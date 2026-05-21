Salió de prisión en enero y ahora lo volvieron arrestar por el robo a una carnicería en Parque Avellaneda

Las imágenes de seguridad registran el momento en que dos hombres ingresan y roban una carnicería. El material también exhibe el operativo policial posterior y la detención de dos individuos, uno de ellos esposado. Los hechos corresponden a un robo ocurrido en un comercio ubicado en Parque Avellaneda.

Un delincuente que había recuperado su libertad en enero pasado tras cumplir cuatro años de condena fue detenido nuevamente por la Policía de la Ciudad, acusado de robar una carnicería en el barrio de Parque Avellaneda junto a un cómplice. El reincidente, de 31 años, cuenta con antecedentes por robo agravado y encubrimiento en causas previas.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho que motivó la investigación ocurrió el 27 de febrero pasado, cuando dos hombres ingresaron a una carnicería ubicada sobre la avenida Escalada al 1600, entre la avenida Gral. Eugenio Garzón y Pasaje León Pinelo.

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Según muestra el video que encabeza esta nota, los asaltantes amenazaron al dueño del local con un arma de fuego y le sustrajeron una cadena y un anillo de oro, además de mercadería del comercio.

La pesquisa comenzó a partir de la intervención dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. Agentes de la División Investigaciones Comunales 9 iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, y así lograron establecer que los autores del robo se habían fugado en un Chevrolet Onix sin patente visible. El análisis de imágenes privadas, además, permitió reconstruir el trayecto del vehículo, que fue localizado en la vía pública.

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Los investigadores lograron determinar que los asaltantes se habían fugado en un Chevrolet Onix que tenía pedido de secuestro activo.

Al verificar los grabados de los cristales del automóvil, los investigadores constataron que el Chevrolet Onix tenía pedido de secuestro vigente desde el 31 de octubre de 2025, solicitado por la Fiscalía Criminal y Correccional N° 30. La brigada comenzó tareas de vigilancia sobre el rodado y pudo identificar a uno de los sospechosos como ocupante frecuente del vehículo.

El auto en el que se movían los ladrones.

El 3 de marzo, tras informar los avances al magistrado interviniente, se ordenó un allanamiento en una vivienda de Miralla al 2200, Mataderos. Allí fue arrestado el primer acusado, de 31 años, y los agentes secuestraron una pistola Bersa calibre 22, municiones, un teléfono celular, el automóvil y prendas utilizadas durante el robo.

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La investigación continuó para localizar al segundo involucrado. A través de análisis de redes sociales y vínculos familiares, se determinó que el otro sospechoso sería el hermanastro de la pareja del primer detenido. El 14 de abril, la policía realizó un nuevo allanamiento en La Rioja al 100, en El Jagüel, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde arrestó a un hombre de 26 años y secuestró una camiseta deportiva usada el día del hecho y un teléfono celular.

Uno de los detenidos había salido en libertad en enero pasado.

Uno de los detenidos había salido de prisión en enero tras cumplir una condena de cuatro años por “robo agravado por el uso de arma de fuego”, además de registrar antecedentes por robo en 2021 y encubrimiento en 2022.

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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 dispuso la detención de ambos imputados y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.