes intentan vulnerar la seguridad y dignidad de las víctimas mediante la extorsión digital.

La investigación destacó que la víctima actuó con rapidez al denunciar los hechos, lo que permitió a las autoridades organizar una respuesta inmediata. La PNC reiteró que cualquier persona que enfrente situaciones similares puede presentar su denuncia y acceder a protección y asesoría legal.

Agentes encubiertos capturaron en flagrancia a los sospechosos cuando esperaban recibir el pago de la víctima en el punto de encuentro. (Foto cortesía PNC)

¿Qué dice la Ley?

El Código Penal de El Salvador establece que la extorsión es un delito grave. La modalidad básica contempla penas de prisión que van de 10 a 15 años. Cuando se identifican agravantes, como la participación de estructuras de crimen organizado o pandillas, la sanción puede aumentar y oscilar entre 20 y 30 años de cárcel. Estas disposiciones buscan frenar la incidencia de delitos que atentan contra la propiedad, la seguridad y la integridad de las personas.

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Adicionalmente, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y el propio Código Penal contemplan sanciones para la difusión ilegal de imágenes o videos íntimos sin consentimiento. Cuando la acción no implica una solicitud económica pero vulnera la intimidad, la ley prevé penas de 3 a 5 años de prisión. De este modo, el marco legal salvadoreño ofrece mecanismos para proteger la privacidad y la dignidad de las víctimas, así como para sancionar los delitos vinculados al ámbito digital.

El proceso judicial contra Rivera Álvarez y Méndez continuará bajo la figura de extorsión, conforme a la legislación vigente, mientras permanecen bajo custodia policial. La actuación de la PNC se inscribe en los esfuerzos institucionales para combatir la violencia digital y proteger a las personas ante cualquier amenaza que involucre la difusión no consentida de contenido íntimo.

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