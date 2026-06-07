Crimen y Justicia

Video: discutió con otro conductor, recibió un empujón en plena pelea y lo atropelló un auto

La violenta escena ocurrió en Mar del Plata y quedó registrada por testigos. La víctima, de 22 años, sufrió politraumatismos y fue asistida en un centro de salud. La Justicia investiga de oficio. IMÁGENES SENSIBLES

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Brutal secuencia tras una discusión por un choque en Mar del Plata

Un joven de 22 años fue atropellado por un automóvil en Mar del Plata luego de ser empujado durante una pelea que se desató tras un incidente de tránsito. La violenta secuencia quedó registrada en video y derivó en una investigación judicial de oficio.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo, en Playa Grande, durante la madrugada de este domingo.

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La víctima, identificada como V.L., está fuera de peligro.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales y encabezan esta nota, muestran a varias personas reunidas en medio de la calle en el marco de una discusión.

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En un momento, uno de los involucrados empuja a V.L. fuera del círculo que rodeaba la pelea. El joven pierde el equilibrio, cae hacia atrás y, de manera casi inmediata, es embestido por un Peugeot 208 blanco que circulaba por Victoria Ocampo. El impacto lo hace golpear contra el parabrisas del vehículo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por efectivos de la comisaría novena, la confrontación se habría originado tras un incidente de tránsito entre los conductores de dos vehículos.

Vista aérea nocturna de un grupo de personas de pie alrededor de un SUV oscuro con la puerta abierta en una calle, con un coche blanco estacionado cerca
El momento previo a que el joven de 22 años fuera embestido por el Peugeot

Tras el atropello, los participantes de la pelea se dispersaron y abandonaron el lugar. La secuencia quedó registrada por testigos y se viralizó en las últimas horas.

V.L. fue trasladado al Hospital Público de la Comunidad (HPC) con politraumatismos. Según informaron fuentes del caso, recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

La investigación, que se inició de oficio, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de María Constanza Mandagarán, que avaló las actuaciones iniciadas de oficio por la Policía Bonaerense en una causa caratulada como “Lesiones dolosas”.

Los investigadores prevén tomar declaraciones testimoniales y analizar las imágenes del episodio para identificar al hombre que empujó a la víctima y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Vista aérea nocturna de un grupo de personas de pie alrededor de un SUV oscuro con la puerta abierta en una calle, con un coche blanco estacionado cerca
La víctima fue trasladada al Hospital Público de la Comunidad (HPC) con politraumatismos

El episodio recordó otros hechos de violencia ocurridos tras incidentes viales. En junio de 2025, por ejemplo, un automovilista chocó contra una caravana de motociclistas en Mar del Plata y provocó la muerte de un joven de 18 años, además de dejar varios heridos.

En aquel caso, las cámaras de seguridad y los videos registrados por testigos resultaron claves para reconstruir la secuencia y determinar cómo se produjo el impacto.

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