El joven atropellado tras una pelea en Mar del Plata pidió la detención de quien lo empujó: “Me amenazó de muerte”

El momento en el que Valentín fue atropellado por el auto

V.L., el joven de 22 años que el domingo fue atropellado en Mar del Plata luego de ser empujado durante una discusión en la vía pública, difundió un extenso mensaje en redes sociales en el que reclamó la detención de quien lo agredió y pidió que el episodio sea investigado como una tentativa de homicidio.

“Ante la gravedad de los hechos sufridos y la preocupación que genera que el responsable continúe en libertad pese a las pruebas existentes, me veo en la necesidad de hacer pública esta situación”, comienza el posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

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En primer lugar, V.L. pidió que la Justicia “investigue los hechos con la profundidad que merecen”. Y agregó: “Cuando una agresión pudo haber terminado con una vida, el silencio deja de ser una opción”.

De acuerdo con la publicación, el joven solicitó la inmediata detención del hombre que lo empujó y que “se investigue si los hechos podrían constituir una tentativa de homicidio”.

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En su mensaje, afirmó que el expediente tramita ante la Fiscalía N°4 de Mar del Plata bajo la figura de lesiones dolosas. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por Infobae aseguraron que hasta el momento no fue presentada ninguna denuncia formal vinculada al episodio.

El hecho ocurrió el domingo 7 de junio a la salida de un local nocturno, en Playa Grande

Las mismas fuentes señalaron que será la Fiscalía General la que determine en las próximas horas qué fiscal deberá intervenir en el caso, siempre y cuando se formalice una presentación judicial.

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En otro tramo del comunicado, V.L. explicó que el episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 7 de junio, a la salida de un local nocturno de Playa Grande.

“La violencia comenzó segundos antes del hecho, cuando el agresor me ahorcó y me amenazó de muerte porque le pedí que dejara de discutir con un cuidacoches. Mientras me agredía físicamente, me exigía que le pidiera perdón”, relató.

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Y agregó: “Luego me empujó hacia la calle en el momento exacto en que el vehículo Peugeot 208 circulaba, provocando un impacto que pudo haber sido fatal”.

Según su versión, tras el atropello, el agresor escapó del lugar y lo dejó tendido sobre el asfalto.

V.L. pidió la difusión del mensaje para “visibilizar el caso”

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que un hombre empuja a V.L. durante una discusión en plena calle. Tras perder el equilibrio, el joven cae sobre la calzada y es impactado por un Peugeot 208 que circulaba por la zona. En la secuencia se observa cómo golpea contra el parabrisas del vehículo.

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Producto del episodio, el joven fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC) con politraumatismos y recibió el alta horas más tarde, sin lesiones de gravedad.

A través del comunicado, V.L. sostuvo que la gravedad de los hechos justifica una investigación más profunda y una respuesta judicial acorde a lo ocurrido.

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“Las amenazas previas, la secuencia registrada en video y la posterior fuga constituyen elementos que, a nuestro entender, justifican una investigación exhaustiva sobre la verdadera entidad del hecho y la adopción de medidas acordes a su gravedad”, expresó.

Por último, pidió colaboración para difundir el caso y reclamó que la Justicia actúe con firmeza. “Por eso pido colaboración con la difusión de este mensaje para visibilizar el caso, evitar la impunidad y reclamar que la Justicia actúe con urgencia y firmeza”, concluyó.

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