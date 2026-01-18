Un camionero sospechó, avisó a Gendarmería y encontraron más de 60 kilos de cocaína oculta entre bananas

Encontraron más de 60 kilos de cocaína con la marca del delfín en San Juan

No quiso tener problemas. Vio cajas “raras” que no coincidían con el resto de la carga de bananas y le avisó al dueño del camión que tenía que conducir desde un depósito de la provincia de San Juan hasta Mendoza, antes de iniciar el viaje. El pálpito del chofer era certero: tras el llamado, Gendarmería encontró entre los cajones de frutas 64 kilos de cocaína.

La droga llevaba el sello del delfín, comúnmente ligado a Reinaldo Delfín Castedo, más conocido como “El Patrón del Norte”, el histórico capo que cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza junto a otros jefes de la droga en Argentina. Sin embargo, es probable que los ladrillos no sean del narco salteño, debido a que, según fuentes reservadas, “vendió” parte de su marca, garantía de calidad, con laboratorio y cartera de clientes incluidos, como si se tratara de un holding.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el transporte, que provenía desde Pichanal, una ciudad del departamento de Orán, en Salta, arribó al almacén de un popular supermercado mayorista de Villa Krause, en el departamento de Rawson y ubicado sobre la calle Calvento, que había sido alquilado para ejecutar un cambio de transporte.

La cocaína hallada dentro del camión que debía partir a Mendoza

El dueño del comercio, de 70 años, sufrió un violento asalto en su casa, en septiembre de 2024. Los ladrones, según denunció, le robaron 5 millones de pesos, 3 mil dólares, joyas y una camioneta de alta gama. De acuerdo al tiempo de San Juan, la víctima culpó a un electricista al que atacó y torturó para que confesara. Además, según la denuncia, le quitó 280 mil pesos y un celular. Terminó preso.

Ahora, el mismo empresario es testigo en la causa en manos de la Justicia Federal de San Juan, debido a que el intercambio de la carga de la droga al segundo camión se realizó dentro de su propiedad.

El expediente cuenta, por el momento, con un detenido. Sospechan que habría sido contratado por el dueño de la droga para hacer el transbordo.

Se trata de un hombre de 27 años, identificado como G.M.P., que fue apresado durante uno de los tres allanamientos realizados por los gendarmes que intervienen en la investigación, que todavía no finalizó.

El camión en cuestión fue secuestrado, al igual que un vehículo. Los procedimientos continúan en busca de otros integrantes de la organización detrás del cargamento descubierto, mientras se espera la indagatoria del sospechoso.

Algunas versiones apuntan a la banda compuesta por el clan Jaramillo, de Salvador Mazza (Salta), relacionado con otros hallazgos de cocaína similares.

La marca del delfín, garantía de calidad

Las fuentes señalaron que la estructura pisa cada vez más fuerte en la zona que dominó Castedo por décadas, gracias a sus vínculos con la política y la justicia salteña. Sobre todo, a través de la adquisición de un campo de 28.000 hectáreas en el límite con Bolivia.

“Los peluches”

Una investigación de la Gendarmería Nacional reveló que un grupo de efectivos utilizaba un chat de WhatsApp llamado “Los Peluches” para intercambiar información relacionada con el tráfico de drogas. En ese espacio, los gendarmes compartían audios y mensajes sobre cómo ocultar estupefacientes, además de consejos para evadir controles durante operativos oficiales.

El contenido de los mensajes incluía detalles sobre métodos para esconder los cargamentos, advertencias sobre movimientos de las fuerzas de seguridad y recomendaciones entre los integrantes para no ser detectados. La existencia de este chat salió a la luz tras un trabajo de inteligencia interna y derivó en una causa judicial.

Como resultado de la investigación, varios uniformados fueron detenidos y se dispuso la revisión de los procedimientos en la fuerza.