Búsqueda del joven de 21 años en Chaco: su madre sugirió que plantaron evidencia

La familia de Axel González reclama justicia tras su desaparición en Chaco (Fuente: Diario Norte)

La desaparición de Axel Alejandro González en la ciudad de Fontana que desencadenó un amplio operativo de búsqueda, sumó en las últimas horas un nuevo procedimiento para descubrir qué sucedió con el joven de 21 años. Autoridades realizaron en las últimas horas un allanamiento en un inmueble cercano al último lugar donde se reportó la presencia del González, a casi dos semanas de la desaparición.

Según informó Diario Norte, en el procedimiento participaron el fiscal especial de Derechos Humanos, Luciano Santos, y personal policial, quienes incautaron tres teléfonos celulares en una vivienda señalada por vecinos como presunto punto de venta de drogas. En paralelo, otro operativo se desarrolló en un kiosco vinculado a la causa, donde se secuestraron dos teléfonos móviles, una campera negra y un forro de colchón. El comisario Fernando Romero detalló que estos elementos fueron incorporados a la investigación para su posterior análisis.

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familiares de Axel González desconfían de la aparición de una prenda clave en la causa y reclaman transparencia en la investigación (Fuente: Radio Norte)

Las tareas de búsqueda se extendieron además a diversos sectores de Fontana, con la participación de efectivos del Departamento de Canes, el COE y otras unidades policiales. El primer operativo del jueves tuvo lugar en inmediaciones de las calles Paraíso y 1° de Mayo, junto al riacho Arazá. Allí intervino el cabo de Policía Mauricio Hermosa, acompañado por la perra “Zacha”, entrenada en localización de restos humanos.

Aunque al principio los resultados fueron negativos, más tarde encontraron una ojota atribuida a Axel Alejandro González. Tras el descubrimiento, la madre del joven, María Gómez, expresó dudas y relató que la prenda apareció en un sitio previamente inspeccionado sin resultado positivo, lo que la lleva a sospechar que podría haber sido colocada por agentes policiales.

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“Hay cosas que no puedo hablar. No me cierra esa otra ojota que encontraron porque el día antes hicieron un rastrillaje, revisaron todo y la ojota no estaba y ayer fuimos y la ojota estaba”, afirmó la mujer en diálogo con Diario Norte. Cabe recordar que María Gomez señaló a dos agentes de la Policía de Chaco como posibles responsables.

La Policia de Chaco desplegó un operativo especial para hallar a Axel González y realizó rastrillajes en Fontana y alrededores

A partir de esa acusación, la Justicia provincial abrió dos investigaciones paralelas: una para encontrar al joven y otra para esclarecer si hubo intervención policial en el hecho. Según la reconstrucción oficial, en la madrugada del domingo un móvil policial intervino en un procedimiento cuando intentó identificar a dos jóvenes en inmediaciones de Puerto Tirol. De acuerdo con esos testimonios, uno de ellos, de apellido Lázaro, fue identificado por los policías, mientras Axel González habría escapado antes de ser interceptado.

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Otra línea de trabajo se enfocó en el campo “Ríos de Vida”, propiedad de Carlos Monzón, quien permitió el ingreso de los equipos para inspeccionar la ribera opuesta del riacho. Durante aproximadamente 800 metros, los efectivos avanzaron en sectores anegados sin hallar rastros o elementos relacionados a la desaparición. Los operativos incluyeron, el registro de un predio lindante a las lagunas cloacales de Sameep sobre la avenida Cacuí.

La desaparición de Axel

La desaparición de Axel González 21 años activó un amplio operativo en Chaco desde el sábado, cuando salió de su casa en el barrio Takay de Puerto Tirol hacia la vivienda de su novia en Puerto Vicentini y no volvió, en un caso que además derivó en una investigación judicial por la denuncia de su madre sobre la posible participación de dos policías. La búsqueda sigue abierta y no existen datos confirmados sobre el paradero de González desde su salida.

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Las autoridades investigan la denuncia de posibles policías implicados en la desaparición de Axel González

La Policía del Chaco informó que Axel González mide cerca de 1,70 metros, tiene contextura delgada, tez blanca y cabello negro con rulos en la parte superior. Como rasgos particulares, indicó que posee un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho y usa una tobillera tejida de color rosado o morado. Al momento de su desaparición, llevaba un pantalón de buzo negro tipo acetato, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

La difusión de esa descripción busca facilitar la identificación del joven en eventuales testimonios o registros de cámaras. Las autoridades y la familia pidieron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda contribuir a encontrarlo. Quienes tengan datos pueden comunicarse con la Comisaría de Puerto Tirol al 3624-492007 o con el servicio de emergencias 911.

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