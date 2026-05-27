Crimen y Justicia

Fue a buscar a su hijo a la escuela, una patota la atacó y la apuñaló frente a todos los alumnos en Paraná

Mientras la víctima tuvo que ser trasladada hacia el hospital local, la Policía detuvo a una mujer que habría sido la autora de la puñalada

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El ataque ocurrió durante la salida de los alumnos del nivel primario
El ataque ocurrió durante la salida de los alumnos del nivel primario

Una joven madre fue apuñalada este martes por la tarde dentro de la Escuela Nº88 “Bartolomé Mitre” en el barrio Belgrano de Paraná, provincia de Entre Ríos, en un episodio de violencia que involucró a un grupo de aproximadamente 20 personas armadas con cuchillos y piedras. El ataque ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando los alumnos del nivel primario se preparaban para salir y volver a sus casas.

La víctima, de unos 26 años, había acudido al establecimiento para buscar a su hijo de siete años, pero, en el momento que esperaba en la puerta, fue abordada por los agresores. Según describieron los testigos, había mujeres, niños y adolescentes involucrados, que la arrastraron de los pelos hacia el hall interno, donde recibió una puñalada profunda en el muslo.

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“Fue una situación extrema”, afirmó el director de la institución, Mario Franchi, tras señalar que intentó intervenir en la situación, luego de que uno de los padres de otro alumno le avisara sobre el ataque. Asimismo, consideró que la acción fue directa y premeditada contra la mujer, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín debido a la gravedad de la herida.

Según relató a El Once, el violento episodio ocurrió frente a numerosos estudiantes, incluidos niños de nivel inicial. “La toman de los pelos y la meten en el hall. Ahí recibe la puñalada”, relató Franchi al indicar que el corte fue profundo. “Casi le toca la arteria femoral”, indicó sobre la herida que podría haber tenido consecuencias fatales.

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TERRIBLE ACCIDENTE EN LA ZONA DEL RÍO PARANÁ
La víctima tuvo que ser trasladada, debido a la gravedad de la herida (Crédito: Hospital Escuela Gral. José F. de San Martín)

Tras consumarse el ataque, el personal de la escuela brindó primeros auxilios improvisados y realizó un torniquete hasta la llegada de la ambulancia, que demoró unos diez minutos. Al mismo tiempo, la policía desplegó un operativo inmediato, que contó con la presencia de tres patrulleros.

A pesar del rápido accionar, el director escolar aseguró que la escena dejó un fuerte impacto emocional entre docentes, alumnos y familias presentes. “Mis alumnos no tienen por qué vivir esto ni crecer con esa imagen”, lamentó Franchi.

En línea con esto, Franchi negó que el conflicto se hubiera originado dentro de la escuela, tras contar que la familia de la víctima ya había enfrentado situaciones de violencia en otro sector de la ciudad. “La Mitre los adoptó porque somos escuela NINA (de doble escolaridad) y tratamos de contener de otra manera”, indicó al contar que buscaron integrarlos ofreciendo talleres y contención emocional.

Nunca esperamos que vinieran a tomar venganza desde esa zona, a la escuela Mitre y que ingresaran al interior del establecimiento educativo”, manifestó el director al señalar que los agresores se habrían desplazado desde el barrio El Pozo hasta las inmediaciones escolares.

Hasta el momento, una mujer fue detenida en calidad de autora de la puñalada
Hasta el momento, una mujer fue detenida en calidad de autora de la puñalada

Luego de que recordara que también hubo balaceras y amenazas en otra escuela de la zona, Franchi enfatizó la necesidad de visibilizar la problemática. “La violencia está presente y no la podemos prevenir. Un cuchillo es un segundo y una vida queda en riesgo”, apuntó.

“He visto situaciones de violencia y he denunciado abusos sexuales contra nenas, cosas muy dolorosas, pero nunca vi una puñalada. Fue terrible”, repasó el director sobre el episodio vivido por la comunidad. No obstante, destacó que contaban con una “psicóloga, docentes comprometidos y educación emocional todos los días para que los chicos aprendan a resolver conflictos sin violencia”.

A partir del hecho, el director confirmó que trabajó con la supervisora zonal, Gabriela Blum, para poner en funcionamiento nuevas medidas de seguridad para garantizar la continuidad de las actividades escolares. “Estamos tomando determinaciones vinculadas con la seguridad de nuestros alumnos”, indicó al confirmar que no habría una suspensión de las clases.

En cuanto a la causa judicial, la información preliminar recibida por la dirección indicaba que una persona fue detenida. Según trascendió, se trataría de la autora de la puñalada. “Es conocida en la zona y por la policía”, señaló Franchi al afirmar que la búsqueda del resto de los responsables continuaría en marcha.

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