Crimen y Justicia

Murió una mujer de 84 años y sus dos nietos están internados tras un incendio en Gualeguay

El incendio destruyó casi por completo la vivienda y habría sido originado por una estufa utilizada para calefaccionar el ambiente. Los niños, de 12 y 4 años, están hospitalizados

Guardar
Google icon
Una falla en una estufa sería la causa del incendio que provocó la muerte de una mujer (X: @BomberosGuay)
Una falla en una estufa sería la causa del incendio que provocó la muerte de una mujer (X: @BomberosGuay)

Una mujer de 84 años murió y dos menores fueron hospitalizados tras el incendio de una vivienda en el barrio Defensa Costera de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. El siniestro, que se produjo en la madrugada del sábado, destruyó casi por completo la casa ubicada en calle Maestro Sardi al 731. La principal hipótesis apunta a una estufa como posible origen del fuego.

El hecho ocurrió cuando la víctima, identificada como una mujer con discapacidad, se encontraba en la vivienda junto a sus dos nietos, de 12 y 4 años. Las llamas avanzaron con rapidez sobre la estructura de la casa, provocando daños materiales severos.

PUBLICIDAD

Según detalló Elonce, el fuego arrasó con gran parte de la construcción antes de que pudiera ser controlado por las dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal policial. El episodio generó conmoción en el barrio Defensa Costera y puso en alerta a los vecinos, quienes colaboraron en las tareas de auxilio.

El fuego en Maestro Sardi al 731 cobró la vida de una mujer (X: @BomberosGuay)
El fuego en Maestro Sardi al 731 cobró la vida de una mujer (X: @BomberosGuay)

Los menores, rescatados a tiempo por los equipos de emergencia, fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención médica por inhalación de humo. Fuentes del hospital informaron que ambos permanecen en observación, aunque fuera de peligro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo consignado, las causas del incendio estaban bajo investigación, pero la principal línea apunta al uso de una estufa para calefaccionar la vivienda como posible desencadenante. Las autoridades realizaron peritajes en el lugar para intentar establecer el mecanismo exacto que provocó el inicio del fuego. Hasta el momento, no se emitieron resultados oficiales de las pericias.

Bomberos y personal de salud lograron rescatar a los menores, que están fuera de peligro (X: @BomberosGuay)
Bomberos y personal de salud lograron rescatar a los menores, que están fuera de peligro (X: @BomberosGuay)

Precauciones para el invierno

Situaciones como la ocurrida en Gualeguay suelen intensificarse durante la temporada invernal, cuando aumentan los accidentes domésticos por el uso de estufas, braseros y artefactos de calefacción en ambientes cerrados. El monóxido de carbono es un gas tóxico sin color ni olor y puede provocar intoxicaciones graves o la muerte si se acumula en espacios sin ventilación adecuada.

Durante el invierno, el uso de estufas y equipos de calefacción representa uno de los principales riesgos domésticos en los hogares. La sobrecarga de enchufes, el uso de artefactos en mal estado o las instalaciones eléctricas deficientes pueden originar incendios o cortocircuitos. Es fundamental revisar anualmente el estado de cables, enchufes y conexiones, así como evitar colocar estufas cerca de cortinas, muebles, colchones u otros materiales inflamables.

Otra recomendación es nunca dejar estufas encendidas cuando la vivienda queda deshabitada. También resulta importante no utilizar estufas para secar ropa ni cubrir los artefactos con prendas, ya que esto puede favorecer el recalentamiento y el inicio de un incendio. En el caso de estufas eléctricas, es conveniente emplear equipos con sistemas de corte automático ante caídas o sobrecalentamiento, y para las de gas, realizar controles periódicos con personal matriculado para garantizar su correcto funcionamiento.

Primer plano de un fogón de estufa a gas de acero inoxidable encendido, con una llama azul brillante sobre la rejilla negra. Se ven mandos en el frente.
Riesgo de intoxicación con monóxido de carbono durante el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un muerto y heridos por monóxido de carbono en La Pampa

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, un grave episodio de intoxicación por monóxido de carbono dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas heridas de gravedad. El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la calle 2, entre 103 y 105, minutos antes de las 14. Un llamado de auxilio alertó a las autoridades sobre una posible intoxicación masiva, lo que desencadenó un rápido operativo de emergencia.

En el sitio, los profesionales de la salud encontraron a dos integrantes de la familia con cuadros graves de intoxicación, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Gobernador Centeno. Un tercer ocupante no pudo ser reanimado y se constató su fallecimiento en el lugar debido a la inhalación del gas. Un bombero que se encontraba de civil cerca de la vivienda fue el primero en intervenir, ingresando al inmueble y realizando maniobras de auxilio antes de la llegada de las unidades oficiales.

La vivienda fue ventilada por los rescatistas, quienes forzaron la apertura de puertas y ventanas para reducir la concentración del gas. Personal de la Agencia de Investigaciones Científicas y especialistas en gas trabajan en el domicilio, que permanece bajo resguardo judicial mientras se investiga el origen de la fuga que provocó la tragedia.

Temas Relacionados

Gualeguayincendioestufamonóxido de carbonoEntre Ríosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertó que “había personas siguiéndola” y dejó de contestar: buscan a una joven argentina desaparecida en Chile

La última vez que lograron contactarla fue el miércoles 20 de mayo, cuando notaron que ya no respondía ni mensajes ni videollamadas

Alertó que “había personas siguiéndola” y dejó de contestar: buscan a una joven argentina desaparecida en Chile

Trágico accidente en San Vicente: murió una familia, entre ellos dos menores, sobre la Ruta 6

Una camioneta Volkswagen Amarok impactó de atrás a un Peugeot 207 a la altura del kilómetro 53. Las víctimas, tres adultos y dos menores, murieron en el acto y el conductor de la camioneta es investigado por homicidio culposo

Trágico accidente en San Vicente: murió una familia, entre ellos dos menores, sobre la Ruta 6

Activaron la Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de un adolescente de 14 años

Benjamín Maximiliano Lescano fue visto por última vez en la ciudad de Neuquén. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad e informaron los canales de contacto para aportar datos sobre su ubicación

Activaron la Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de un adolescente de 14 años

Allanaron la vivienda de una funcionaria municipal de Morón: encontraron más de 500 gramos de cocaína

La mujer quedó con orden de captura luego de que hallaran estupefacientes durante operativos realizados por la Policía Federal en su domicilio

Allanaron la vivienda de una funcionaria municipal de Morón: encontraron más de 500 gramos de cocaína

Quiso comprarle figuritas del Mundial a su hermano y denunció haber sido estafada por una distribuidora de La Plata

Bajo el anzuelo de que ofrecían presuntas promociones por la compra de paquetes, la mujer se contactó con los estafadores. Luego de haber transferido el dinero, aseguró que no volvieron a contestarle

Quiso comprarle figuritas del Mundial a su hermano y denunció haber sido estafada por una distribuidora de La Plata

DEPORTES

A 20 años del Mundial más estelar de la historia: los nombres legendarios que marcaron una era

A 20 años del Mundial más estelar de la historia: los nombres legendarios que marcaron una era

Los detalles de las ofertas que le llegaron a Boca Juniors por dos figuras del equipo

Llegó a River como el “mejor zaguero de Sudamérica”, sufrió el descenso contra Belgrano y ahora cultiva su propia granja en Paraguay

Los 7 futbolistas que preocupan a Scaloni por sus lesiones antes de anunciar la lista de convocados al Mundial

Qué fue de la vida de los futbolistas de River Plate y Belgrano de Córdoba que disputaron la Promoción de 2011

TELESHOW

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

La reflexión de Martín Slipak sobre el éxito en el mundo de la actuación: “Desconfío de los actores que creen que son buenos”

Cine, lengua de señas y puente entre culturas: Emilio Insolera, el actor ítalo argentino que es sordo y conquista el mundo

Diego y Omar Romay: “Billy Elliot es ese tipo de historia que interpela tanto a los padres como a los más chicos”

Pampita causó furor con su nuevo look: longitud, volumen y ondas amplias

INFOBAE AMÉRICA

Crece la expectativa por un acuerdo de paz en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán tras el anuncio de Trump

Crece la expectativa por un acuerdo de paz en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán tras el anuncio de Trump

El primer año de mandato de Noboa en Ecuador: estabilidad macroeconómica y preocupación por los altos índices de violencia

La ruta de la droga de Marset: pistas clandestinas, casi 1.000 vuelos con cocaína y contenedores de bajo riesgo

Inteligencia artificial y Diplomacia

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que las pequeñas empresas de Rusia están “al borde de la extinción”