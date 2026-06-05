Crimen y Justicia

Detuvieron a un narcotraficante acusado de un ataque armado en Misiones: le secuestraron 12 kilos de droga y armas

La policía local arrestó a un hombre, identificado como Kevin Miguel D. L., al que le incautaron cocaína, marihuana, hachís y tusi, valuado en 100 mil dólares

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Narco Misiones droga
El detenido está señalado como el presunto autor de un ataque armado que dejó dos heridos

La Policía de Misiones capturó a un narcotraficante, identificado como Kevin Miguel D. L., de 25 años, que era buscado por un ataque armado que dejó dos heridos. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron más de 12 kilos de droga valuados en casi 100 mil dólares, armas de fuego, ocho teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El operativo, realizado este jueves por distintas divisiones de la Unidad Regional V en el barrio Altos del Paraná de Puerto Iguazú, permitió desarticular una importante estructura dedicada al narcomenudeo.

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La investigación comenzó el miércoles, cuando dos jóvenes, Javier A. (27) y Marcelo P. (21), ingresaron al Hospital Samic de Iguazú con heridas de arma de fuego. Fuentes policiales indicaron que ambos se encontraban frente a un comercio en avenida 9 de Julio y calle Caña Fístola, cuando un motociclista llegó al lugar y disparó varias veces sin mediar palabra.

Por un lado, el hombre de 27 años sufrió heridas en el abdomen y la espalda, y debió ser operado de urgencia, mientras que el joven de 21 sufrió heridas en una de sus piernas. En estos momentos, se encuentra fuera de peligro.

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Los efectivos encontraron más de 300 dosis listas para ser comercializadas

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia, la Policía identificó al presunto autor del ataque, lo que permitió solicitar la orden de allanamiento que derivó en su detención y el secuestro del cargamento de drogas y armas.

En tanto, le incautaron un revólver calibre .32 con municiones, ocho teléfonos celulares, chapas patentes de motos y autos, una balanza de gran porte, tres balanzas de precisión, cientos de bolsas tipo ziploc, bandas elásticas y dinero en efectivo. A su vez, secuestraron objetos utilizados para el estiramiento, fraccionamiento y distribución de drogas.

Narco Misiones droga
También incautaron un revólver calibre .32 con municiones

Entre las sustancias incautadas se contabilizaron 5,1 kilos de clorhidrato de cocaína, 7,1 kilos de cannabis sativa, 605 gramos de hachís y bolsas con tusi, una droga sintética cuya circulación viene en aumento en el mercado ilegal argentino.

Parte de la droga ya estaba fraccionada en más de 300 dosis listas para ser comercializadas. De acuerdo a estimaciones oficiales, el valor de la cocaína incautada supera los 60 mil dólares, mientras que la marihuana y el hachís rondan los 35 mil dólares, lo que representa un golpe económico de casi 100 mil dólares para el narcotráfico.

Narco Misiones droga
La droga incautada tiene un valor de alrededor 100 mil dólares

El detenido quedó a disposición de la Justicia Penal por el ataque armado y de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con otras actividades delictivas.

Agentes de policía con equipo táctico detienen a un individuo esposado, con bolsas de sustancia verde y viales en el suelo tras una operación
El narcotraficante detenido quedó a disposición de la Justicia

Este caso se suma a otro operativo antidroga realizado en la provincia. El pasado 30 de abril, un narco brasileño fue detenido en la zona norte de Misiones con más de 110 kilos de marihuana. El hombre, de 28 años, intentó huir de un control policial en el paraje Kilómetro 9 de Comandante Andresito, pero fue capturado tras una persecución y un operativo de rastrillaje en la zona rural.

La droga que estaba oculta en el baúl de un Fiat Uno con patente brasileña fue descubierta luego de que el conductor abandonara el vehículo al despistar y quedar atrapado en una alcantarilla. El cargamento fue secuestrado y el detenido quedó a disposición de la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

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