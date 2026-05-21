Crimen y Justicia

Córdoba: rescataron a una mujer que era mantenida en cautiverio y abusada por su pareja en un paraje rural

Los hechos habrían ocurrido en una zona próxima a Characato. La víctima ya se encuentra con su familia, mientras que el acusado quedó detenido

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Un amplio paisaje montañoso con colinas cubiertas de vegetación rala y matorrales. Grandes rocas grises y marrones se ven en primer plano, con un cielo azul claro
Los abusos ocurrieron en un paraje cercano a Characato.

Una mujer fue rescatada en las últimas horas en un paraje rural ubicado al noroeste de la provincia de Córdoba, donde habría sido mantenida en cautiverio y sometida a abusos sexuales, psicológicos y físicos por parte de su pareja. El hombre quedó detenido.

El caso se dio a conocer a partir de una denuncia realizada por el entorno familiar de la víctima y requirió un trabajo conjunto entre la Fiscalía y efectivos de la Patrulla Rural, debido a la difícil accesibilidad del lugar donde permanecía retenida.

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De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el acusado es un hombre de 55 años, imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación ilegítima de la libertad agravada. “Es un caso infernal”, señalaron las fuentes, en referencia a la extrema gravedad de los delitos

Los hechos habrían ocurrido en Canteras del Iguazú, un antiguo asentamiento minero de difícil acceso. Se trata de un paraje rural aislado, ubicado en las cercanías de la localidad de Characato, en el departamento Cruz del Eje.

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La mujer, que ya fue puesta a resguardo, se encuentra contenida y acompañada por su familia. Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, habría sido sometida durante un período prolongado en un contexto de violencia física, psicológica y control coercitivo, entre otras conductas bajo investigación.

Las autoridades aun no informaron cuánto tiempo habría durado la situación de abuso. Según pudo saber Infobae, el acusado todavía no prestó declaración y se prevé que la indagatoria podría realizarse la próxima semana.

En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje, a cargo de la fiscal Sabrina Luciana Ardiles. El detenido, cuya identidad no fue revelada, permanece a disposición de la Justicia de Córdoba.

La detención fue posible gracias a un operativo coordinado entre esa fiscalía, la Unidad Judicial de La Falda - dependiente de la Fiscalía de Cosquín - y personal de la Patrulla Rural, cuya intervención resultó clave debido a la geografía y la dificultad de acceso al lugar donde se encontraba la mujer.

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