Crimen y Justicia

Un camionero sospechó, avisó a Gendarmería y encontraron más de 60 kilos de cocaína oculta entre bananas

El hallazgo ocurrió en San Juan. La carga provenía de Salta y se dirigía a Mendoza. Hay un detenido

Guardar
Encontraron más de 60 kilos
Encontraron más de 60 kilos de cocaína con la marca del delfín en San Juan

No quiso tener problemas. Vio cajas “raras” que no coincidían con el resto de la carga de bananas y le avisó al dueño del camión que tenía que conducir desde un depósito de la provincia de San Juan hasta Mendoza, antes de iniciar el viaje. El pálpito del chofer era certero: tras el llamado, Gendarmería encontró entre los cajones de frutas 64 kilos de cocaína.

La droga llevaba el sello del delfín, comúnmente ligado a Reinaldo Delfín Castedo, más conocido como “El Patrón del Norte”, el histórico capo que cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza junto a otros jefes de la droga en Argentina. Sin embargo, es probable que los ladrillos no sean del narco salteño, debido a que, según fuentes reservadas, “vendió” parte de su marca, garantía de calidad, con laboratorio y cartera de clientes incluidos, como si se tratara de un holding.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el transporte, que provenía desde Pichanal, una ciudad del departamento de Orán, en Salta, arribó al almacén de un popular supermercado mayorista de Villa Krause, en el departamento de Rawson y ubicado sobre la calle Calvento, que había sido alquilado para ejecutar un cambio de transporte.

La cocaína hallada dentro del
La cocaína hallada dentro del camión que debía partir a Mendoza

El dueño del comercio, de 70 años, sufrió un violento asalto en su casa, en septiembre de 2024. Los ladrones, según denunció, le robaron 5 millones de pesos, 3 mil dólares, joyas y una camioneta de alta gama. De acuerdo al tiempo de San Juan, la víctima culpó a un electricista al que atacó y torturó para que confesara. Además, según la denuncia, le quitó 280 mil pesos y un celular. Terminó preso.

Ahora, el mismo empresario es testigo en la causa en manos de la Justicia Federal de San Juan, debido a que el intercambio de la carga de la droga al segundo camión se realizó dentro de su propiedad.

El expediente cuenta, por el momento, con un detenido. Sospechan que habría sido contratado por el dueño de la droga para hacer el transbordo.

Se trata de un hombre de 27 años, identificado como G.M.P., que fue apresado durante uno de los tres allanamientos realizados por los gendarmes que intervienen en la investigación, que todavía no finalizó.

El camión en cuestión fue secuestrado, al igual que un vehículo. Los procedimientos continúan en busca de otros integrantes de la organización detrás del cargamento descubierto, mientras se espera la indagatoria del sospechoso.

Algunas versiones apuntan a la banda compuesta por el clan Jaramillo, de Salvador Mazza (Salta), relacionado con otros hallazgos de cocaína similares.

La marca del delfín, garantía
La marca del delfín, garantía de calidad

Las fuentes señalaron que la estructura pisa cada vez más fuerte en la zona que dominó Castedo por décadas, gracias a sus vínculos con la política y la justicia salteña. Sobre todo, a través de la adquisición de un campo de 28.000 hectáreas en el límite con Bolivia.

“Los peluches”

Una investigación de la Gendarmería Nacional reveló que un grupo de efectivos utilizaba un chat de WhatsApp llamado “Los Peluches” para intercambiar información relacionada con el tráfico de drogas. En ese espacio, los gendarmes compartían audios y mensajes sobre cómo ocultar estupefacientes, además de consejos para evadir controles durante operativos oficiales.

El contenido de los mensajes incluía detalles sobre métodos para esconder los cargamentos, advertencias sobre movimientos de las fuerzas de seguridad y recomendaciones entre los integrantes para no ser detectados. La existencia de este chat salió a la luz tras un trabajo de inteligencia interna y derivó en una causa judicial.

Como resultado de la investigación, varios uniformados fueron detenidos y se dispuso la revisión de los procedimientos en la fuerza.

Temas Relacionados

CocaínaSan JuanMendozaSaltaúltimas noticias

Últimas Noticias

Se peleó con un colectivero, se confundió y le rompió el tabique a otro chofer

Ocurrió en La Plata. El brutal ataque fue registrado por la cámara de seguridad de la unidad

Se peleó con un colectivero,

Un mensaje, un pedido y fotos inéditas: el recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa al cumplirse seis años del crimen

Graciela Sosa hizo varios posteos en su cuenta de Instagram para recordar a su hijo, quien fue asesinado en Villa Gesell el 18 de febrero de 2020 por un grupo de rugbiers

Un mensaje, un pedido y

Homicidio e incidentes en Cañuelas: la familia de la víctima prendió fuego dos patrulleros

Un hombre de 29 años fue atacado a balazos en el marco de una pelea vecinal en la localidad de Máximo Paz y murió. Los móviles fueron destruidos por completo durante los disturbios

Homicidio e incidentes en Cañuelas:

Fue a trabajar y la encontraron muerta bajo un árbol en Corrientes: investigan si se trató de un crimen

Gladis Lilian María Furrer, de 62 años, estaba desaparecida desde el martes. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado entre pastizales

Fue a trabajar y la

Intentó robar un auto en Jesús María, lo detuvieron y descubrieron que era un policía

El acusado tiene 24 años y fue capturado poco después de que el dueño del auto frustrara el asalto

Intentó robar un auto en
DEPORTES
Se suspendió el amistoso que

Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y una tenista la socorrió: “Estaba temblando mucho”

La desafiante respuesta de Lisandro Martínez a una gloria del Manchester United que lo criticó: “Puede venir a mi casa”

Con la presencia del último campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, la Copa Argentina 2026 comenzará con dos partidos

Boca Juniors disputará su segundo amistoso del año frente a Olimpia de Paraguay: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La broma de Cande Tinelli

La broma de Cande Tinelli que descolocó a su padre, Marcelo, en cámara: “¿Te sentís hinchado?"

Tamara Báez mostró el antes y después de su retoque estético ante las críticas de sus seguidores

Julieta Ortega contó cómo se recuperó Palito de su problema de salud: “Muy doloroso”

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Incertidumbre por el paradero de

Incertidumbre por el paradero de Evo Morales: hace una semana no se sabe de él y se cree que pudo salir de Bolivia

Panamá busca subir el nivel de formación de pilotos con programa universitario

La Fundación Nobel aclaró que el premio de la Paz es intransferible, aunque la medalla cambie de manos

Devastadores incendios en el sur de Chile: al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados

“Se siente como una evolución”: Kim Gordon regresa con un desafiante álbum solista