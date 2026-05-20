Crimen y Justicia

Operativo en Flores: secuestraron más de 240 millones de pesos en zapatillas truchas

Los allanamientos se realizaron en el paseo comercial de avenida Avellaneda. También secuestraron camperas, anteojos de sol, termos, mochilas y artículos de cocina falsificados

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Hay más de 5.000 mil pares de zapatillas de contrabando.

Un procedimiento de la Policía de la Ciudad terminó con el secuestro de productos falsificada valuada en más de 240 millones de pesos, entre zapatillas, ropa, accesorios y artículos de cocina.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se realizó en la zona comercial de avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores. Entre los productos incautados había más de 5.000 pares de zapatillas de contrabando.

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Dos individuos con chalecos de policía examinan calzado en un puesto abarrotado de zapatillas y pantuflas, con bolsas negras en el suelo
Los procedimientos se realizaron en 12 locales comerciales y una baulera

Además, se secuestraron 474 camperas de distintas marcas y modelos, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción “Stanley”, ocho mochilas, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina.

Vista detallada de estanterías abarrotadas con múltiples pares de zapatillas de deporte, cada una envuelta en plástico transparente con etiquetas verdes
Había más de 5.000 pares de zapatillas de contrabando.

El operativo, que incluyó múltiples allanamientos, fue resultado de una investigación de la Unidad Técnico Operativa Judicial (UTOJ). Participaron efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, junto con personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Dirección General de Aduanas.

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Los procedimientos se realizaron en doce locales comerciales y una baulera de una galería ubicada sobre la calle Nazca al 400. También colaboraron agentes de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol.

Persona con chaqueta negra de UTOJ y Min Seg Caba, examinando zapatillas en el suelo junto a bolsas de basura negras en un local
El operativo se realizó en la zona comercial de avenida Avellaneda

Las fuentes indicaron que los comercios allanados comercializaban productos ingresados al país de manera irregular y que gran parte de la mercadería presentaba marcas falsificadas. Del total de zapatillas secuestradas, el 80% provenía de Brasil y el resto, de China.

Por otra parte, en uno de los locales de artículos importados encontraron termos de contrabando que no cumplían con las normas sanitarias correspondientes.

Zapatillas deportivas de colores negro y blanco con diseños similares a marcas conocidas, exhibidas en filas de estantes iluminados con luces rosadas
Del total de zapatillas secuestradas, el 80% provenía de Brasil y el resto, de China.

Durante el operativo también fueron incautados teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo de Diego Amarante.

En los últimos meses también se realizaron procedimientos similares en los barrios de Belgrano y Flores, donde ya se habían secuestrado zapatillas, ropa falsificada y mercadería de contrabando.

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