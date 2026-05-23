Crimen y Justicia

Un estudiante llevó un arma a un colegio de La Plata y las familias se enteraron varias horas después

El episodio ocurrió en la mañana del jueves, pero las familias recibieron el aviso por la tarde. La institución aseguró que se activaron los protocolos y que no hubo riesgo para los estudiantes

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Vista de un aula de colegio vacía con filas de pupitres y sillas de madera, un pizarrón verde al frente, ventanas grandes y una puerta de madera.
El Colegio Emanuel informa ingreso de estudiante con arma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la mañana del jueves, un estudiante del nivel secundario ingresó armado al Colegio Emanuel, ubicado en Lisando Olmos, La Plata. Aunque se activaron los protocolos preventivos, la institución comunicó el hecho a las familias horas después.

De acuerdo con un padre de un alumno citado por 0221, la notificación oficial llegó recién por la tarde a través de un comunicado: “Ocurrió una situación de gravedad vinculada al incumplimiento de las normas de convivencia y seguridad escolar (ingreso indebido de un elemento compatible con un arma de fuego por parte de un estudiante), activándose de forma inmediata los mecanismos preventivos y de actuación correspondientes, sin registrarse situaciones de riesgo para ningún estudiante”, comienza el mensaje.

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Según lo indicado por la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel LTDA, el alumno entró con “un elemento compatible con un arma de fuego”. Añadieron: “Más allá de ponerlos en conocimiento de lo sucedido, queremos transmitir tranquilidad, dado que los protocolos de prevención y concientización previstos dentro del plan de riesgo institucional continúan vigentes y resultaron efectivos ante la detección y resolución temprana de este hecho”.

La institución también informó que intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, “acompañando el proceso y realizando las actuaciones pertinentes conforme a sus competencias”. Del mismo modo, se hicieron presentes inspectores de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) para “supervisar las acciones llevadas adelante”.

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En el cierre del mensaje a las familias, las autoridades expresaron: “Solicitamos especialmente a las familias, en el MARCO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL, acompañar desde el hogar los espacios de reflexión y diálogo con sus hijos, reforzando la importancia del cuidado, la convivencia responsable y el respeto por las normas que resguardan a toda la comunidad educativa”.

El comunicado enviado a las familias por la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel LTDA (Fuente: 0221)
El comunicado enviado a las familias por la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel LTDA (Fuente: 0221)

El protocolo ante la violencia escolar

La provincia de Buenos Aires fijó un nuevo protocolo para actuar ante mensajes amenazantes o la presencia de armas en escuelas, una reglamentación que obliga a directivos y equipos escolares a activar de inmediato una cadena institucional de notificación y denuncia para coordinar con fiscalías y fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar respuestas aisladas y proteger la seguridad física y emocional de alumnos, docentes y auxiliares.

Frente a la aparición de un revólver, pistola, escopeta o un arma similar dentro de una escuela, el protocolo dispone que siempre se la considere cargada. El personal debe intentar calmar al estudiante implicado, mientras otra persona responsable se comunica con el 911 y describe la situación de forma precisa.

Si el menor manipula el arma, la indicación es persuadirlo, si resulta posible, para que la deje sobre una superficie estable y quite el dedo del gatillo. Si el arma es entregada sin resistencia, el protocolo autoriza evacuar el aula y trasladar al estudiante a otro espacio institucional para brindarle contención. También establece que nadie debe tocar ni mover el arma y que un adulto debe quedarse a resguardar el aula para impedir el ingreso de otras personas hasta la llegada de la policía.

La mera presencia física de un arma dentro de la escuela es considerada delito. Una vez superada la emergencia, corresponde la custodia policial del niño o adolescente, el llamado inmediato a su familia y la intervención directa de la fiscalía competente.

El esquema oficial también fija un criterio para la etapa posterior a la emergencia: exige intervenciones educativas y de acompañamiento en el corto y el largo plazo, con espacios pedagógicos para trabajar el tema con estudiantes, apoyo a familias y referentes afectivos, informes internos sobre el conflicto y evaluación de las acciones aplicadas.

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