Crimen y Justicia

El doble femicida Pablo Laurta eligió a un ex defensor de Nahir Galarza como su nuevo abogado

El ciudadano uruguayo acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra, además del crimen de un remisero en Entre Ríos, abandonó la defensa oficial y pidió cambiar de abogado

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Pablo Laurta

El pasado jueves 21 de mayo, los guardiacárceles de la Unidad Penal N° 1 de Paraná contaban las horas para terminar el turno cuando, cerca del mediodía, una novedad de último momento los obligó a movilizarse.

Pablo Rodríguez Laurta, detenido como principal sospechoso del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio en Concordia y procesado por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio, en Córdoba, pidió ser trasladado de urgencia a la División Tratamiento Correccional.

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Según pudo saber Infobae, el interno solicitó formalmente apartar a José Luis Legarreta, hasta ahora su defensor público, y designar en su lugar a un nuevo abogado, Augusto Lafferriere.

Tras la breve declaración, se labró un acta que fue firmada por todas las partes y enviada por correo electrónico al estudio del letrado entrerriano.

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Luna Giardina y Mariel Zamudio, las víctimas del doble femicidio
Luna Giardina y Mariel Zamudio, las víctimas del doble femicidio

La reacción del abogado

Lafferriere recibió la notificación horas después, ya instalado en su casa de Nogoyá, a unos 100 kilómetros de Paraná. La sorpresa fue total.

“No sabía de quién se trataba. Yo no soy muy consumidor de medios”, afirmó el abogado en diálogo con Infobae.

La frase llama la atención porque Lafferriere está acostumbrado a defender casos de alto impacto mediático. Años atrás intervino en la defensa de Nahir Galarza y también representó al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”.

“Con Nahir estuve unos meses. Fue por una cuestión puntual vinculada al acceso a redes sociales y al derecho a la identidad personal”, aclaró. Y agregó: “Pero ahora ya no estoy. Hace tiempo presenté mi renuncia”.

El abogado explicó además que su estudio maneja unas 500 causas penales y que inicialmente creyó que la designación estaba relacionada con otro expediente por narcotráfico. “Pensé que se trataba de uno de los integrantes de una banda investigada. Después empecé a buscar información y ahí descubrí que se trataba de un caso que tuvo repercusión nacional por la gravedad de los hechos atribuidos”, sostuvo.

Trasladaron a Pablo Laurta a la cárcel de Gualeguaychú: así es su celda
Pablo Laurta permanece detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná

La estrategia de defensa

Por ahora, la designación no quedó firme. Según explicó Lafferriere, antes de aceptar la representación quiere entrevistarse personalmente con Laurta. “En términos formales, lo que existe es una designación de Pablo Rodríguez Laurta proponiéndome como abogado defensor”, detalló.

Y agregó: “No acepto un caso sin antes hablar con el interesado para definir qué pretende y si es razonable o no lo que solicita. Recién allí deberé informar al Juzgado de Garantías”, precisó Lafferriere. En Entre Ríos el caso está en manos de la jueza Gabriela Seró.

El letrado, además, remarcó que le resultó llamativo haber sido elegido sin ningún contacto previo por parte del acusado o de familiares. “Por lo general, uno toma conocimiento por el potencial cliente o por algún allegado. En este caso nadie se comunicó conmigo”, explicó.

Si finalmente acepta asumir la defensa en Entre Ríos, Lafferriere adelantó que trabajará en coordinación con los abogados que representan a Laurta en Córdoba, donde el acusado deberá afrontar un juicio por jurados por el doble femicidio. “Son procesos distintos y autónomos, pero es importante que exista compatibilidad entre las estrategias y los relatos de defensa”, señaló.

Augusto Lafferriere Abogado Pablo Laurta
El pasado 21 de mayo Laurta solicitó un cambio en su representación legal

El trasfondo de la disputa con su defensor oficial

Mientras tanto, Laurta continuará representado oficialmente por José Luis Legarreta hasta que la nueva designación sea ratificada ante la Justicia.

La última medida impulsada por el defensor público había sido solicitar una serie de estudios psicológicos sobre el acusado. No se trató de una pericia formal, sino de una instancia preliminar orientada a analizar el perfil psicológico del detenido. Este paso se pautó a principios de marzo. Dos meses después, todavía no había novedades.

La intención era determinar si Laurta atravesó un deterioro emocional progresivo hasta “perder la cabeza” al momento de los hechos que se le atribuyen.

En ese contexto, una de las líneas de análisis apuntaba al vínculo que mantenía con su madre, Estrella Laurta Varela, descripta por personas de su entorno como una mujer de personalidad “particular”.

Augusto Lafferriere Abogado Pablo Laurta
Augusto Lafferriere el nuevo abogado designado por Pablo Laurta

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