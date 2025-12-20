Quién es Marcelo Porcel, el empresario investigado por abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Marcelo Porcel, el empresario denunciado por abuso

Marcelo Porcel es un reconocido empresario en el ámbito inmobiliario y agropecuario que está siendo investigado por la Justicia en una causa de extrema gravedad: abuso a menores. Las víctimas serían presuntamente los compañeros de clase de su propio hijo, todos alumnos del Colegio Palermo Chico, cuyas familias presentaron al menos 10 denuncias en las que se describen reuniones en sus casas y en su oficina en las que incitaba a los adolescentes a beber alcohol y a hacer apuestas on line.

El caso se inició el 5 de julio de 2024 y está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, bajo la dirección de Carlos Manuel Bruniard, y del fiscal Pablo Turano. En este contexto, el abogado que representa a los damnificados, Pablo Hawlena Gianotti, pidió la detención del ejecutivo de 51 años, que supo tener la concesión de OH! Buenos Aires y es el hijo del fundador de Argencard.

Según consta en la causa, los lugares donde se habrían desarrollado los episodios incluyen el domicilio familiar de Marcelo Porcel en Palermo, un departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y sus oficinas. Entre las pruebas más relevantes, el peritaje sobre el teléfono móvil de Porcel permitió hallar fotos de amigos de sus hijos desnudos y mensajes que refuerzan la acusación.

Quién es el empresario involucrado

Marcelo Porcel es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, un prototipo de tarjeta de crédito creada por un grupo de comerciantes del barrio de Liniers a mediados de los años 60: un sistema de bonos de papel, abrochados en chequeras, que permitía comprar en comercios adheridos y pagar en cuotas mensuales.

Antes de la llegada de VISA y MasterCard al país, la firma se había posicionado como líder en el mercado argentino de medios de pago. En 1994, los socios italianos decidieron vender su participación y los bancos del sistema Visa, los más importantes del país, aguardaron la aceptación de su oferta por parte de la Banca Nazionale del Lavoro. En 1995, Argencard vendió el 56% de sus acciones al Exxel Group, por unos 80 millones de dólares. Y poco más de una década después, en 2006, el grupo empresario obtuvo 240 millones de dólares al venderle su parte a First International Data.

Argencard, la precursora tarjeta de crédito del país

El linaje crediticio de la familia Porcel también tuvo su veta comercial en manos de uno de los hijos de Néstor, Marcelo, el empresario que manejó la renovación del antiguo Buenos Aires Design, reconstituido como OH! Buenos Aires, aun sin fecha de apertura prevista.

A partir de 2023, los encargados de la obra realizaron un relevamiento en colaboración con la Fundación Clorindo Testa, el mítico arquitecto que fue el proyectista de esta obra inaugurada dos décadas atrás de los comienzos de la reforma arquitectónica. Solo quedó la fachada y elementos históricos como la chimenea y balaustradas del edificio.

Allí, Porcel hijo -recibido en 2007 en La Universidad de Belgrano bajo la carrera de Project Management- estuvo al frente del desarrollo inmobiliario con la concesión de los 150 locales, espacios al aire libre, circuito gastronómico y una inversión que rondó los 4 mil millones de pesos para su remodelación, según consignó la revista Forbes.

“Fuimos a buscar la idea y luego de hacer todas las consultas, llegamos a la conclusión de que en vez de darle una lavada de cara al lugar, pintando y arreglando un poco la terraza, lo mejor era hacer algo completamente disruptivo para evitar así hacer más de lo mismo”, declaró a la revista Forbes en marzo de 2024.

Uno de los renders de lo que será el futuro Oh! Buenos Aires a inaugurarse el año próximo

Porcel también formó parte del desarrollo de OH! Design District, en Nordelta -según él- con una impronta de Miami, espacios al aire libre y con distintas propuestas comerciales en un terreno de 150.000 metros cuadrados ubicado sobre la ruta 27, a pocos metros del actual centro comercial y del Colegio Santa Teresa.

Ambos proyectos inmobiliarios, de carácter comercial, llevan el sello del Grupo Hatzlaja, una sociedad anónima de capitales uruguayos y panameños que cinco años atrás se alzó con la licitación para explotar el espacio de Recoleta. “Un día visité el centro comercial de Punta del Este (OH! La Barra) y pregunté de quién era porque me parecía increíble. Ahí les ofrecí esta colaboración para expandir el concepto en Buenos Aires y, por suerte, se pudo dar”, recordó Porcel, quien en 2005 se diplomó en Administración y gestión de empresas en el Instituto de Tecnología de Florida, Estados Unidos.

Marcelo Porcel actulmente se desempeña como CEO de Campazu, ligada a la ganadería y agricultura

Pero en su perfil de Linkedin se presenta como presidente de Campazu S.A., una empresa agrícola y ganadera en la que trabaja desde hace más de dos décadas.

La firma abarca el sector agropecuario y servicios inmobiliarios que abarca actividades como la producción de leche bovina, la cría de ganado en cabañas, el cultivo de trigo, girasol, soja, maíz y otros cereales, además de la invernada de ganado bovino y la venta mayorista en comisión o consignación de mercaderías.

Desde mayo de 2019, la firma se incorporó también con la producción de leche bubalina (búfalos), la cría de este ganado, producción de semen, el cultivo de cereales no destinados a forraje y de uso forrajero, y la venta de bienes inmuebles propios o arrendados. Desde julio de 2022, se sumaron la invernada de ganado bovino, la venta mayorista en consignación y los servicios inmobiliarios rurales.

La causa

La investigación judicial sobre presuntos abusos cometidos por el empresario Marcelo Porcel involucró al menos diez denuncias presentadas por compañeros de colegio de su hijo, quienes relataron episodios ocurridos en reuniones organizadas tanto en su domicilio como en su oficina.

Los adolescentes habrían sido incitados a consumir alcohol y a realizar apuestas en línea, mientras que la causa, que tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, ya motivó el secuestro de computadoras y teléfonos celulares para su peritaje, así como la realización de entrevistas en Cámara Gesell a los menores.

Entre los elementos incorporados en la etapa más reciente del expediente, se destacan restricciones judiciales que impiden a Porcel acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, lo que le prohíbe concurrir tanto al Colegio Palermo Chico como al club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), donde los jóvenes practican deportes.

El frente de Campazu S.A. la firma en la que Porcel figura como CEO

Los hechos habrían ocurrido entre dos y tres años atrás, y la situación se hizo pública cuando los padres, al tomar conocimiento de lo sucedido, comenzaron a restringir la participación de sus hijos en las reuniones organizadas por Porcel, lo que derivó en la apertura formal de la causa en 2024.

El fiscal Pablo Turano solicitó la indagatoria de Porcel la semana pasada, pero la incorporación de un nuevo denunciante obligó a devolver el expediente a la fiscalía para que se cumpliera con el procedimiento correspondiente antes de que el juez Carlos Bruniard decida la fecha de citación.