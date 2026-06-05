Crimen y Justicia

Video: un subcomisario de la Bonaerense mató a dos ladrones que intentaron robarle frente a su familia en La Matanza

Ocurrió en la zona de La Tablada. Uno de los delincuentes muertos ya había sido condenado por homicidio. Un tercer sospechoso recibió un disparo en el pecho. El fiscal Adrián Arribas investiga el hecho

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Video: la secuencia del hecho

Un subcomisario de la Policía Bonaerense mató a dos delincuentes que intentaron robarle su camioneta frente a su familia mientras salía de su domicilio en La Matanza; un tercero resultó herido. El hecho ocurrió en la mañana de hoy viernes en La Tablada, cuando Walter Pacheco se disponía a llevar a sus hijos al colegio en su Volkswagen Amarok.

Allí, su pareja fue rodeada por cuatro ladrones armados, según puede verse en el video del hecho, que ilustra esta nota. De inmediato, Pacheco descendió del vehículo y comenzó a disparar con su arma reglamentaria. Uno de los delincuentes fallecidos fue identificado como Tobías Robles, con antecedentes por homicidio en ocasión de robo: había salido de prisión hace dos meses. Robles fue trasladado al hospital Paroissien todavía con vida, donde finalmente murió.

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El segundo delincuente muerto -cuya identidad se desconoce- fue hallado cerca del auto en el que la banda se trasladaba. Tras su fuga, los ladrones ntentaron incendiar el vehículo en un complejo habitacional de la zona; sin embargo, el personal de la Comisaría de La Tablada lo encontró a tiempo y logró apagar las llamas. El auto será peritado en busca de prueba forense.

La Policía Bonaerense y el fiscal Adrián Arribas trabajan para esclarecer el hecho.

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