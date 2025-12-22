Está acusada de mandar a matar a la ex pareja de su novia por celos en La Plata y pidió la excarcelación

Verónica fue asesinada en diciembre de 2020

La acusada por el crimen de Verónica Dessio, la abogada hallada muerta en su vivienda de Parque Sicardi, en diciembre de 2020, solicitó al Tribunal Oral Criminal II de La Plata que le concedieran el beneficio de prisión domiciliaria o la excarcelación. Se trata del segundo pedido que Ivana M. hizo a casi un año del primero.

La solicitud de la defensa fue formalizada mediante un escrito en el que la acusada expresaba su intención de recuperar la libertad mientras continúa el proceso, o residir en su domicilio bajo monitoreo. La causa, que permanece en etapa previa al debate oral, entró ahora en un punto de definición, ya que los jueces deben valorar los argumentos presentados por ambas partes y la situación procesal de la imputada.

Desde el inicio del expediente, el abogado Santiago Irisarri, representante de la familia Dessio, sostuvo su oposición ante cualquier medida que implique un beneficio para la acusada. “No se dan las condiciones para otorgar excarcelación ni prisión domiciliaria en una causa de extrema gravedad como esta”, advirtió Irisarri, en diálogo con 0221.

El año pasado la Justicia penal ya había rechazado un pedido similar presentado por la defensa de la imputada. En aquella ocasión, el juez Claudio Bernard, integrante del tribunal, de la capital bonaerense, resolvió mantener a la imputada en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La acusada Ivana M., pidió la excarcelación

De acuerdo con lo publicado por el mismo portal, en esta oportunidad, la solicitud tuvo como principales argumentos su estado de salud, debido a una arritmia que sufre, y la necesidad de cuidar a su madre, quien también padece problemas de salud. Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las partes querellantes se opusieron tajantemente, destacando la existencia de otros familiares que podrían asistir a la madre de la acusada y subrayando el alto riesgo de fuga debido a la pena en expectativa: prisión perpetua.

El caso

El 23 de diciembre de 2020, Dessio, abogada y ex empleada de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, fue encontrada muerta en su casa de La Plata. La víctima había celebrado su cumpleaños 49 la noche anterior junto con amigos, familiares y su ex pareja, Carolina Pérez. Horas después de la reunión, Dessio recibió múltiples puñaladas por la espalda y murió a raíz de las heridas.

La investigación policial apuntó desde el inicio a un crimen por encargo. No se hallaron señales de robo ni desorden en el domicilio, y la violencia del ataque, con varias lesiones y fracturas, descartó la hipótesis de un robo común. La principal sospechosa fue Ivana M., profesora de educación física y entonces pareja de Pérez. Según la Fiscalía, la señalada habría sido la ideóloga del asesinato, motivada por celos y una relación conflictiva con su pareja.

El caso tomó una dirección aún más oscura con la detención de Jorge Antonio A., apodado “Cacho”, un ex policía bonaerense que, según la investigación, fue el autor material del crimen. Familiares y testigos indicaron que poco antes del homicidio, una mujer le ofreció una suma de dinero a cambio de “eliminar a una mujer”. Jorge aceptó la propuesta. Tras el crimen, fue captado por cámaras de seguridad cuando llegaba en su moto a la casa de Dessio y se le veía usando guantes en una tarde calurosa.

El vínculo entre los principales acusados quedó comprobado gracias a el registro de las llamadas y mensajes entre noviembre y diciembre de 2020. El teléfono fue utilizado por Ivana, bajo el nombre falso de “Rosana”, y en él se hallaron búsquedas en Google sobre métodos para matar o envenenar personas.

Dessio y Pérez se casaron en 2010 y tenían un hijo en común

Según la Fiscalía, Ivana M. se ganó la confianza de la víctima, lo que le permitió acceder a detalles de su rutina. La captura de Jorge Antonio A. concluyó cuando fue identificado por su atuendo y la moto en la que huyó del lugar, así como por heridas físicas coincidentes con la fecha del homicidio. También se le incautaron objetos personales y un par de sandalias con manchas de sangre. Ambos acusados están procesados por homicidio agravado, y se estima que el juicio por el crimen de la letrada comience en 2027.

Dessio y Pérez -psicóloga- conformaron una de las primeras parejas en acceder al matrimonio igualitario en el país. Contrajeron matrimonio en 2010, un mes antes de la aprobación de la ley, tras obtener una autorización judicial mediante un recurso de amparo. Durante su relación, tuvieron un hijo y, después de nueve años, decidieron separarse. Más adelante, la psicóloga inició una relación con Ivana M., mientras que la abogada asesinada comenzó una nueva etapa junto a Patricia.

Según los testimonios aportados en la investigación, la última pareja de Pérez manifestó incomodidad ante el trato cordial que ambas mujeres mantenían tras la separación. Dessio sabía de las tensiones que provocaba su vínculo e indicó que, desde el inicio, la actitud y el carácter de la acusada la inquietaban, de acuerdo con la declaración de su psicóloga ante los investigadores.